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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
3:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
28' Желтая карточка
Креспо Хосе
31' Желтая карточка
Вурос Праксителис
45' Желтая карточка
Мельядо Мигель
1:0
55' Пенальти
Куртич Ясмин
57' Желтая карточка
Дуглас Гомес
57' Желтая карточка
Luis Gallegos
59' Желтая карточка
Нейра Хуан
71' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
2:0
76' Гол
Куртич Ясмин
3:0
84' Гол
Свидерски Кароль
90'+6
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
51
Циггарас
Теохарис
27
Куртич
Ясмин
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
28
Митрицэ
Александру
47
Акпом
Чуба
24
Ватерман
Бой
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
18
Яннулис
Костас
38
Балояннис
Константинос
29
Мельядо
Мигель
16
Luis
Gallegos
33
Де
Гузман
Джонатан
21
Тораль
Хон
8
Нейра
Хуан
19
Цилианидис
Космас
ПАОК
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
ОФИ

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

24 матча

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:3
С
0:3
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
4:0
К
4:1
К
0:3
С
0:1
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
3:1
С
4:0
С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:2
С
0:0
К
0:1
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 12 (7) 0.71
Акпом Чуба 4 0.24
Свидерски Кароль 4 0.24
Дуглас Гомес 3 (1) 0.18
Живкович Андрия 2 0.12
Мург Томас 2 0.12
Бисесвар Диего 1 0.06
Сидклей Феррейра 1 0.06
Шваб Штефан 1 (1) 0.06
Виейринья 1 (1) 0.06
Митрицэ Александру 1 0.06
Лео Родригес 1 0.06
Лиратцис Элефтериос 1 0.06
Михаилидис Яннис 1 0.06
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лампру Лазарос 4 (1) 0.22
Нейра Хуан 4 (2) 0.22
Luis Gallegos 2 0.11
Тораль Хон 2 0.11
Дурмишай Фиорин 2 0.11
Вурос Праксителис 1 0.06
Наби Адил 1 0.06
Камау Брюс 1 0.06
Пасалидис Триантафиллос 1 0.06
Диамантис Апостолос 1 0.06
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 4 0
Живкович Андрия 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Эсити Андерсон 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Мург Томас 2 0
Акпом Чуба 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Креспо Хосе 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 7 0
Пасалидис Триантафиллос 7 0
Мельядо Мигель 6 0
Маринакис Никос 5 0
Вурос Праксителис 4 0
Luis Gallegos 4 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Камау Брюс 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
5%
2
22%
1-15
3
16%
3
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
36%
2
25%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
5
50%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
3
30%
5
38%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Забито

35
19
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
9%
5
26%
1-15
5
14%
4
21%
16-30
6
17%
1
5%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
6
17%
2
11%
61-75
11
31%
5
26%
76-90

Пропущено

21
21
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
19%
4
19%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
5
24%
6
29%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
3
14%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4
ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0
ОФИ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2
АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 16 13 3 0 28 - 9 42
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 16 10 3 3 29 - 16 33
4. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
5. Панатинаикос 16 8 2 6 27 - 14 26
6. ПАС Янина 17 7 5 5 21 - 17 26
7. ОФИ 18 6 8 4 21 - 19 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Волос 16 5 3 8 27 - 31 18
10. Панетоликос 16 4 3 9 16 - 29 15
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 17 3 5 9 14 - 23 14
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 15 1 6 8 7 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 7 1 1 22 - 5 22
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
6. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
7. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
8. Волос 8 4 0 4 13 - 12 12
9. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 6 22
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 8 2 1 5 7 - 17 7
10. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
11. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Вурос Праксителис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Креспо Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАОК 3:0 ОФИ онлайн


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