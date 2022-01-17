Момент! Вход буркинийцев в штрафную и сильный удар Уттара в ближний. Мяч попадает в сетку, но лишь с внешней стороны!

Прострел Траоре справа, защитник опережает всех и выбивает на угловой.

Очень неудачный навес с угла поля от Уттары, и удар от ворот.

Насир сразу против трех соперников оказаля на левом фланге и умудрился заработать штрафной. Неплохо.

Дагначев подает со стандарта на ближнюю, где Яго опережает соперника и выбивает мяч за лицевую.

ВАР подсказывает арбитру о возможной руке Яго в предыдущем эпизоде. Арбитр идет смотреть сам.

На повторе и правда видно, что было движение рукой Яго и, кажется, касание. Есть шанс на пенальти.

Пенальти назначен в ворота Буркина-Фасо! Причем не за игру рукой похоже, а за фол Траоре в штрафной, который произошел одновременно с рукой!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Кебеде!!! Так или иначе, пенальти назначен и пенальти великолепно исполнен Кебеде! Точный удар в угол!

Возвращается паритет на табло, причем в самом начале второго тайма. Полная интрига в игре!

Буркина-Фасо не дает спокойно разыгрывать на своей половине сопернику.

Тапсоба опередил соперника и выбил мяч на угловой.

Подача с угла поля и удар в створ. Уэдраого фиксирует этот быстро летящий мяч.

Команда Мало Каму атакует правым флангом, не выходит сразу, затем подача слева, и тут защита лучше.

Траоре получил мяч, не прошел защитника, затем Сангаре забросил вперед. Неточно.

Замена в стане Эфиопии. Вместо Эндашава вышел Тафессе, и вместо Хотессы - Мелаю.

Траоре на патнера, затем подача в штрафную, но Банде не сумел толком обработать и пробить из хорошей позиции.

Тут же контратака Эфиопии, однако здесь неточная передача, и Уэдраого забирает мяч.

Первый тайм

— Перерыв.

45' 1 минута добавлена.

44' Стандарт на правом фланге в исполнении Эфиопии. Что-то необычное хотели разыграть Дагначев с Тоньо, однако совсем не получилось.

43' Заброс вперед на Банде, который в касание хотел перебросить через Шанко, но голкипер опередил форварда.

42' ВАР включился в дело, значит есть какие-то сомнения. Ан-нет, подтверждается решение главного. Нет 11 метров.

41' Траоре упал в чужой штрафной после контакта с Юссефом, арбитр показывает, что пенальти нет.

40' Эндашав получил желтую за фол на сопернике.

39' Опять на правом фланге зарождается атака Эфиопии, на этот раз неточная передача на Тоньо, и мяч ушел в аут.

38' Хотесса неплохо задумал передачу между ног соперника, но не сумел попасть куда надо, однако владение сохранил.

37' Буркина вышла на чужую половину, но тут все смазал неточный последний пас.

36' Кружит сборная Эфиопии в центре поля, пытаясь найти свободное пространство в обороне соперника, не всегда получается это.

35' Эфиопы потихоньку забрали себе инициативу, пока момент только один, но под конец тайма может быть и еще.

33' Опасно! Эфиопия вошла в чужую штрафную и Кебеде пробил с близкого расстояния, Уэдраого выручает!

32' И вновь игра приходит к центру поля, с попеременными успехами у обеих команд.

31' Баяла очень необычно, но все же обыграл двоих на левом фланге, а затем ошибся с пасом.

30' Эфиопия решила остудить ситуацию, подержав мяч на своей половине, затем все же пошла вперед и быстро упустила владение.

29' Неточная передача вперед от Тапсобо, и мяч наконец у Эфиопии.

28' Заметно поднялось настроение у игроков Буркина-Фасо, в атаке они провели эти пару минут после гола.

26' И еще атака Буркина, подача Баяла с правого края, неточно.

25' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Баяла!!! Заброс от Гира на партнера, который классно открылся, получил мяч и сумел перебросить Шанко, который слишком далеко вышел из ворот!

24' Дальний удар Хотесса по воротам, чуть не выпустил мяч из рук голкипер, но успел спасти ситуацию.

23' В стенку попробовали разыграть Траоре с Сангаре, и почти прошло, но защита все-таки подоспела.

22' Почти без ворот идет игра, за исключением двух неплохих моментов, по одному с каждой стороны.

21' Неточный пас по флангу дает Тоньо, мяч упущен.

20' Дагначев на газоне. Оказывается ему помощь.

19' Туре подобрал мяч после партнера и попытался прорваться на дриблинге, не вышло.

18' Шанко вышел из ворот, дабы выбить мяч, но попал в игрока атаки. Повезло, что после этого мяч ушел за боковую.

17' Быстрая атака Буркина-Фасо, Яго отдает в центр, откуда метров с 30 бьет Сангаре. Сильно выше.

16' Неточной выходит диагональная передача в исполнении Насира. Вратарь забирает сферу.

15' Буркина-Фасо резво пытается отобрать мяч на чужой половине, однако в результате фолит.

14' Траоре оказался на газоне после контакта с соперником. Медики вышли на поле и быстро поставили игрока на ноги.

13' Угловой Буркина-Фасо. Сильный пас низом в штрафную, однако удар, который явно был по плану, не удался.

12' Траоре прострелил с левого края, его партнер в центре подобрал мяч, но не смог пробить из убойной позиции, вратарь забрал мяч!

11' Момент! Позиционная атака Эфиопов, которая оканчивается ударом Кебеде из штрафной. Уэдраого сейвит!

9' Соорудить момент или удар не удается эфиопам, Буркина-Фасо выдавливает соперника обратно.

8' Прессингует теперь Буркина, Эфиопия при помощи длинного паса выходит в атаку.

7' Каборе пробует обыграть соперника на правом фланге, но защитник выбивает мяч в аут.

7' Неплохо действует Эфиопия на первых минутах, они сегодня в роли аутсайдера, однако начало пока чуть больше за ними.

6' Совсем не получается подача у Дагначева, мяч приходит точно в руки вратаря.

5' Дагначев оказывается на газоне на чужой половине. Штрафной удар.

4' Буркина-Фасо оказывается под прессингом эфиопов, очень непросто им выйти из обороны.

3' Длинный перевод от защиты Эфиопии на Кебеде, однако нападающему не удается зацепиться за мяч.

2' Команды не сильно блещут скоростями на первых минутах. Мяч в основном в центре поля.