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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Нигерия
FIFA #36
3:1
Конец матча

Стадион:
Судан
FIFA #123
0'
1:0
3' Гол
Чуквезе Саму
2:0
45' Гол
Авонийи Тайво
3:0
46' Гол
Саймон Мозес
69' Желтая карточка
Эйна Ола
3:1
70' Пенальти
Хидир Валиелдин
90'+5

Ход матча

3'
Чуквезе Саму
(Саймон Мозес)
1:0
45'
Авонийи Тайво
2:0
46'
 
Аль-Гозоли Нух
Эйса Мусаб
46'
 
Маджуб Дхийя
Аббас Омер Гомаа
46'
Айуоби Алекс
Чуквезе Саму
 
46'
Саймон Мозес
3:0
64'
 
Хуссейн Мохамед Абдалла
Хамед Ясин
65'
Муса Ахмед
Ихеаначо Келечи
 
65'
Нвакали Келечи
Арибо Джо
 
69'
Эйна Ола
 
70'
3:1
Хидир Валиелдин
82'
Умар Садик
Авонийи Тайво
 
88'
 
Омер Шариф
Омер Абдельразиг
88'
 
Кесра Мохамед
Немер Салах

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 17 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42
Новости матча
Прогнозы 139
Нигерия 93.5% (130)
X 5.8% (8)
Судан 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Окойе
Мадука
2
Эйна
Ола
5
Трост-Эконг
Виллиам
22
Омеруо
Кеннет
12
Занузи
Зайду
17
Чуквезе
Саму
10
Арибо
Джо
4
Ндиди
Уилфред
15
Саймон
Мозес
14
Ихеаначо
Келечи
19
Авонийи
Тайво
1
Абу
Ашрин
Али
12
Эльфадни
Мустафа
5
Немер
Салах
6
Каршом
Мустафа
17
Мохамедейн
Мазин
21
Хидир
Валиелдин
14
Аль-Рашид
Мохамед
11
Аббас
Омер
Гомаа
15
Хамед
Ясин
9
Омер
Абдельразиг
25
Эйса
Мусаб
Нигерия
Судан

История личных встреч

Нигерия
Судан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧАН
0:1
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 1 0.5
Ихеаначо Келечи 1 0.5
Авонийи Тайво 1 0.5
Чуквезе Саму 1 0.5
Арибо Джо 0 0
Судан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хидир Валиелдин 1 (1) 0.5

Карточки

Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 1 0
Судан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немер Салах 1 0
Мохамедейн Мазин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нигерия - Египет 1:0 Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Либерия - Нигерия 0:2 ЦАР - Нигерия 0:2
Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0 Мексика - Нигерия 4:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Нигерия - Лесото 3:0 Бенин - Нигерия 0:1 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Нигерия - Тунис 1:1 Нигерия - Алжир 0:1 Лесото - Нигерия 2:4 Нигерия - Бенин 2:1 Нигерия - Того 2:0 Бразилия - Нигерия 1:1
Судан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Судан - Гвинея-Бисау 0:0 Зимбабве - Судан 0:0 Эфиопия - Судан 3:2 Ливан - Судан 1:0
Судан - Египет 0:5 Алжир - Судан 4:0 Гвинея-Бисау - Судан 0:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Марокко - Судан 2:0 Судан - Нигер 3:0 Судан - Нигер 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Судан - ЮАР 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Судан 0:2 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нигерия Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Египет Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Гвинея-Бисау Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Судан Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. Сборная Нигерии в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций уверенно переиграла Судан со счётом 3:1. Нигерия в итоге набрала шесть очков и сделала большой шаг к победе в группе D. Судан в свою очередь с одним очком пока остался делить 2-3 места с Гвинеей-Биссау, но ей совсем скоро играть против Египта. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Айуоби в центре поля получил по ногам. Сборная Нигерии никуда не спеша разыграла стандарт. 
  • Замена
    90'
    В составе сборной Судана произошла ещё одна вынужденная замена. Вместо Салаха Немера, который получил повреждение в борьбе за мяч в своей штрафной площади с Умаром, на поле вышел Мохамед Кесра. 
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты добавил Виктор Гомес к основному времени матча. 
  • Замена
    89'
    В составе сборной Судана произошла замена. Вместо Абдельразига Омера на поле вышел Шериф Омер. 
  • 88'
    Мозес выполнил передачу на ход Занузи на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 87'
    Сборная Нигерии решила на этот раз обойтись без подачи в штрафную площадь, учитывая, что стандарты перестали работать во второй половине матча. Сейчас команда Августина Эгуавона решила просто подержать мяч. 
  • Фол, нарушение
    86'
    Немер на левой половине поля нарушил правила против Умара. Нигерия заработала относительно неплохой стандарт. 
  • Замена
    85'
    В составе сборной Нигерии произошла замена. Вместо Тайво Авонийи на поле вышел Садик Умар. 
  • Опасный момент
    84'
    Эльфадни с правого фланга выполнил опасный прострел в центр к линии вратарской, Хуссейн в падении не смог пробить по воротам, но мяч шёл в створ, а поэтому Окойе пришлось постараться, чтобы спасти свою команду. 
  • 83'
    Айуоби с правого фланга выполнил неудачный прострел к линии вратарской, получился подарок для Ашрина. 
  • 82'
    Айуоби выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Тайво под давлением соперника сильно пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 81'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади сборной Нигерии, Окойе вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
  • 80'
    Нвакали со стандарта решил закрутить мяч в ближний угол ворот, получился удар на исполнение, Ашрин сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Немер в борьбе за верховой мяч на левом фланге нарушил правила против Мозеса. Нигерия конечно же тщательно готовится к стандарту.
  • Фол, нарушение
    78'
    Ндиди получил по ногам в центре поля. Игроки сборной Нигерии быстро разыграли стандарт. 
  • Желтая карточка
    77'
    Фланговый защитник сборной Нигерии Ола Эйна также получил жёлтую карточку за свой фол на Каршоме в штрафной площади. 
  • Пенальти
    76'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Хидир!!! Валиелдин Хидир с "точки" сильно пробил в правый угол ворот и не оставил Окойе шансов на спасение, который не смог сыграть по удару. 
  • Пенальти!
    75'
    Эйна в борьбе за позицию наступил на ногу Каршому, также Ола и потянул за футболку соперника. Виктор Гомес пересмотрел повтор и указал на "точку". 
  • Видеоповтор
    74'
    Виктор Гомес получил подсказку от судей из комнаты VAR. В борьбе за мяч кто-то из игроков сборной Нигерии мог сыграть за рамками правил. 
  • Угловой
    73'
    Угловой у ворот сборной Нигерии. Эльфадни выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 72'
    Нух по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, но в борьбе с Занузи форвард сборной Судана потерял мяч. 
  • 71'
    Мозес со стандарта выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр штрафной площади, мяч полетел достаточно низко, в итоге игроки сборной Судана перехватили его без всякого труда. 
  • Замена
    70'
    Вторую подряд замену провёл Августин Эгуавон. Вместо Джо Арибо на поле вышел Келечи Нвакали. 
  • Замена
    69'
    В составе сборной Нигерии произошла замена. Вместо Келечи Ихеаначо на поле вышел Ахмед Муса. 
  • Фол, нарушение
    68'
    Аль-Рашид на левом фланге нарушил правила против Занузи. Нигерия тщательно готовится к стандарту. 
  • Замена
    67'
    В составе сборной Нигерии произошла замена. Вместо Ясина Хамеда на поле вышел Мохамед Хуссейн. 
  • 66'
    Арибо попытался пройти вперёд по правой половине поля, Каршом накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • 65'
    Мозес прошёл вперёд по левому флангу, а затем Саймон выполнил подачу к правому углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Опасный момент
    64'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Нигерии, Аль-Рашид от лицевой линии в касание направил мяч к левому углу вратарской, Окойе при игре на выходе выронил мяч из рук, но Мадука быстро исправился и не дал сопернику пробить по воротам. 
  • Желтая карточка
    63'
    Полузащитник сборной Нигерии Джо Арибо по итогам фола на Аль-Рашиде всё же получил жёлтую карточку за грубую игру. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Против Арибо теперь уже были нарушены правила в центре поля. Игроки сборной Нигерии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 61'
    Каршом со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Окойе хорошо сыграл на выходе и намертво поймал мяч. 
  • Фол, нарушение
    60'
    Арибо в борьбе за мяч на своей половине поля невольно наступил на Аль-Рашида, который играл в подкате, Виктор Гомес дал свисток в пользу сборной Судана. 
  • 59'
    Ихеаначо попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Каршомом Келечи упустил мяч в аут. 
  • 58'
    Мозес с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Айуоби не смог его обработать. 
  • Угловой
    57'
    Мозес с углового выполнил подачу к линии вратарской, Ашрин грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 56'
    Занузи с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тайво подкараулил отскок от соперника и затем пробил по воротам, мяч попал в Каршома и ушёл на угловой. 
  • 55'
    Занузи с левого фланга из аута вбросил мяч на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 54'
    Нух от радиуса штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Хамеду, Окойе вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • Судья
    53'
    В прошлом эпизоде при рывке в штрафную площадь Нух наткнулся на защитника сборной Нигерии и оказался на газоне, Виктор Гомес послушал судей из комнаты VAR и убедился, что никакого пенальти не было.  
  • 52'
    С левого фланга последовала подача к правому углу вратарской сборной Нигерии, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Трост-Эконг в центре поля нарушил правила. Игроки сборной Судана не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Замена
    50'
    В составе сборной Нигерии после перерыва также произошла замена. Вместо Саму Чуквезе на поле вышел Алекс Айуоби. 
  • Описание гола
    49'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Мозес!!! Мозес при входе в штрафную площадь с левой половины поля отыгрался с Тайво, затем Саймон подработал мяч и грамотно пробил под Ашрином, который не очень удачно сыграл на выходе. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Бурхан Тиа. Вместо Гомаа Аббаса Омера на поле вышел Дхийя Маджуб. 
  • Замена
    47'
    В составе сборной Судана после перерыва произошла замена. Вместо Мусаба Эйса на поле вышел Нух Аль-Гозоли. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает сборная Судана, чтобы как-то вернуть интригу в этот матч. Будем надеяться, что и Нигерия не начнёт играть исключительно по счёту, ну и конечно же будем ждать замен, быть может Августин Эгуавон даст поиграть Ахмеду Муса и Чидере Эджуке. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Нигерии уверенно переигрывает сборную Судана со счётом 2:0. Команда Августина Эгуавона показывает качественный футбол и старается играть у ворот соперника, что как раз и даёт свои плоды. 
  • 45'
    Важный гол перед перерывом удалось забить сборной Нигерии, теперь уже команда Августина Эгуавона может чувствовать себя значительно более спокойно. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Виктор Гомес к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Авонийи!!! Ихеаначо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Трост-Эконг головой пробил по воротам, мяч от головы защитника сборной Судана попал в голову Авонийи, а затем уже от головы Тайво мяч полетел под левую штангу, Ашрин не смог спасти свою команду. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Омер на правой половине поля нарушил правила против Чуквезе. Сборная Нигерии тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Авонийи получил по ногам от Немера в центре поля. Игроки сборной Нигерии быстро разыграли стандарт. 
  • Опасный момент
    42'
    Арибо при входе в штрафную площадь с левой половины поля здорово отыгрался с Тайво, затем Джо в касание пробил в правый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • 41'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Мозесу по левому флангу, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 40'
    Всё нормально с Ашрином, голкипер сборной Судана показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Небольшое повреждение по итогам всех последних эпизодов получил Ашрин, вышли на поле врачи сборной Судана, пауза в игре. 
  • Штанга
    38'
    Чуквезе с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Арибо пробил по воротам, Ашрин сократил дистанцию и немного задел мяч, затем уже Тайво пробил по воротам, штанга спасла Судан от второго пропущенного мяча. 
  • Опасный момент
    37'
    Мозес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Трост-Эконг в касание пробил под левый угол ворот, Ашрин успел за счёт позиции спасти свою команду в очень непростой ситуации, а затем голкипер сборной Судана не дал как следует пробить и Тайво. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Эльфадни на левом фланге нарушил правила против Мозеса. Игроки сборной Нигерии тщательно готовятся к стандарту. 
  • 35'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, всё идёт к тому, что на перерыв Нигерия уйдёт с минимальным преимуществом. 
  • 34'
    Чуквезе попытался пройти вперёд по правому флангу, Хидир накрыл Саму и выбил мяч в аут. 
  • 33'
    Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс в штрафную площадь сборной Судана, там был только Ашрин. 
  • 32'
    Омер от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Занузи грамотно поставил корпус Аль-Рашиду, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 31'
    В борьбе с Арибо досталось Мусабу, но вроде бы всё нормально с форвардом сборной Судана, Эйса готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Мусаб получил небольшое повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Виктор Гомес сразу же дал свисток и позвал на поле врачей сборной Судана. 
  • Угловой
    29'
    Чуквезе с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, на этот раз Ашрин ошибся при игре на выходе, но никто из игроков сборной Нигерии так и не смог пробить по воротам. 
  • 28'
    Чуквезе неплохо поработал на правом фланге, в борьбе с Омером Саму заработал угловой для своей команды. 
  • Угловой
    27'
    Чуквезе с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ашрин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 26'
    Ихеаначо выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Авонийи пробил по воротам, мяч попал в Немера и ушёл на угловой. 
  • 25'
    Авонийи попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением соперника Тайво пришлось сделать пас назад. 
  • 24'
    Хидир с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Против Эйны в центре поля были нарушены правила со стороны Хидира. Игроки сборной Нигерии не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Эйна из аута с правого фланга вбросил мяч практически в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Ихеаначо перестарался в борьбе за мяч у правого угла штрафной площади сборной Судана, правила были нарушены против Аль-Рашида. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Немер в центре поля нарушил правила против Ндиди. Сам Уилфред быстро разыграл стандарт. 
  • Судья
    19'
    Хамед при проходе вперёд по левому флангу в борьбе с Чуквезе оказался на газоне, Виктор Гомес показал, что нужно играть дальше. 
  • 18'
    В среднем темпе проходит наша игра, но не нужно забывать, что в Гаруа под 35 градусов тепла. 
  • 17'
    Мозес неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади сборной Судана, но под давлением соперников что-то интересное придумать в этот раз Саймон не смог. 
  • 16'
    Из-за пределов штрафной площади последовал удар на исполнение в правый угол ворот сборной Нигерии в исполнении Аль-Рашида, Окойе в красивом прыжке намертво поймал мяч. 
  • Угловой
    15'
    Игроки сборной Судана решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но на левом фланге они ничего интересного так и не смогли придумать. 
  • 14'
    Хамед ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, в борьбе с Трост-Эконгом Ясин заработал угловой для своей команды. 
  • 13'
    Могла у Судана сейчас пройти неплохая контратака, но из-за недопонимания атака у команды Бурхана Тиа вновь ничем толковым не завершилась. 
  • 12'
    Занузи с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Чуквезе под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
  • 11'
    Теперь уже Омер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Нигерии. 
  • 10'
    Аббас прошёл вперёд по правому флангу и пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч в створ не пошёл. 
  • 9'
    Омер с левого фланга сместился немного в центр, затем Абдельразиг выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Хидир под давлением соперника не смог завершить атаку ударом по воротам. 
  • 8'
    Начинает Судан постепенно добавлять в атаке, понимают номинальные гости, что у Нигерии есть слабые места в обороне. 
  • Офсайд
    7'
    Судан провёл свою первую атаку. Омер разогнал атаку по центру, от радиуса штрафной площади Абдельразиг выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хамед оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Занузи в центре поля нарушил правила. Игроки сборной Нигерии не дали сопернику быстро разыграть стандарт, но Судан к этому и не стремился. 
  • 5'
    Очень быстрый гол у нас забила Нигерия, будем надеяться, что на этом команда Августина Эгуавона не успокоится и не будет весь матч играть уже на удержание счёта. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Чуквезе!!! Эйна из аута с правого фланга вбросил мяч в штрафную площадь сборной Судана, далее началась борьба за мяч, Мозес выиграл её и покатил в центр штрафной на Чуквезе, а Саму уверенно отправил мяч в левый угол ворот. 
  • 3'
    Мозес выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Чуквезе, Саму под давлением соперника не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
  • 2'
    Сборная Нигерии сразу же забрала мяч под свой контроль, в этом нет ничего удивительного, Судан будет играть от глухой обороны. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное противостояние. Да, сборная Нигерии является фаворитом этого матча, в случае победы команда Августина Эгуавона выйдет в плей-офф Кубка африканских наций. Но, Судан в первом туре группового этапа смог сыграть вничью с Гвинеей-Биссау со счётом 0:0, что всё же также показывает, что справиться с командой Бурхана Тиа будет достаточно непросто. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Виктор Гомес из ЮАР. Помогать ему на бровках будут Захеле Сивела из ЮАР и Жерсон душ Сантуш из Анголы. Резервным арбитром на этот матч назначен Бубу Траоре из Мали. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Нигерии и Суданом. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 139
Нигерия 93.5% (130)
X 5.8% (8)
Судан 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Нигерия 3:1 Судан

Исход игры
Нигерия
93.5% (130)
Ничья
5.8% (8)
Судан
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
24.26% (33)
Меньше
75.74% (103)
Обе команды забьют
Да
22.06% (30)
Нет
77.94% (106)
Популярный счёт
2:0 Нигерия
47.5% (66)
1:0 Нигерия
21.6% (30)
2:1 Нигерия
13.7% (19)
3:0 Нигерия
6.5% (9)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Нигерия
2.9% (4)
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