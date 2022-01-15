  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
2:1
Конец матча

Стадион:
Ионикос
0'
1:0
11' Гол
Романич Лазар
50' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
52' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
60' Желтая карточка
Cristopher Nunez
2:0
86' Гол
Бангура Альхассан
2:1
90' Гол
Vasilios Mantzis
90' Желтая карточка
Georgios Mygas
90'+6
31
Шаранов
Боян
2
Провидакис
Константинос
3
Сарамантас
Гиоргос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
41
Големич
Владимир
11
Караманос
Тасос
8
Арабули
Бачана
10
Тайрон
Густаво
7
Cristopher
Nunez
16
Бехарано
Данни
28
Романич
Лазар
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
92
Reinaldo
Lenis
24
Ромао
Алаиксис
87
Каньяс
Хосе
11
Кабрал
Джерсон
34
Тюрам
Рожерио
7
Аосман
Аяс
Ламия
4-5-1
Ионикос
4-4-2

История личных встреч

Ламия
Ионикос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:1
К
2:0
С
1:2
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 4 (1) 0.24
Тайрон Густаво 1 0.06
Романич Лазар 1 0.06
Манусос Йоргос 1 (1) 0.06
Cristopher Nunez 1 0.06
Бангура Альхассан 1 0.06
Караманос Тасос 1 0.06
Бехарано Данни 1 0.06
Големич Владимир 1 0.06
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.06
Сарамантас Гиоргос 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.29
Тюрам Рожерио 2 0.12
Вафеас Никос 2 0.12
Reinaldo Lenis 1 0.06
Каньяс Хосе 1 0.06
Далсью 1 0.06
Санчес Сальвадор 1 0.06
Vasilios Mantzis 1 0.06
Киакос Яннис 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 0
Манусос Йоргос 3 0
Гентсоглу Савас 3 0
Сарамантас Гиоргос 3 0
Theofanis Tsandaris 3 0
Cristopher Nunez 3 0
Романич Лазар 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 6 0
Санчес Сальвадор 3 1
Кабрал Джерсон 4 0
Аосман Аяс 4 0
Далсью 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Валерианос Йоргос 3 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Киакос Яннис 2 0
Каньяс Хосе 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Georgios Manalis 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
1
6%
3
19%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
4
57%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Пропущено

25
23
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
2
8%
3
13%
1-15
6
24%
5
22%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
5
20%
6
26%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
5
20%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2
ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1
Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1
Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 16 13 3 0 28 - 9 42
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 16 10 3 3 29 - 16 33
4. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
5. Панатинаикос 16 8 2 6 27 - 14 26
6. ПАС Янина 17 7 5 5 21 - 17 26
7. ОФИ 18 6 8 4 21 - 19 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Волос 16 5 3 8 27 - 31 18
10. Панетоликос 16 4 3 9 16 - 29 15
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 17 3 5 9 14 - 23 14
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 15 1 6 8 7 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 7 1 1 22 - 5 22
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
6. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
7. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
8. Волос 8 4 0 4 13 - 12 12
9. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 6 22
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 8 2 1 5 7 - 17 7
10. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
11. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Романич Лазар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ламия 2:1 Ионикос онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 