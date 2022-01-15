Греция: Суперлига 2021-2022
28' Желтая карточкаКреспо Хосе
31' Желтая карточкаВурос Праксителис
45' Желтая карточкаМельядо Мигель
1:0
55' ПенальтиКуртич Ясмин
57' Желтая карточкаДуглас Гомес
57' Желтая карточкаLuis Gallegos
59' Желтая карточкаНейра Хуан
71' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
2:0
76' ГолКуртич Ясмин
3:0
84' ГолСвидерски Кароль
Ход матча
28'
45'
55'
1:0
57'
57'
59'
76'
2:0
83'
84'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 15
-
53 Владение мячом, % 47
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
27
Куртич
Ясмин
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
ПАОК
ОФИ
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
24 матча
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|12 (7)
|0.71
|Акпом Чуба
|4
|0.24
|Свидерски Кароль
|4
|0.24
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.18
|Живкович Андрия
|2
|0.12
|Мург Томас
|2
|0.12
|Бисесвар Диего
|1
|0.06
|Сидклей Феррейра
|1
|0.06
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.06
|Виейринья
|1 (1)
|0.06
|Митрицэ Александру
|1
|0.06
|Лео Родригес
|1
|0.06
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.06
|Михаилидис Яннис
|1
|0.06
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лампру Лазарос
|4 (1)
|0.22
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.22
|Luis Gallegos
|2
|0.11
|Тораль Хон
|2
|0.11
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.11
|Вурос Праксителис
|1
|0.06
|Наби Адил
|1
|0.06
|Камау Брюс
|1
|0.06
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.06
|Диамантис Апостолос
|1
|0.06
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шваб Штефан
|4
|0
|Живкович Андрия
|4
|0
|Дуглас Гомес
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Акпом Чуба
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|7
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|7
|0
|Мельядо Мигель
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Вурос Праксителис
|4
|0
|Luis Gallegos
|4
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Балояннис Константинос
|3
|0
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
5%
2
22%
1-15
3
16%
3
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
36%
2
25%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
5
50%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
3
30%
5
38%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Забито
35
19
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
9%
5
26%
1-15
5
14%
4
21%
16-30
6
17%
1
5%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
6
17%
2
11%
61-75
11
31%
5
26%
76-90
Пропущено
21
21
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
19%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
5
24%
6
29%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
14%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4
ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0
ОФИ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2
АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|4.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|5.
|Панатинаикос
|16
|8
|2
|6
|27 - 14
|26
|6.
|ПАС Янина
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|7.
|ОФИ
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Волос
|16
|5
|3
|8
|27 - 31
|18
|10.
|Панетоликос
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|15
|1
|6
|8
|7 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|6.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|8.
|Волос
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|9.
|ОФИ
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|11.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1