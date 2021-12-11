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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Экваториальная Гвинея
FIFA #126
 
Позже

Стадион:
Кот-д'Ивуар
FIFA #53

История личных встреч

Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:1
КАН
3:0

Результаты последних матчей

Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0
Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2 Судан - Экваториальная Гвинея 1:4 Экваториальная Гвинея - Сенегал 0:1
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3
Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 2:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алжир Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сьерра-Леоне Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кот-д'Ивуар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Экваториальная Гвинея Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2022, осталось 2 дня 17 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 27
    Экваториальная Гвинея 0% (0)
    X 0% (0)
    Кот-д'Ивуар 100% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Экваториальная Гвинея
    Ничья
    Кот-д'Ивуар
    17.50
    5.80
    1.23
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар онлайн


    Прогнозы на матч Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар

    Исход игры
    Экваториальная Гвинея
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Кот-д'Ивуар
    100% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (12)
    Меньше
    55.56% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (12)
    Нет
    55.56% (15)
    Популярный счёт
    0:2 Кот-д'Ивуар
    37% (10)
    1:2 Кот-д'Ивуар
    33.3% (9)
    0:1 Кот-д'Ивуар
    18.5% (5)
    1:3 Кот-д'Ивуар
    7.4% (2)
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    Экваториальная Гвинея
    Кот-д'Ивуар

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