Кубок африканских наций 2021-2022
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Стадион: Япома
Бомбардиры внутри турнира
Алжир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Алжир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедране Абделькадер
|1
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нлаво Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алжир
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Алжир - Гана 3:0 Тунис - Алжир 0:2 Катар - Алжир 1:2
Марокко - Алжир 2:2 Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2 Алжир - Судан 4:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Джибути - Алжир 0:4 Нигер - Алжир 0:4 Алжир - Нигер 6:1 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Алжир - Джибути 8:0 Тунис - Алжир 0:2 Алжир - Мали 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 Алжир - Ботсвана 5:0 Замбия - Алжир 3:3 Зимбабве - Алжир 2:2
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1
Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2 Судан - Экваториальная Гвинея 1:4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сьерра-Леоне
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Алжир
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Экваториальная Гвинея
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Алжир - Экваториальная Гвинея
Исход игры
Алжир
95.2% (79)
Ничья
4.8% (4)
Экваториальная Гвинея
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25.93% (21)
Меньше
74.07% (60)
Обе команды забьют
Да
23.46% (19)
Нет
76.54% (62)
Популярный счёт
1:0 Алжир
34.9% (29)
2:0 Алжир
33.7% (28)
2:1 Алжир
16.9% (14)
3:0 Алжир
6% (5)
1:1 Ничья
3.6% (3)
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