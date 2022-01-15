Четыре минуты добавил Виктор Гомес к основному времени матча.

В составе сборной Судана произошла ещё одна вынужденная замена. Вместо Салаха Немера, который получил повреждение в борьбе за мяч в своей штрафной площади с Умаром, на поле вышел Мохамед Кесра.

Айуоби в центре поля получил по ногам. Сборная Нигерии никуда не спеша разыграла стандарт.

Звучит финальный свисток. Сборная Нигерии в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций уверенно переиграла Судан со счётом 3:1. Нигерия в итоге набрала шесть очков и сделала большой шаг к победе в группе D. Судан в свою очередь с одним очком пока остался делить 2-3 места с Гвинеей-Биссау, но ей совсем скоро играть против Египта.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает сборная Судана, чтобы как-то вернуть интригу в этот матч. Будем надеяться, что и Нигерия не начнёт играть исключительно по счёту, ну и конечно же будем ждать замен, быть может Августин Эгуавон даст поиграть Ахмеду Муса и Чидере Эджуке.

В составе сборной Судана после перерыва произошла замена. Вместо Мусаба Эйса на поле вышел Нух Аль-Гозоли.

Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Мозес!!! Мозес при входе в штрафную площадь с левой половины поля отыгрался с Тайво, затем Саймон подработал мяч и грамотно пробил под Ашрином, который не очень удачно сыграл на выходе.

В составе сборной Нигерии после перерыва также произошла замена. Вместо Саму Чуквезе на поле вышел Алекс Айуоби.

Трост-Эконг в центре поля нарушил правила. Игроки сборной Судана не стали спешить при розыгрыше мяча.

С левого фланга последовала подача к правому углу вратарской сборной Нигерии, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

В прошлом эпизоде при рывке в штрафную площадь Нух наткнулся на защитника сборной Нигерии и оказался на газоне, Виктор Гомес послушал судей из комнаты VAR и убедился, что никакого пенальти не было.

Нух от радиуса штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Хамеду, Окойе вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Занузи с левого фланга из аута вбросил мяч на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Занузи с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тайво подкараулил отскок от соперника и затем пробил по воротам, мяч попал в Каршома и ушёл на угловой.

Мозес с углового выполнил подачу к линии вратарской, Ашрин грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Мозес с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Айуоби не смог его обработать.

Ихеаначо попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Каршомом Келечи упустил мяч в аут.

Арибо в борьбе за мяч на своей половине поля невольно наступил на Аль-Рашида, который играл в подкате, Виктор Гомес дал свисток в пользу сборной Судана.

Каршом со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Окойе хорошо сыграл на выходе и намертво поймал мяч.

Против Арибо теперь уже были нарушены правила в центре поля. Игроки сборной Нигерии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Полузащитник сборной Нигерии Джо Арибо по итогам фола на Аль-Рашиде всё же получил жёлтую карточку за грубую игру.

Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Нигерии, Аль-Рашид от лицевой линии в касание направил мяч к левому углу вратарской, Окойе при игре на выходе выронил мяч из рук, но Мадука быстро исправился и не дал сопернику пробить по воротам.

Мозес прошёл вперёд по левому флангу, а затем Саймон выполнил подачу к правому углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Арибо попытался пройти вперёд по правой половине поля, Каршом накрыл соперника и выбил мяч в аут.

Аль-Рашид на левом фланге нарушил правила против Занузи. Нигерия тщательно готовится к стандарту.

Мозес со стандарта выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр штрафной площади, мяч полетел достаточно низко, в итоге игроки сборной Судана перехватили его без всякого труда.

Нух по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, но в борьбе с Занузи форвард сборной Судана потерял мяч.

Угловой у ворот сборной Нигерии. Эльфадни выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Виктор Гомес получил подсказку от судей из комнаты VAR. В борьбе за мяч кто-то из игроков сборной Нигерии мог сыграть за рамками правил.

Эйна в борьбе за позицию наступил на ногу Каршому, также Ола и потянул за футболку соперника. Виктор Гомес пересмотрел повтор и указал на "точку".

Г-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Хидир!!! Валиелдин Хидир с "точки" сильно пробил в правый угол ворот и не оставил Окойе шансов на спасение, который не смог сыграть по удару.

Фланговый защитник сборной Нигерии Ола Эйна также получил жёлтую карточку за свой фол на Каршоме в штрафной площади.

Немер в борьбе за верховой мяч на левом фланге нарушил правила против Мозеса. Нигерия конечно же тщательно готовится к стандарту.

Нвакали со стандарта решил закрутить мяч в ближний угол ворот, получился удар на исполнение, Ашрин сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади сборной Нигерии, Окойе вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

Айуоби выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Тайво под давлением соперника сильно пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Айуоби с правого фланга выполнил неудачный прострел к линии вратарской, получился подарок для Ашрина.

Эльфадни с правого фланга выполнил опасный прострел в центр к линии вратарской, Хуссейн в падении не смог пробить по воротам, но мяч шёл в створ, а поэтому Окойе пришлось постараться, чтобы спасти свою команду.

Сборная Нигерии решила на этот раз обойтись без подачи в штрафную площадь, учитывая, что стандарты перестали работать во второй половине матча. Сейчас команда Августина Эгуавона решила просто подержать мяч.

Мозес выполнил передачу на ход Занузи на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Нигерии уверенно переигрывает сборную Судана со счётом 2:0. Команда Августина Эгуавона показывает качественный футбол и старается играть у ворот соперника, что как раз и даёт свои плоды.

45' Важный гол перед перерывом удалось забить сборной Нигерии, теперь уже команда Августина Эгуавона может чувствовать себя значительно более спокойно.

45' Три минуты добавил Виктор Гомес к основному времени первого тайма.

45' Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Авонийи!!! Ихеаначо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Трост-Эконг головой пробил по воротам, мяч от головы защитника сборной Судана попал в голову Авонийи, а затем уже от головы Тайво мяч полетел под левую штангу, Ашрин не смог спасти свою команду.

44' Омер на правой половине поля нарушил правила против Чуквезе. Сборная Нигерии тщательно готовится к стандарту.

43' Авонийи получил по ногам от Немера в центре поля. Игроки сборной Нигерии быстро разыграли стандарт.

42' Арибо при входе в штрафную площадь с левой половины поля здорово отыгрался с Тайво, затем Джо в касание пробил в правый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

41' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Мозесу по левому флангу, мяч ушёл за лицевую линию поля.

40' Всё нормально с Ашрином, голкипер сборной Судана показал, что он готов играть дальше.

39' Небольшое повреждение по итогам всех последних эпизодов получил Ашрин, вышли на поле врачи сборной Судана, пауза в игре.

38' Чуквезе с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Арибо пробил по воротам, Ашрин сократил дистанцию и немного задел мяч, затем уже Тайво пробил по воротам, штанга спасла Судан от второго пропущенного мяча.

37' Мозес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Трост-Эконг в касание пробил под левый угол ворот, Ашрин успел за счёт позиции спасти свою команду в очень непростой ситуации, а затем голкипер сборной Судана не дал как следует пробить и Тайво.

36' Эльфадни на левом фланге нарушил правила против Мозеса. Игроки сборной Нигерии тщательно готовятся к стандарту.

35' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, всё идёт к тому, что на перерыв Нигерия уйдёт с минимальным преимуществом.

34' Чуквезе попытался пройти вперёд по правому флангу, Хидир накрыл Саму и выбил мяч в аут.

33' Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс в штрафную площадь сборной Судана, там был только Ашрин.

32' Омер от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Занузи грамотно поставил корпус Аль-Рашиду, мяч ушёл за лицевую линию поля.

31' В борьбе с Арибо досталось Мусабу, но вроде бы всё нормально с форвардом сборной Судана, Эйса готов играть дальше.

30' Мусаб получил небольшое повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Виктор Гомес сразу же дал свисток и позвал на поле врачей сборной Судана.

29' Чуквезе с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, на этот раз Ашрин ошибся при игре на выходе, но никто из игроков сборной Нигерии так и не смог пробить по воротам.

28' Чуквезе неплохо поработал на правом фланге, в борьбе с Омером Саму заработал угловой для своей команды.

27' Чуквезе с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ашрин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

26' Ихеаначо выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Авонийи пробил по воротам, мяч попал в Немера и ушёл на угловой.

25' Авонийи попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением соперника Тайво пришлось сделать пас назад.

24' Хидир с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля.

23' Против Эйны в центре поля были нарушены правила со стороны Хидира. Игроки сборной Нигерии не стали спешить при розыгрыше мяча.

22' Эйна из аута с правого фланга вбросил мяч практически в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

21' Ихеаначо перестарался в борьбе за мяч у правого угла штрафной площади сборной Судана, правила были нарушены против Аль-Рашида.

20' Немер в центре поля нарушил правила против Ндиди. Сам Уилфред быстро разыграл стандарт.

19' Хамед при проходе вперёд по левому флангу в борьбе с Чуквезе оказался на газоне, Виктор Гомес показал, что нужно играть дальше.

18' В среднем темпе проходит наша игра, но не нужно забывать, что в Гаруа под 35 градусов тепла.

17' Мозес неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади сборной Судана, но под давлением соперников что-то интересное придумать в этот раз Саймон не смог.

16' Из-за пределов штрафной площади последовал удар на исполнение в правый угол ворот сборной Нигерии в исполнении Аль-Рашида, Окойе в красивом прыжке намертво поймал мяч.

15' Игроки сборной Судана решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но на левом фланге они ничего интересного так и не смогли придумать.

14' Хамед ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, в борьбе с Трост-Эконгом Ясин заработал угловой для своей команды.

13' Могла у Судана сейчас пройти неплохая контратака, но из-за недопонимания атака у команды Бурхана Тиа вновь ничем толковым не завершилась.

12' Занузи с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Чуквезе под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

11' Теперь уже Омер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Нигерии.

10' Аббас прошёл вперёд по правому флангу и пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч в створ не пошёл.

9' Омер с левого фланга сместился немного в центр, затем Абдельразиг выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Хидир под давлением соперника не смог завершить атаку ударом по воротам.

8' Начинает Судан постепенно добавлять в атаке, понимают номинальные гости, что у Нигерии есть слабые места в обороне.

7' Судан провёл свою первую атаку. Омер разогнал атаку по центру, от радиуса штрафной площади Абдельразиг выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хамед оказался в офсайде.

6' Занузи в центре поля нарушил правила. Игроки сборной Нигерии не дали сопернику быстро разыграть стандарт, но Судан к этому и не стремился.

5' Очень быстрый гол у нас забила Нигерия, будем надеяться, что на этом команда Августина Эгуавона не успокоится и не будет весь матч играть уже на удержание счёта.

4' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Чуквезе!!! Эйна из аута с правого фланга вбросил мяч в штрафную площадь сборной Судана, далее началась борьба за мяч, Мозес выиграл её и покатил в центр штрафной на Чуквезе, а Саму уверенно отправил мяч в левый угол ворот.

3' Мозес выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Чуквезе, Саму под давлением соперника не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.

2' Сборная Нигерии сразу же забрала мяч под свой контроль, в этом нет ничего удивительного, Судан будет играть от глухой обороны.