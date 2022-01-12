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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Экваториальная Гвинея
FIFA #126
0:1
Первый тайм: 9'

Стадион:
Кот-д'Ивуар
FIFA #53
0'
0:1
4' Гол
Корне Максвелл
9'
13
Сапунга
Мануэль
15
Акапо
Карлос
21
Ороско
Эстебан
16
Коко
Сауль
11
Нчамаа
Базилио
14
Байла
Янник
8
Мачин
Хосе
22
Ганет
Пабло
6
Эду
Ибан
10
Нсуэ
Эмилио
18
Ханза
Дориан
23
Сангаре
Бадра
12
Маига
Хабиб
14
Дели
Симон
21
Байи
Эрик
3
Конан
Гислен
4
Сери
Жан-Мишель
8
Кесси
Франк
18
Сангаре
Ибрахим
11
Корне
Максвелл
22
Алле
Себастьян
15
Градель
Макс-Ален
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар

История личных встреч

Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:1
КАН
3:0

Результаты последних матчей

Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0
Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2 Судан - Экваториальная Гвинея 1:4 Экваториальная Гвинея - Сенегал 0:1
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3
Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 2:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сьерра-Леоне Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Алжир Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Экваториальная Гвинея 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • 9'
    Фол на Эрике Байи на левом фланге, ивуарийцы разыграли штрафной, быстро потеряв владение. 
  • 8'
    Подача с правого фланга от Граделя на дальнюю. Удар мимо цели. 
  • 7'
    Гвинейские громовержцы идут в ответную атаку, подача с правого фланга, пробить нападающему не удается. 
  • Видеоповтор
    6'
    ВАР включился в дело, просмотрели возможный фол перед голом. Взятие ворот засчитано. 
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Градель!!! Ошибаются гвинейцы рядом с собственной штрафной, Градель мяч подобрал и зарядил с линии штрафной в девятку!
  • Офсайд
    4'
    Нсуэ слишком рано рванул вперед и забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Подача с левого фланга в штрафную, где фолит Алле. Нарушение в атаке. 
  • 2'
    Безусловным лидером матча сегодня является Кот-д'Ивуар, однако этот Кубок Африки уже подарил нам немало сенсаций. Посмотрим, что произойдет сегодня. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар. Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 139
Экваториальная Гвинея 2.9% (4)
X 7.2% (10)
Кот-д'Ивуар 89.9% (125)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Экваториальная Гвинея
Ничья
Кот-д'Ивуар
9.81
4.00
1.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар онлайн


Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар

Исход игры
Экваториальная Гвинея
2.9% (4)
Ничья
7.2% (10)
Кот-д'Ивуар
89.9% (125)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (55)
Меньше
58.33% (77)
Обе команды забьют
Да
41.67% (55)
Нет
58.33% (77)
Популярный счёт
1:2 Кот-д'Ивуар
28.1% (39)
0:2 Кот-д'Ивуар
24.5% (34)
0:1 Кот-д'Ивуар
24.5% (34)
0:3 Кот-д'Ивуар
4.3% (6)
1:3 Кот-д'Ивуар
4.3% (6)
1:1 Ничья
4.3% (6)
1:0 Экваториальная Гвинея
2.2% (3)
1:5 Кот-д'Ивуар
1.4% (2)
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