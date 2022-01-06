Кубок африканских наций 2021-2022
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Стадион: Stade Limbe
История личных встреч
Мавритания
Гамбия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Мавритания
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мавритания - Габон 1:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Сирия - Мавритания 1:2 Мавритания - ОАЭ 0:1
Тунис - Мавритания 5:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Замбия - Мавритания 4:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Мавритания - Замбия 1:2 Мавритания - Либерия 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 ЦАР - Мавритания 0:1 Мавритания - Марокко 0:0 Бурунди - Мавритания 3:1 Мавритания - Бурунди 1:1 Мавритания - Сьерра-Леоне 2:1 Мавритания - ЦАР 2:0 Марокко - Мавритания 0:0
Гамбия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Гамбия - Южный Судан 2:1 Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2 Гамбия - Косово 0:1
Гамбия - Того 1:0 Гамбия - Нигер 2:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Гамбия - Ангола 1:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Гамбия - Конго 1:0 Гамбия - ДР Конго 2:2 Ангола - Гамбия 1:3 Гамбия - Джибути 1:1 Джибути - Гамбия 1:1 Ангола - Гамбия 2:1 Гамбия - Ангола 0:1 Марокко - Гамбия 0:1 Гвинея - Гамбия 0:1 Алжир - Гамбия 1:1
Прогнозы на матч Мавритания - Гамбия
Исход игры
Мавритания
18.5% (5)
Ничья
59.3% (16)
Гамбия
22.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
18.52% (5)
Меньше
81.48% (22)
Обе команды забьют
Да
74.07% (20)
Нет
25.93% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
55.6% (15)
2:1 Мавритания
11.1% (3)
0:1 Гамбия
11.1% (3)
1:2 Гамбия
7.4% (2)
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