Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
15' Желтая карточкаFranco Romero1
1:0
41' ГолСони Кевен
55' Желтая карточкаБаррьентос Жан
57' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
Ход матча
15'
41'
1:0
55'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
52 Владение мячом, % 48
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
12
Котник
Матиц
20
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Астерас
Волос
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.35
|Рехис Франсеск
|3
|0.18
|Риера Адриан
|3
|0.18
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.12
|Паскуаль Андрес
|1
|0.06
|Тилика Лео
|1
|0.06
|Христопулос Яннис
|1
|0.06
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|10 (2)
|0.63
|Бартоло Хулиан
|4
|0.25
|Nicolas Oroz
|3
|0.19
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.13
|Kevin Rosero
|2
|0.13
|Нинис Сотирис
|1
|0.06
|Регаттен Адриен
|1
|0.06
|Феррари Франко
|1
|0.06
|Фернандес Пауло
|1
|0.06
|Гюлен Левент
|1
|0.06
|Терезиу Александрос
|1
|0.06
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Алекс Соареш
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|4
|1
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Мунафо Хуан
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Сони Кевен
|3
|0
|Вальенте Хосе
|3
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|6
|0
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Клейман Борис
|5
|0
|Franco Romero1
|5
|0
|Баррьентос Жан
|3
|1
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Цоканис Тасос
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Терезиу Александрос
|2
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Пропущено
6
18
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
3
17%
1-15
3
50%
1
6%
16-30
1
17%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
17%
3
17%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
6
46%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Забито
18
28
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
11%
5
18%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
6
33%
4
14%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
3
17%
9
32%
76-90
Пропущено
14
30
10 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
2
14%
5
17%
1-15
4
29%
1
3%
16-30
4
29%
9
30%
31-45
1
7%
6
20%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
3
21%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0
Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0
Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2
Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|4.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|5.
|Панатинаикос
|16
|8
|2
|6
|27 - 14
|26
|6.
|ПАС Янина
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|7.
|ОФИ
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Волос
|16
|5
|3
|8
|27 - 31
|18
|10.
|Панетоликос
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|15
|1
|6
|8
|7 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|6.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|8.
|Волос
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|9.
|ОФИ
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|11.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1