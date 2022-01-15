Греция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Athanasios Diakos
1:0
11' ГолРоманич Лазар
50' Желтая карточкаРомао Алаиксис
52' Желтая карточкаСарамантас Гиоргос
60' Желтая карточкаCristopher Nunez
2:0
86' ГолБангура Альхассан
2:1
90' ГолVasilios Mantzis
90' Желтая карточкаGeorgios Mygas
Ход матча
11'
1:0
50'
60'
86'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 14
-
51 Владение мячом, % 49
31
Шаранов
Боян
87
Каньяс
Хосе
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Ламия
Ионикос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.24
|Тайрон Густаво
|1
|0.06
|Романич Лазар
|1
|0.06
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.06
|Cristopher Nunez
|1
|0.06
|Бангура Альхассан
|1
|0.06
|Караманос Тасос
|1
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|Големич Владимир
|1
|0.06
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.06
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.29
|Тюрам Рожерио
|2
|0.12
|Вафеас Никос
|2
|0.12
|Reinaldo Lenis
|1
|0.06
|Каньяс Хосе
|1
|0.06
|Далсью
|1
|0.06
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Vasilios Mantzis
|1
|0.06
|Киакос Яннис
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Сарамантас Гиоргос
|3
|0
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|Cristopher Nunez
|3
|0
|Романич Лазар
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|6
|2
|Georgios Mygas
|6
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
6%
3
19%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
4
57%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Пропущено
25
23
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
2
8%
3
13%
1-15
6
24%
5
22%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
5
20%
6
26%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
5
20%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2
ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1
Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1
Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|4.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|5.
|Панатинаикос
|16
|8
|2
|6
|27 - 14
|26
|6.
|ПАС Янина
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|7.
|ОФИ
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Волос
|16
|5
|3
|8
|27 - 31
|18
|10.
|Панетоликос
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|15
|1
|6
|8
|7 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|6.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|8.
|Волос
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|9.
|ОФИ
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|11.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1