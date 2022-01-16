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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Алжир
FIFA #30
0:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Экваториальная Гвинея
FIFA #126
0'
4' Желтая карточка
Бунеджах Багдад
8' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
9' Желтая карточка
Нчамаа Базилио
43' Желтая карточка
Бикоро Федерико
45' Желтая карточка
Манди Аисса
45' Желтая карточка
Сиафа Оскар
0:1
70' Гол
Ороско Эстебан
76'
23
М'Боли
Раис
20
Аталь
Юсеф
21
Бенсебаини
Рами
4
Бенламри
Джамеледдин
2
Манди
Аисса
10
Фегули
Софьян
14
Бендебка
Софиан
8
Белайли
Юсеф
7
Марез
Рияд
22
Беннасер
Исмаэль
9
Бунеджах
Багдад
1
Овоно
Хесус
15
Акапо
Карлос
21
Ороско
Эстебан
16
Коко
Сауль
11
Нчамаа
Базилио
22
Ганет
Пабло
8
Мачин
Хосе
6
Эду
Ибан
4
Бикоро
Федерико
14
Байла
Янник
9
Сиафа
Оскар
Алжир
Экваториальная Гвинея

Бомбардиры внутри турнира

Алжир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Алжир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манди Аисса 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Бунеджах Багдад 1 0
Бедране Абделькадер 1 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикоро Федерико 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Нлаво Луис 1 0
Сиафа Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алжир
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Алжир - Гана 3:0 Тунис - Алжир 0:2 Катар - Алжир 1:2
Марокко - Алжир 2:2 Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2 Алжир - Судан 4:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Джибути - Алжир 0:4 Нигер - Алжир 0:4 Алжир - Нигер 6:1 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Алжир - Джибути 8:0 Тунис - Алжир 0:2 Алжир - Мали 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 Алжир - Ботсвана 5:0 Замбия - Алжир 3:3 Зимбабве - Алжир 2:2
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1
Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2 Судан - Экваториальная Гвинея 1:4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Экваториальная Гвинея 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Сьерра-Леоне Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Алжир 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Второй тайм
  • 74'
    Ханза "выстрелил из-за штрафной", сильно мимо мишени получилось.
  • Замена
    73'
    Вместо Бендебки выходит Брахими у Алжира.
  • Описание гола
    72'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Ороско!!! Подача с углового на ближнюю, откуда Миранда скидывает на дальнюю, где и оказывается Ороско, который забивает в пустые!
  • 71'
    Хорошая ответная контратака гвинейской сборной, в которой Бенсебаини прерывает прострел.
  • Угловой
    70'
    Второй угловой чуть интереснее, голкипер неудачно выбивает мяч, который затем летит на дальнюю штангу, защита страхует.
  • Угловой
    69'
    Подача с угла поля на ближнюю, Ороско выбивает мяч на еще один корнер.
  • 68'
    Неожиданно пробил не Рияд, а Мачин, который попал в игрока в стенке, а затем мяч отрикошетил за лицевую.
  • 67'
    Опаснейший штрафной, почти как в конце первого тайма, для Алжира. Вторая попытка для игрока "Ман Сити".
  • Замена
    66'
    Двойная замена у Гвинеи. Вместо Бикоро выходит Миранда, а вместо Байла выходит Ханза.
  • 65'
    Марез подает со стандартного положения, чуть сильно выходит, Мехди Жан не добирается до мяча.
  • Замена
    64'
    Вместо Фегули вышел Булая в команде Бельмади.
  • 63'
    Беннасер отдал передачу, его партнер здорово пропустил мяч между ног, однако никто из его сокомандников не понял этого замысла.
  • Фол, нарушение
    62'
    Аталь на скорости рвался по правому краю, остановили его там, однако с нарушением правил.
  • 61'
    Да, решается на удар Мачин, но попадает точно в стенку.
  • Фол, нарушение
    60'
    Алжир фолит на своей половине. Метров 30 до ворот, можно и пробить отсюда.
  • 59'
    Ороско довольно смело идет в обыгрыш, будучи последним защитником, и у него это выходит, таким образом начинает он многообещающую атаку.
  • Угловой
    58'
    Попытка быстро разыграть корнер обернулась провалом для алжирцев, однако удалось им заработать аут на правом фланге.
  • 57'
    Наращивает давление Алжир, кружат возле штрафной, пока держится Гвинея.
  • Опасный момент
    56'
    Подача Беннасера на дальнюю и скидка во вратарскую. Защита отбивается в последний момент!
  • Угловой
    55'
    Корнер Алжира. Навес в штрафную, не выходит пробить у алжирской команды.
  • 54'
    Хороший точный пас на правый фланг, где разгоняется Аталь, затем подача в штрафную и угловой.
  • 53'
    А пока игра продолжается, и Алжир владеет мячом на своей половине.
  • Травма, повреждение
    52'
    Бенламри неудачно наступил и в итоге почти на ровном месте получает травму. Вынужденная замена будет.
  • Угловой
    51'
    Тут же угловой в исполнении Гвинеи, уже не так опасно.
  • Опасный момент
    50'
    Опаснейший момент! Отличный пас на Нлаво, который выходит практически один на один и бьет в ближний, М'Боли сейвит!
  • 49'
    Неточная передача верхом теперь в исполнении Экваториальной Гвинеи. Удар от ворот.
  • 48'
    Подача с правого фланга от алжирской сборонй, мимо всех партнеров проходит мяч.
  • Замена
    47'
    Вместо Сиавы вышел Нлаво у Экваториальной Гвинеи.
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом команды уходят на перерыв.
  • 45'
    Удар у Рияда откровенно не получается, хотя позиция была более чем отличная.
  • Желтая карточка
    45'
    Манди и Сиафа получили по желтой карточке, один за споры, один за фол.
  • Фол, нарушение
    44'
    А вот это опаснейший штрафной намечается. Прямо на линии штрафной. Бить будет Алжир и, конечно, Марез.
  • Желтая карточка
    43'
    Фол в центре поля от Бикоро и еще одна желтая.
  • 42'
    Аталь смело ринулся в штрафную, обыграл защитника, однако его удар был заблокирован.
  • 41'
    Очередной заброс от защиты действующих чемпионов Кубка Африки, на этот раз зацепиться за мяч удается.
  • 40'
    Долго думает кому же вбросить аут игрок Алжира, и приходится играть назад, все перекрывает Гвинея.
  • 38'
    Огрызается команда Жоана Митчи, Алжир был лучше на протяжении минут 20 так точно, но сейчас Гвинея подровняла игру.
  • Угловой
    37'
    Угловой Гвинеи, подача в штрафную, мяч выскакивает оттуда и Ибан Эду очень плотно бьет, рядом с целью!
  • Опасный момент
    36'
    Ганет решает пробить со штрафного с правого угла, и М'Боли с трудом поспевает к мячу, но все же выручает!
  • 35'
    Ибан Эду вновь оказывается на газоне, частенько на нем сегодня фолят. Хороший стандарт для его сборной.
  • 34'
    Стандарт в центре поля для Экваториальной Гвине. Розыгрыш через пас, Фегули тут же пытается отобрать, но не выходит.
  • Фол, нарушение
    32'
    Два 22-ых номера сошлись в центре поля. Это фол со стороны гвинейского игрока. 
  • 31'
    Марез попытался взять игру на себя и обыграть несколько защитников около чужой штрафной, не выходит.
  • 30'
    Перевод на Бунеджаха, тот теряет мяч на левом фланге, а Гвинея не спешит вперед.
  • 29'
    И еще офсайд от Алжира. Белайли показывает, что явно небольшое "вне игры" там было, но так или иначе.
  • 28'
    Разыгрывают на коротке этот стандарт гвинейцы, затем диагональ на Нчамаа, но тому не удается зацепиться за мяч.
  • 27'
    Ибан Эду падает на газон после подката от соперника. Выглядело слегка как симуляция, но арбитру виднее.
  • 25'
    Номинальные хозяева сегодняшнего матча явно захватили преимущество после куда более равного старта. Назревает гол от алжирцев.
  • Офсайд
    24'
    Невероятную разницу делает Марез в игре Алжира в целом, однако сейчас он оказался в офсайде при взятии ворот.
  • Опасный момент
    23'
    Моментище! Марез на дриблинге входит в штрафную, отдает в центр, следует удар из убойной позиции, Овоно сейвит, затем попытка добить, но спасается Гвинея!
  • Угловой
    22'
    Угловой не приводит к опасному моменту, гвинейцы отбиваются, однако мяч остается у алжирцев.
  • 21'
    Подача Мареза с правого края, совсем немного не удается алжирцам пробить. Еще один угловой.
  • 20'
    Зрячий заброс со своей половины на Бунеджаха, однако защита успевает накрыть форварда.
  • Офсайд
    19'
    Мачин вошел в штрафную, обыграл защитника и пробил в створ, но это уже сильно значения не имело, ибо ранее был офсайд.
  • Угловой
    17'
    Сам Рияд и подает с этого корнера, мяч вылетает из штрафной, а затем Бендебка фолит в атаке.
  • 16'
    Марезу не удается сразу навесить с фланга, но угловой он зарабатывает.
  • 15'
    Немало борьбы в сегодняшнем матче, о чем, конечно, в том числе сигнализируют сразу три желтые за первые 10 минут.
  • Угловой
    14'
    Не самая удачная подача с угла поля, и Экваториальная Гвинея отбивается.
  • 13'
    Фегули рвется по правому краю, и зарабатывает угловой для своей команды.
  • Офсайд
    11'
    Стандарт теперь от Алжира. Марез подает в штрафную, а там офсайд. 
  • Желтая карточка
    10'
    Алжир убегает в контратаку после неудачного стандарта соперника, и Нчамаа срывает эту этаку и получает "горчичник".
  • 9'
    Арбитр не стесняется сегодня давать желтые, но и команды довольно грубо начали встречу.
  • Желтая карточка
    8'
    Бенсебаини получает желтую за удар локтем по сопернику. 
  • 7'
    Диагональ на Бунеджаха, который не удерживает мяч на фланге и упускает его в аут.
  • 6'
    Алжир держит мяч в центре, а Гвинея прессингом выдавливает их на свою половину.
  • 4'
    Длинный перевод вперед в поисках Ороско, который оказался впереди, но мяч до него не доходит.
  • Желтая карточка
    3'
    Коко падает на газон после столкновения с Бунеджахом. За что Бунеджах и получает желтую.
  • 2'
    Гвинея пробует подойти к чужой штрафной по левому краю, Аталь останавливает соперника.
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал.
  • До матча
  • Приветствую вас на матче Алжир - Экваториальная Гвинея. Работать для вас будет Константин Лицин.
Прогнозы 138
Алжир 95.7% (132)
X 4.3% (6)
Экваториальная Гвинея 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алжир
Ничья
Экваториальная Гвинея
2.07
4.85
12.75
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея онлайн


Прогнозы на матч Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея

Исход игры
Алжир
95.7% (132)
Ничья
4.3% (6)
Экваториальная Гвинея
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
21.8% (29)
Меньше
78.2% (104)
Обе команды забьют
Да
18.8% (25)
Нет
81.2% (108)
Популярный счёт
2:0 Алжир
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1:0 Алжир
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1:1 Ничья
2.9% (4)
3:1 Алжир
2.9% (4)
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Алжир
Экваториальная Гвинея

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