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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Алжир
FIFA #30
 
Позже

Стадион:
Экваториальная Гвинея
FIFA #126
Прогнозы 84
Алжир 95.2% (80)
X 4.8% (4)
Экваториальная Гвинея 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алжир
Ничья
Экваториальная Гвинея
1.33
4.92
16.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Алжир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Алжир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедране Абделькадер 1 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нлаво Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алжир
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Алжир - Гана 3:0 Тунис - Алжир 0:2 Катар - Алжир 1:2
Марокко - Алжир 2:2 Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2 Алжир - Судан 4:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Джибути - Алжир 0:4 Нигер - Алжир 0:4 Алжир - Нигер 6:1 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Алжир - Джибути 8:0 Тунис - Алжир 0:2 Алжир - Мали 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 Алжир - Ботсвана 5:0 Замбия - Алжир 3:3 Зимбабве - Алжир 2:2
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1
Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2 Судан - Экваториальная Гвинея 1:4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сьерра-Леоне Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Алжир Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Экваториальная Гвинея Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алжир - Экваториальная Гвинея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 20 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 84
    Алжир 95.2% (80)
    X 4.8% (4)
    Экваториальная Гвинея 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алжир
    Ничья
    Экваториальная Гвинея
    1.33
    4.92
    16.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алжир - Экваториальная Гвинея онлайн


    Прогнозы на матч Алжир - Экваториальная Гвинея

    Исход игры
    Алжир
    95.2% (79)
    Ничья
    4.8% (4)
    Экваториальная Гвинея
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.93% (21)
    Меньше
    74.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    23.46% (19)
    Нет
    76.54% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Алжир
    34.9% (29)
    2:0 Алжир
    33.7% (28)
    2:1 Алжир
    16.9% (14)
    3:0 Алжир
    6% (5)
    1:1 Ничья
    3.6% (3)
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    Алжир
    Экваториальная Гвинея

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