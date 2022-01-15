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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
1:0
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
15' Желтая карточка
Franco Romero1
1:0
41' Гол
Сони Кевен
55' Желтая карточка
Баррьентос Жан
57' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
90'+5

Ход матча

15'
 
Franco Romero1
41'
Сони Кевен
(Риера Адриан)
1:0
55'
 
Баррьентос Жан
57'
Канеллопулос Гиоргос
 
65'
Тилика Лео
Риера Адриан
 
65'
Вальенте Хосе
Канеллопулос Гиоргос
 
66'
 
Kevin Rosero
Регаттен Адриен
82'
Рехис Франсеск
Паскуаль Андрес
 
87'
Иглесиас Матиас
Атьенса Пичу
 
88'
Капилья Энеко
Сони Кевен
 
89'
 
Терезиу Александрос
Гюлен Левент

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
45
Христопулос
Яннис
29
Альварес
Федерико
24
Канеллопулос
Гиоргос
8
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
12
Котник
Матиц
3
Алхо
Николай
27
Franco
Romero1
4
Гюлен
Левент
26
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
20
Nicolas
Oroz
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
Астерас
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Волос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.35
Рехис Франсеск 3 0.18
Риера Адриан 3 0.18
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.12
Паскуаль Андрес 1 0.06
Тилика Лео 1 0.06
Христопулос Яннис 1 0.06
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Вальенте Хосе 0 0
Мунафо Хуан 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 10 (2) 0.63
Бартоло Хулиан 4 0.25
Nicolas Oroz 3 0.19
Ринер Жан-Пьер 2 0.13
Kevin Rosero 2 0.13
Нинис Сотирис 1 0.06
Регаттен Адриен 1 0.06
Феррари Франко 1 0.06
Фернандес Пауло 1 0.06
Гюлен Левент 1 0.06
Терезиу Александрос 1 0.06
Баррьентос Жан 0 0
Алекс Соареш 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 4 1
Гарсия Рубен II 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Мунафо Хуан 3 0
Альварес Федерико 3 0
Сони Кевен 3 0
Вальенте Хосе 3 0
Кармона Давид 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Риера Адриан 2 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Franco Romero1 5 0
Баррьентос Жан 3 1
Нинис Сотирис 3 0
Цоканис Тасос 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алекс Соареш 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Гюлен Левент 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Emiliano Purita 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Пропущено

6
18
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
3
17%
1-15
3
50%
1
6%
16-30
1
17%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
17%
3
17%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
6
46%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

18
28
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
11%
5
18%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
6
33%
4
14%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
3
17%
9
32%
76-90

Пропущено

14
30
10 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
2
14%
5
17%
1-15
4
29%
1
3%
16-30
4
29%
9
30%
31-45
1
7%
6
20%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
3
21%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0
Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0
Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2
Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 16 13 3 0 28 - 9 42
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 16 10 3 3 29 - 16 33
4. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
5. Панатинаикос 16 8 2 6 27 - 14 26
6. ПАС Янина 17 7 5 5 21 - 17 26
7. ОФИ 18 6 8 4 21 - 19 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Волос 16 5 3 8 27 - 31 18
10. Панетоликос 16 4 3 9 16 - 29 15
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 17 3 5 9 14 - 23 14
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 15 1 6 8 7 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 7 1 1 22 - 5 22
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
6. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
7. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
8. Волос 8 4 0 4 13 - 12 12
9. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 6 22
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 8 2 1 5 7 - 17 7
10. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
11. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Сони Кевен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Franco Romero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 1:0 Волос онлайн


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