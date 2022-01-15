Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
78' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 17
-
37 Владение мячом, % 63
44
Рогне
Томас
22
Алвеш
Бруну
21
Кастро
Фабри
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Аполлон Смирнис
Арис Салоники
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.2
|Памлидис Георгиос
|2
|0.13
|Дауда Абиола
|1
|0.07
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.07
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.24
|Камара Абубакар
|3 (2)
|0.18
|Матео Гарсия
|3
|0.18
|Н'Диайе Папа
|2
|0.12
|Мансини Даниэль
|2
|0.12
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.06
|Бертолио Факундо
|1
|0.06
|Брабец Якуб
|1
|0.06
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|7
|1
|Баксеванидис Димос
|5
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Лисгарас Христос
|3
|1
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|Алвеш Бруну
|3
|0
|Дентакис Антонис
|3
|0
|Кастро Фабри
|3
|0
|Якимовски Никола
|1
|1
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Камара Абубакар
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Мансини Даниэль
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
18%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
7
41%
2
33%
61-75
3
18%
1
17%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
1
14%
2
12%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
6
35%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
1
14%
1
6%
76-90
Пропущено
26
15
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
19%
3
20%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
9
35%
2
13%
61-75
4
15%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0
Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1
Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|4.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|5.
|Панатинаикос
|16
|8
|2
|6
|27 - 14
|26
|6.
|ПАС Янина
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|7.
|ОФИ
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Волос
|16
|5
|3
|8
|27 - 31
|18
|10.
|Панетоликос
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|15
|1
|6
|8
|7 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|6.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|8.
|Волос
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|9.
|ОФИ
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|11.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1