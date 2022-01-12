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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Мавритания
FIFA #102
 
Позже

Стадион:
Гамбия
FIFA #147
Мавритания
  •   Главный тренер: Didier Gomes Da Rosa
Гамбия

История личных встреч

Мавритания
Гамбия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

КАН
0:0
КАН
2:1
ТМС
1:0
ТМС
1:1

Результаты последних матчей

Мавритания
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мавритания - Габон 1:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Сирия - Мавритания 1:2 Мавритания - ОАЭ 0:1
Тунис - Мавритания 5:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Замбия - Мавритания 4:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Мавритания - Замбия 1:2 Мавритания - Либерия 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 ЦАР - Мавритания 0:1 Мавритания - Марокко 0:0 Бурунди - Мавритания 3:1 Мавритания - Бурунди 1:1 Мавритания - Сьерра-Леоне 2:1 Мавритания - ЦАР 2:0 Марокко - Мавритания 0:0
Гамбия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Гамбия - Южный Судан 2:1 Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2 Гамбия - Косово 0:1
Гамбия - Того 1:0 Гамбия - Нигер 2:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Гамбия - Ангола 1:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Гамбия - Конго 1:0 Гамбия - ДР Конго 2:2 Ангола - Гамбия 1:3 Гамбия - Джибути 1:1 Джибути - Гамбия 1:1 Ангола - Гамбия 2:1 Гамбия - Ангола 0:1 Марокко - Гамбия 0:1 Гвинея - Гамбия 0:1 Алжир - Гамбия 1:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мали Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Мавритания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гамбия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Тунис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мавритания - Гамбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2022, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 136
    Мавритания 23.5% (32)
    X 55.1% (75)
    Гамбия 21.3% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мавритания
    Ничья
    Гамбия
    3.35
    2.95
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Мавритания - Гамбия онлайн


    Прогнозы на матч Мавритания - Гамбия

    Исход игры
    Мавритания
    23.7% (33)
    Ничья
    55.4% (77)
    Гамбия
    20.9% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    13.95% (18)
    Меньше
    86.05% (111)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (75)
    Нет
    41.86% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (58)
    1:0 Мавритания
    14.4% (20)
    0:1 Гамбия
    12.2% (17)
    0:0 Ничья
    7.2% (10)
    2:1 Мавритания
    6.5% (9)
    1:2 Гамбия
    4.3% (6)
    0:2 Гамбия
    2.9% (4)
    2:0 Мавритания
    1.4% (2)
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    Гамбия

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