Кубок африканских наций 2021-2022
0:1
Первый тайм: 9'
Стадион: Япома
0:1
4' ГолКорне Максвелл
Ход матча
4'
0:1
15
Акапо
Карлос
16
Коко
Сауль
14
Байла
Янник
22
Ганет
Пабло
6
Эду
Ибан
10
Нсуэ
Эмилио
18
Ханза
Дориан
12
Маига
Хабиб
14
Дели
Симон
21
Байи
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Коко СаульЗащитник
- Защитник
-
14 Байла ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ганет ПаблоПолузащитник
-
6 Эду ИбанПолузащитник
-
10 Нсуэ ЭмилиоНападающий
-
18 Ханза ДорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мба МарианоВратарь
-
23 Месегер ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Акапо ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Оба ПедроНападающий
-
19 Нлаво ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мича Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Маига ХабибЗащитник
-
14 Дели СимонЗащитник
-
21 Байи ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сиссе АбдулВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Траоре ХамедПолузащитник
-
20 Ди СереПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Нападающий
-
10 Куасси ЖанНападающий
- Нападающий
-
28 Боли ЙоанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бомель Патрис
История личных встреч
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0
Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2 Судан - Экваториальная Гвинея 1:4 Экваториальная Гвинея - Сенегал 0:1
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3
Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 2:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сьерра-Леоне
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Алжир
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Экваториальная Гвинея
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар
Исход игры
Экваториальная Гвинея
2.9% (4)
Ничья
7.2% (10)
Кот-д'Ивуар
89.9% (125)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (55)
Меньше
58.33% (77)
Обе команды забьют
Да
41.67% (55)
Нет
58.33% (77)
Популярный счёт
1:2 Кот-д'Ивуар
28.1% (39)
0:2 Кот-д'Ивуар
24.5% (34)
0:1 Кот-д'Ивуар
24.5% (34)
0:3 Кот-д'Ивуар
4.3% (6)
1:3 Кот-д'Ивуар
4.3% (6)
1:1 Ничья
4.3% (6)
1:0 Экваториальная Гвинея
2.2% (3)
1:5 Кот-д'Ивуар
1.4% (2)
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