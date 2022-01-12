Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Градель!!! Ошибаются гвинейцы рядом с собственной штрафной, Градель мяч подобрал и зарядил с линии штрафной в девятку!

ВАР включился в дело, просмотрели возможный фол перед голом. Взятие ворот засчитано.

Гвинейские громовержцы идут в ответную атаку, подача с правого фланга, пробить нападающему не удается.

Подача с правого фланга от Граделя на дальнюю. Удар мимо цели.

Фол на Эрике Байи на левом фланге, ивуарийцы разыграли штрафной, быстро потеряв владение.

4' Нсуэ слишком рано рванул вперед и забрался в офсайд.

3' Подача с левого фланга в штрафную, где фолит Алле. Нарушение в атаке.

2' Безусловным лидером матча сегодня является Кот-д'Ивуар, однако этот Кубок Африки уже подарил нам немало сенсаций. Посмотрим, что произойдет сегодня.