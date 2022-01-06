Кубок африканских наций 2021-2022
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Стадион: Лимбе
История личных встреч
Тунис
Мавритания
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мавритания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Тунис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матлути Хамза1
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
Мавритания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Пап
|1
|0
|Н'Диайе Альмике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тунис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1
Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0
Мавритания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мавритания - Гамбия 0:1 Мавритания - Габон 1:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Сирия - Мавритания 1:2
Мавритания - ОАЭ 0:1 Тунис - Мавритания 5:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Замбия - Мавритания 4:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Мавритания - Замбия 1:2 Мавритания - Либерия 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 ЦАР - Мавритания 0:1 Мавритания - Марокко 0:0 Бурунди - Мавритания 3:1 Мавритания - Бурунди 1:1 Мавритания - Сьерра-Леоне 2:1 Мавритания - ЦАР 2:0
Прогнозы на матч Тунис - Мавритания
Исход игры
Тунис
95.3% (81)
Ничья
3.5% (3)
Мавритания
1.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
19.28% (16)
Меньше
80.72% (67)
Обе команды забьют
Да
15.66% (13)
Нет
84.34% (70)
Популярный счёт
1:0 Тунис
37.6% (32)
2:0 Тунис
36.5% (31)
2:1 Тунис
11.8% (10)
3:0 Тунис
7.1% (6)
1:1 Ничья
3.5% (3)
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