Второй угловой чуть интереснее, голкипер неудачно выбивает мяч, который затем летит на дальнюю штангу, защита страхует.

Хорошая ответная контратака гвинейской сборной, в которой Бенсебаини прерывает прострел.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Ороско!!! Подача с углового на ближнюю, откуда Миранда скидывает на дальнюю, где и оказывается Ороско, который забивает в пустые!

Подача с правого фланга от алжирской сборонй, мимо всех партнеров проходит мяч.

Неточная передача верхом теперь в исполнении Экваториальной Гвинеи. Удар от ворот.

Опаснейший момент! Отличный пас на Нлаво, который выходит практически один на один и бьет в ближний, М'Боли сейвит!

Тут же угловой в исполнении Гвинеи, уже не так опасно.

Бенламри неудачно наступил и в итоге почти на ровном месте получает травму. Вынужденная замена будет.

А пока игра продолжается, и Алжир владеет мячом на своей половине.

Хороший точный пас на правый фланг, где разгоняется Аталь, затем подача в штрафную и угловой.

Корнер Алжира. Навес в штрафную, не выходит пробить у алжирской команды.

Подача Беннасера на дальнюю и скидка во вратарскую. Защита отбивается в последний момент!

Попытка быстро разыграть корнер обернулась провалом для алжирцев, однако удалось им заработать аут на правом фланге.

Ороско довольно смело идет в обыгрыш, будучи последним защитником, и у него это выходит, таким образом начинает он многообещающую атаку.

Алжир фолит на своей половине. Метров 30 до ворот, можно и пробить отсюда.

Да, решается на удар Мачин, но попадает точно в стенку.

Аталь на скорости рвался по правому краю, остановили его там, однако с нарушением правил.

Беннасер отдал передачу, его партнер здорово пропустил мяч между ног, однако никто из его сокомандников не понял этого замысла.

Марез подает со стандартного положения, чуть сильно выходит, Мехди Жан не добирается до мяча.

Двойная замена у Гвинеи. Вместо Бикоро выходит Миранда, а вместо Байла выходит Ханза.

Опаснейший штрафной, почти как в конце первого тайма, для Алжира. Вторая попытка для игрока "Ман Сити".

Неожиданно пробил не Рияд, а Мачин, который попал в игрока в стенке, а затем мяч отрикошетил за лицевую.

Подача с угла поля на ближнюю, Ороско выбивает мяч на еще один корнер.

Первый тайм

— На этом команды уходят на перерыв.

45' Удар у Рияда откровенно не получается, хотя позиция была более чем отличная.

45' Манди и Сиафа получили по желтой карточке, один за споры, один за фол.

44' А вот это опаснейший штрафной намечается. Прямо на линии штрафной. Бить будет Алжир и, конечно, Марез.

43' Фол в центре поля от Бикоро и еще одна желтая.

42' Аталь смело ринулся в штрафную, обыграл защитника, однако его удар был заблокирован.

41' Очередной заброс от защиты действующих чемпионов Кубка Африки, на этот раз зацепиться за мяч удается.

40' Долго думает кому же вбросить аут игрок Алжира, и приходится играть назад, все перекрывает Гвинея.

38' Огрызается команда Жоана Митчи, Алжир был лучше на протяжении минут 20 так точно, но сейчас Гвинея подровняла игру.

37' Угловой Гвинеи, подача в штрафную, мяч выскакивает оттуда и Ибан Эду очень плотно бьет, рядом с целью!

36' Ганет решает пробить со штрафного с правого угла, и М'Боли с трудом поспевает к мячу, но все же выручает!

35' Ибан Эду вновь оказывается на газоне, частенько на нем сегодня фолят. Хороший стандарт для его сборной.

34' Стандарт в центре поля для Экваториальной Гвине. Розыгрыш через пас, Фегули тут же пытается отобрать, но не выходит.

32' Два 22-ых номера сошлись в центре поля. Это фол со стороны гвинейского игрока.

31' Марез попытался взять игру на себя и обыграть несколько защитников около чужой штрафной, не выходит.

30' Перевод на Бунеджаха, тот теряет мяч на левом фланге, а Гвинея не спешит вперед.

29' И еще офсайд от Алжира. Белайли показывает, что явно небольшое "вне игры" там было, но так или иначе.

28' Разыгрывают на коротке этот стандарт гвинейцы, затем диагональ на Нчамаа, но тому не удается зацепиться за мяч.

27' Ибан Эду падает на газон после подката от соперника. Выглядело слегка как симуляция, но арбитру виднее.

25' Номинальные хозяева сегодняшнего матча явно захватили преимущество после куда более равного старта. Назревает гол от алжирцев.

24' Невероятную разницу делает Марез в игре Алжира в целом, однако сейчас он оказался в офсайде при взятии ворот.

23' Моментище! Марез на дриблинге входит в штрафную, отдает в центр, следует удар из убойной позиции, Овоно сейвит, затем попытка добить, но спасается Гвинея!

22' Угловой не приводит к опасному моменту, гвинейцы отбиваются, однако мяч остается у алжирцев.

21' Подача Мареза с правого края, совсем немного не удается алжирцам пробить. Еще один угловой.

20' Зрячий заброс со своей половины на Бунеджаха, однако защита успевает накрыть форварда.

19' Мачин вошел в штрафную, обыграл защитника и пробил в створ, но это уже сильно значения не имело, ибо ранее был офсайд.

17' Сам Рияд и подает с этого корнера, мяч вылетает из штрафной, а затем Бендебка фолит в атаке.

16' Марезу не удается сразу навесить с фланга, но угловой он зарабатывает.

15' Немало борьбы в сегодняшнем матче, о чем, конечно, в том числе сигнализируют сразу три желтые за первые 10 минут.

14' Не самая удачная подача с угла поля, и Экваториальная Гвинея отбивается.

13' Фегули рвется по правому краю, и зарабатывает угловой для своей команды.

11' Стандарт теперь от Алжира. Марез подает в штрафную, а там офсайд.

10' Алжир убегает в контратаку после неудачного стандарта соперника, и Нчамаа срывает эту этаку и получает "горчичник".

9' Арбитр не стесняется сегодня давать желтые, но и команды довольно грубо начали встречу.

8' Бенсебаини получает желтую за удар локтем по сопернику.

7' Диагональ на Бунеджаха, который не удерживает мяч на фланге и упускает его в аут.

6' Алжир держит мяч в центре, а Гвинея прессингом выдавливает их на свою половину.

4' Длинный перевод вперед в поисках Ороско, который оказался впереди, но мяч до него не доходит.

3' Коко падает на газон после столкновения с Бунеджахом. За что Бунеджах и получает желтую.

2' Гвинея пробует подойти к чужой штрафной по левому краю, Аталь останавливает соперника.