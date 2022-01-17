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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Буркина-Фасо
FIFA #61
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Эфиопия
FIFA #137
0'
1:0
24' Гол
Баяла Сириль
36' Желтая карточка
Эндашав Ихун
1:1
51' Пенальти
Кебеде Гетане
68'

Ход матча

24'
Баяла Сириль
(Гира Адама)
1:0
36'
 
Эндашав Ихун
51'
1:1
Кебеде Гетане
60'
 
Тафессе Месфин
Эндашав Ихун
61'
 
Мелаю Безабих
Хотесса Дава
63'
Уэдраого Исмаила
Сангаре Густаво
 
63'
Уттара Данго
Баяла Сириль
 
Прогнозы 143
Буркина-Фасо 76.9% (110)
X 15.4% (22)
Эфиопия 7.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Буркина-Фасо
Ничья
Эфиопия
2.36
3.88
8.00
Все Коэффициенты
Новости
23
Уэдраого
Фарид
9
Каборе
Исса
14
Дайо
Иссуфу
12
Тапсоба
Эдмон
25
Яго
Стив
24
Гира
Адама
20
Сангаре
Густаво
22
Туре
Ибрахим
10
Траоре
Бертран
19
Банде
Хассане
21
Баяла
Сириль
22
Шанко
Теклемариам
21
Тоньо
Асрат
15
Тамене
Ашалев
16
Бай
Яред
20
Юссеф
Рамадан
8
Йоханнес
Амануэль
12
Эндашав
Ихун
27
Хотесса
Дава
7
Дагначев
Сурафел
10
Насир
Абубекер
9
Кебеде
Гетане
Буркина-Фасо
Эфиопия

История личных встреч

Буркина-Фасо
Эфиопия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КАН
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Буркина-Фасо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баяла Сириль 1 0.33
Банде Хассане 1 0.33
Сангаре Густаво 1 0.33
Гира Адама 0 0
Траоре Бертран 0 0
Каборе Исса 0 0
Эфиопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотесса Дава 1 0.33
Кебеде Гетане 1 (1) 0.33
Гебремайкл Амануель 0 0

Карточки

Буркина-Фасо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Ибрахим 1 0
Яго Стив 1 0
Мало Патрик 1 0
Эфиопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бай Яред 0 1
Тамене Ашалев 1 0
Дагначев Сурафел 1 0
Эндашав Ихун 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Буркина-Фасо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2
Буркина-Фасо - Нигер 1:1 Буркина-Фасо - Джибути 2:0 Джибути - Буркина-Фасо 0:4 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Нигер - Буркина-Фасо 0:2 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Буркина-Фасо - Южный Судан 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1 Мадагаскар - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - ДР Конго 3:0
Эфиопия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Камерун - Эфиопия 4:1 Эфиопия - Кабо-Верде 0:1 Эфиопия - Судан 3:2 Зимбабве - Эфиопия 1:1
Эфиопия - Гана 1:1 ЮАР - Эфиопия 1:0 Эфиопия - ЮАР 1:3 Эфиопия - Зимбабве 1:0 Гана - Эфиопия 1:0 Эфиопия - Уганда 2:1 Эфиопия - Сьерра-Леоне 0:0 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Эфиопия - Мадагаскар 4:0 Эфиопия - Малави 4:0 Эфиопия - Нигер 3:0 Нигер - Эфиопия 1:0 Эфиопия - Замбия 1:3 Эфиопия - Замбия 2:3 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Мадагаскар - Эфиопия 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Камерун 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Буркина-Фасо 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Кабо-Верде 1:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Эфиопия 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Второй тайм
  • Угловой
    67'
    Очень неудачный навес с угла поля от Уттары, и удар от ворот.
  • 66'
    Прострел Траоре справа, защитник опережает всех и выбивает на угловой.
  • Опасный момент
    65'
    Момент! Вход буркинийцев в штрафную и сильный удар Уттара в ближний. Мяч попадает в сетку, но лишь с внешней стороны!
  • Замена
    64'
    И вместо Баяла вышел Уттара. 
  • Замена
    63'
    Исмаила Уэдраого выходит вместо Сангаре у Буркина-Фасо. 
  • 62'
    Тут же контратака Эфиопии, однако здесь неточная передача, и Уэдраого забирает мяч.
  • 61'
    Траоре на патнера, затем подача в штрафную, но Банде не сумел толком обработать и пробить из хорошей позиции.
  • Замена
    60'
    Замена в стане Эфиопии. Вместо Эндашава вышел Тафессе, и вместо Хотессы - Мелаю.
  • 59'
    Траоре получил мяч, не прошел защитника, затем Сангаре забросил вперед. Неточно.
  • 58'
    Команда Мало Каму атакует правым флангом, не выходит сразу, затем подача слева, и тут защита лучше.
  • Угловой
    56'
    Подача с угла поля и удар в створ. Уэдраого фиксирует этот быстро летящий мяч.
  • 55'
    Тапсоба опередил соперника и выбил мяч на угловой. 
  • 54'
    Буркина-Фасо не дает спокойно разыгрывать на своей половине сопернику. 
  • 53'
    Возвращается паритет на табло, причем в самом начале второго тайма. Полная интрига в игре!
  • Пенальти
    52'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Кебеде!!! Так или иначе, пенальти назначен и пенальти великолепно исполнен Кебеде! Точный удар в угол!
  • Пенальти!
    51'
    Пенальти назначен в ворота Буркина-Фасо! Причем не за игру рукой похоже, а за фол Траоре в штрафной, который произошел одновременно с рукой!
  • 50'
    На повторе и правда видно, что было движение рукой Яго и, кажется, касание. Есть шанс на пенальти.
  • Видеоповтор
    49'
    ВАР подсказывает арбитру о возможной руке Яго в предыдущем эпизоде. Арбитр идет смотреть сам.
  • 48'
    Дагначев подает со стандарта на ближнюю, где Яго опережает соперника и выбивает мяч за лицевую.
  • 47'
    Насир сразу против трех соперников оказаля на левом фланге и умудрился заработать штрафной. Неплохо.
  • Второй тайм начался
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена.
  • 44'
    Стандарт на правом фланге в исполнении Эфиопии. Что-то необычное хотели разыграть Дагначев с Тоньо, однако совсем не получилось.
  • 43'
    Заброс вперед на Банде, который в касание хотел перебросить через Шанко, но голкипер опередил форварда.
  • Видеоповтор
    42'
    ВАР включился в дело, значит есть какие-то сомнения. Ан-нет, подтверждается решение главного. Нет 11 метров.
  • 41'
    Траоре упал в чужой штрафной после контакта с Юссефом, арбитр показывает, что пенальти нет.
  • Желтая карточка
    40'
    Эндашав получил желтую за фол на сопернике.
  • 39'
    Опять на правом фланге зарождается атака Эфиопии, на этот раз неточная передача на Тоньо, и мяч ушел в аут.
  • 38'
    Хотесса неплохо задумал передачу между ног соперника, но не сумел попасть куда надо, однако владение сохранил.
  • 37'
    Буркина вышла на чужую половину, но тут все смазал неточный последний пас.
  • 36'
    Кружит сборная Эфиопии в центре поля, пытаясь найти свободное пространство в обороне соперника, не всегда получается это.
  • 35'
    Эфиопы потихоньку забрали себе инициативу, пока момент только один, но под конец тайма может быть и еще.
  • Опасный момент
    33'
    Опасно! Эфиопия вошла в чужую штрафную и Кебеде пробил с близкого расстояния, Уэдраого выручает!
  • 32'
    И вновь игра приходит к центру поля, с попеременными успехами у обеих команд.
  • 31'
    Баяла очень необычно, но все же обыграл двоих на левом фланге, а затем ошибся с пасом.
  • 30'
    Эфиопия решила остудить ситуацию, подержав мяч на своей половине, затем все же пошла вперед и быстро упустила владение.
  • 29'
    Неточная передача вперед от Тапсобо, и мяч наконец у Эфиопии.
  • 28'
    Заметно поднялось настроение у игроков Буркина-Фасо, в атаке они провели эти пару минут после гола.
  • 26'
    И еще атака Буркина, подача Баяла с правого края, неточно.
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Баяла!!! Заброс от Гира на партнера, который классно открылся, получил мяч и сумел перебросить Шанко, который слишком далеко вышел из ворот!
  • 24'
    Дальний удар Хотесса по воротам, чуть не выпустил мяч из рук голкипер, но успел спасти ситуацию.
  • 23'
    В стенку попробовали разыграть Траоре с Сангаре, и почти прошло, но защита все-таки подоспела.
  • 22'
    Почти без ворот идет игра, за исключением двух неплохих моментов, по одному с каждой стороны.
  • 21'
    Неточный пас по флангу дает Тоньо, мяч упущен. 
  • Травма, повреждение
    20'
    Дагначев на газоне. Оказывается ему помощь.
  • 19'
    Туре подобрал мяч после партнера и попытался прорваться на дриблинге, не вышло.
  • 18'
    Шанко вышел из ворот, дабы выбить мяч, но попал в игрока атаки. Повезло, что после этого мяч ушел за боковую.
  • 17'
    Быстрая атака Буркина-Фасо, Яго отдает в центр, откуда метров с 30 бьет Сангаре. Сильно выше.
  • 16'
    Неточной выходит диагональная передача в исполнении Насира. Вратарь забирает сферу.
  • Фол, нарушение
    15'
    Буркина-Фасо резво пытается отобрать мяч на чужой половине, однако в результате фолит.
  • Травма, повреждение
    14'
    Траоре оказался на газоне после контакта с соперником. Медики вышли на поле и быстро поставили игрока на ноги.
  • Угловой
    13'
    Угловой Буркина-Фасо. Сильный пас низом в штрафную, однако удар, который явно был по плану, не удался.
  • Опасный момент
    12'
    Траоре прострелил с левого края, его партнер в центре подобрал мяч, но не смог пробить из убойной позиции, вратарь забрал мяч!
  • Опасный момент
    11'
    Момент! Позиционная атака Эфиопов, которая оканчивается ударом Кебеде из штрафной. Уэдраого сейвит!
  • 9'
    Соорудить момент или удар не удается эфиопам, Буркина-Фасо выдавливает соперника обратно.
  • 8'
    Прессингует теперь Буркина, Эфиопия при помощи длинного паса выходит в атаку.
  • 7'
    Каборе пробует обыграть соперника на правом фланге, но защитник выбивает мяч в аут.
  • 7'
    Неплохо действует Эфиопия на первых минутах, они сегодня в роли аутсайдера, однако начало пока чуть больше за ними.
  • 6'
    Совсем не получается подача у Дагначева, мяч приходит точно в руки вратаря.
  • 5'
    Дагначев оказывается на газоне на чужой половине. Штрафной удар.
  • 4'
    Буркина-Фасо оказывается под прессингом эфиопов, очень непросто им выйти из обороны.
  • 3'
    Длинный перевод от защиты Эфиопии на Кебеде, однако нападающему не удается зацепиться за мяч.
  • 2'
    Команды не сильно блещут скоростями на первых минутах. Мяч в основном в центре поля.
  • Первый тайм начался
    Матч начался.
  • До матча
  • Приветствую вас на матче Буркина-Фасо - Эфиопия. Работать для вас будет Константин Лицин.
Прогнозы 143
Буркина-Фасо 76.9% (110)
X 15.4% (22)
Эфиопия 7.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Буркина-Фасо
Ничья
Эфиопия
2.36
3.88
8.00
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Новости
Где смотреть матч Буркина-Фасо 1:1 Эфиопия онлайн


Прогнозы на матч Буркина-Фасо 1:1 Эфиопия

Исход игры
Буркина-Фасо
76.9% (110)
Ничья
15.4% (22)
Эфиопия
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
22.56% (30)
Меньше
77.44% (103)
Обе команды забьют
Да
35.34% (47)
Нет
64.66% (86)
Популярный счёт
1:0 Буркина-Фасо
46.2% (66)
1:1 Ничья
12.6% (18)
2:1 Буркина-Фасо
11.9% (17)
2:0 Буркина-Фасо
9.8% (14)
1:2 Эфиопия
6.3% (9)
3:1 Буркина-Фасо
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Эфиопия
1.4% (2)
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Эфиопия

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