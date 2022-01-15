Кубок африканских наций 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Румде Аджиа
1:0
3' ГолЧуквезе Саму
2:0
45' ГолАвонийи Тайво
3:0
46' ГолСаймон Мозес
69' Желтая карточкаЭйна Ола
3:1
70' ПенальтиХидир Валиелдин
Ход матча
3'
1:0
45'
2:0
46'
3:0
69'
70'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
17 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
2
Эйна
Ола
12
Занузи
Зайду
17
Чуквезе
Саму
10
Арибо
Джо
15
Саймон
Мозес
15
Хамед
Ясин
25
Эйса
Мусаб
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
17 Чуквезе СамуПолузащитник
-
10 Арибо ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Нда ОлисаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эгуавон Августин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хамед ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Эйса МусабНападающий
- Запасные игроки
-
16 Адам ИшагВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Абдин МоаядЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Омер ШарифПолузащитник
-
19 Маджуб ДхийяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тиа Бурхан
История личных встреч
Нигерия
Судан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нигерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|1
|0.5
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.5
|Авонийи Тайво
|1
|0.5
|Чуквезе Саму
|1
|0.5
|Арибо Джо
|0
|0
Судан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хидир Валиелдин
|1 (1)
|0.5
Карточки
Нигерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйна Ола
|1
|0
Судан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немер Салах
|1
|0
|Мохамедейн Мазин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нигерия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нигерия - Египет 1:0 Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Либерия - Нигерия 0:2 ЦАР - Нигерия 0:2
Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0 Мексика - Нигерия 4:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Нигерия - Лесото 3:0 Бенин - Нигерия 0:1 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Нигерия - Тунис 1:1 Нигерия - Алжир 0:1 Лесото - Нигерия 2:4 Нигерия - Бенин 2:1 Нигерия - Того 2:0 Бразилия - Нигерия 1:1
Судан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Судан - Гвинея-Бисау 0:0 Зимбабве - Судан 0:0 Эфиопия - Судан 3:2 Ливан - Судан 1:0
Судан - Египет 0:5 Алжир - Судан 4:0 Гвинея-Бисау - Судан 0:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Марокко - Судан 2:0 Судан - Нигер 3:0 Судан - Нигер 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Судан - ЮАР 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Судан 0:2 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0
Прогнозы на матч Нигерия 3:1 Судан
Исход игры
Нигерия
93.5% (130)
Ничья
5.8% (8)
Судан
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
24.26% (33)
Меньше
75.74% (103)
Обе команды забьют
Да
22.06% (30)
Нет
77.94% (106)
Популярный счёт
2:0 Нигерия
47.5% (66)
1:0 Нигерия
21.6% (30)
2:1 Нигерия
13.7% (19)
3:0 Нигерия
6.5% (9)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Нигерия
2.9% (4)
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