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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:0
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
78' Желтая карточка
Баксеванидис Димос
90'+6
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
44
Рогне
Томас
22
Алвеш
Бруну
6
Баксеванидис
Димос
7
Памлидис
Георгиос
21
Кастро
Фабри
14
Сливка
Выкинтас
70
Янниотас
Яннис
11
Папагеоргиу
Гиоргос
9
Иоаннидис
Николаос
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
14
Брабец
Якуб
26
Матилья
Хавьер
22
Ганя
Кристиан
4
Фабиано
Лейсманн
88
Саша
Лукас
7
Мансини
Даниэль
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
18
Бертолио
Факундо
Аполлон Смирнис
4-4-2
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Аполлон Смирнис
Арис Салоники

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
5:0
С
1:2
ФЛ
1:0
ФЛ
2:2
С
0:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.2
Памлидис Георгиос 2 0.13
Дауда Абиола 1 0.07
Фатион Антони 1 (1) 0.07
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 4 (3) 0.24
Камара Абубакар 3 (2) 0.18
Матео Гарсия 3 0.18
Н'Диайе Папа 2 0.12
Мансини Даниэль 2 0.12
Сундгрен Даниэль 1 0.06
Бертолио Факундо 1 0.06
Брабец Якуб 1 0.06
Фабиано Лейсманн 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 7 1
Баксеванидис Димос 5 1
Цилулис Сотирис 4 1
Лисгарас Христос 3 1
Сливка Выкинтас 4 0
Иоаннидис Николаос 4 0
Алвеш Бруну 3 0
Дентакис Антонис 3 0
Кастро Фабри 3 0
Якимовски Никола 1 1
Домингес Луис Густаво 2 0
Верхульст Давино 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джегго Джеймс 5 0
Камара Абубакар 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Мансини Даниэль 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Итурбе Хуан 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0
Матео Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
18%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
7
41%
2
33%
61-75
3
18%
1
17%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
1
14%
2
12%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
6
35%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Пропущено

26
15
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
19%
3
20%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
9
35%
2
13%
61-75
4
15%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0
Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1
Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 16 13 3 0 28 - 9 42
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 16 10 3 3 29 - 16 33
4. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
5. Панатинаикос 16 8 2 6 27 - 14 26
6. ПАС Янина 17 7 5 5 21 - 17 26
7. ОФИ 18 6 8 4 21 - 19 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Волос 16 5 3 8 27 - 31 18
10. Панетоликос 16 4 3 9 16 - 29 15
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 17 3 5 9 14 - 23 14
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 15 1 6 8 7 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 7 1 1 22 - 5 22
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
6. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
7. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
8. Волос 8 4 0 4 13 - 12 12
9. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 6 22
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 8 2 1 5 7 - 17 7
10. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
11. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 0:0 Арис Салоники онлайн


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