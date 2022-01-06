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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Тунис
FIFA #27
 
Позже

Стадион:
Мавритания
FIFA #102
Прогнозы 86
Тунис 95.3% (82)
X 3.5% (3)
Мавритания 1.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Мавритания
1.48
3.99
9.72
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Тунис
Мавритания

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

АКФ2
5:1
ЧМОМК2Р
0:0
ЧМОМК2Р
3:0
ТМС
1:0
КАН
0:0
ТМС
0:0
ЧМОМК2Р
2:1
ЧМОМК2Р
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавритания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матлути Хамза1 1 0
Скири Эйе 1 0
Мавритания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Пап 1 0
Н'Диайе Альмике 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1
Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0
Мавритания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мавритания - Гамбия 0:1 Мавритания - Габон 1:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Сирия - Мавритания 1:2
Мавритания - ОАЭ 0:1 Тунис - Мавритания 5:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Замбия - Мавритания 4:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Мавритания - Замбия 1:2 Мавритания - Либерия 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 ЦАР - Мавритания 0:1 Мавритания - Марокко 0:0 Бурунди - Мавритания 3:1 Мавритания - Бурунди 1:1 Мавритания - Сьерра-Леоне 2:1 Мавритания - ЦАР 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мали Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Гамбия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тунис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мавритания Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Мавритания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 17 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 86
    Тунис 95.3% (82)
    X 3.5% (3)
    Мавритания 1.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тунис
    Ничья
    Мавритания
    1.48
    3.99
    9.72
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тунис - Мавритания онлайн


    Прогнозы на матч Тунис - Мавритания

    Исход игры
    Тунис
    95.3% (81)
    Ничья
    3.5% (3)
    Мавритания
    1.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.28% (16)
    Меньше
    80.72% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    15.66% (13)
    Нет
    84.34% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Тунис
    37.6% (32)
    2:0 Тунис
    36.5% (31)
    2:1 Тунис
    11.8% (10)
    3:0 Тунис
    7.1% (6)
    1:1 Ничья
    3.5% (3)
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    Тунис
    Мавритания

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