Кубок африканских наций 2021-2022
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Стадион: Stade Japoma
История личных встреч
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0
Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2 Судан - Экваториальная Гвинея 1:4 Экваториальная Гвинея - Сенегал 0:1
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3
Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 2:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алжир
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сьерра-Леоне
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кот-д'Ивуар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Экваториальная Гвинея
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар
Исход игры
Экваториальная Гвинея
0% (0)
Ничья
0% (0)
Кот-д'Ивуар
100% (27)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (12)
Меньше
55.56% (15)
Обе команды забьют
Да
44.44% (12)
Нет
55.56% (15)
Популярный счёт
0:2 Кот-д'Ивуар
37% (10)
1:2 Кот-д'Ивуар
33.3% (9)
0:1 Кот-д'Ивуар
18.5% (5)
1:3 Кот-д'Ивуар
7.4% (2)
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