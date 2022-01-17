Кубок африканских наций 2021-2022
1:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Куэконг
1:0
24' ГолБаяла Сириль
36' Желтая карточкаЭндашав Ихун
1:1
51' ПенальтиКебеде Гетане
Ход матча
24'
1:0
36'
51'
1:1
14
Дайо
Иссуфу
25
Яго
Стив
24
Гира
Адама
22
Туре
Ибрахим
21
Баяла
Сириль
21
Тоньо
Асрат
16
Бай
Яред
12
Эндашав
Ихун
27
Хотесса
Дава
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Дайо ИссуфуЗащитник
- Защитник
-
25 Яго СтивЗащитник
-
24 Гира АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Баяла СирильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мало Каму
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тоньо АсратЗащитник
- Защитник
-
16 Бай ЯредЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Эндашав ИхунПолузащитник
-
27 Хотесса ДаваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Решид АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алему ФитсумПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абате Вубету
История личных встреч
Буркина-Фасо
Эфиопия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Буркина-Фасо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баяла Сириль
|1
|0.33
|Банде Хассане
|1
|0.33
|Сангаре Густаво
|1
|0.33
|Гира Адама
|0
|0
|Траоре Бертран
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Эфиопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хотесса Дава
|1
|0.33
|Кебеде Гетане
|1 (1)
|0.33
|Гебремайкл Амануель
|0
|0
Карточки
Буркина-Фасо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Ибрахим
|1
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Мало Патрик
|1
|0
Эфиопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бай Яред
|0
|1
|Тамене Ашалев
|1
|0
|Дагначев Сурафел
|1
|0
|Эндашав Ихун
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Буркина-Фасо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2
Буркина-Фасо - Нигер 1:1 Буркина-Фасо - Джибути 2:0 Джибути - Буркина-Фасо 0:4 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Нигер - Буркина-Фасо 0:2 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Буркина-Фасо - Южный Судан 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1 Мадагаскар - Буркина-Фасо 1:2 Буркина-Фасо - ДР Конго 3:0
Эфиопия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Камерун - Эфиопия 4:1 Эфиопия - Кабо-Верде 0:1 Эфиопия - Судан 3:2 Зимбабве - Эфиопия 1:1
Эфиопия - Гана 1:1 ЮАР - Эфиопия 1:0 Эфиопия - ЮАР 1:3 Эфиопия - Зимбабве 1:0 Гана - Эфиопия 1:0 Эфиопия - Уганда 2:1 Эфиопия - Сьерра-Леоне 0:0 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Эфиопия - Мадагаскар 4:0 Эфиопия - Малави 4:0 Эфиопия - Нигер 3:0 Нигер - Эфиопия 1:0 Эфиопия - Замбия 1:3 Эфиопия - Замбия 2:3 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Мадагаскар - Эфиопия 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Камерун
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Буркина-Фасо
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Кабо-Верде
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Эфиопия
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Буркина-Фасо 1:1 Эфиопия
Исход игры
Буркина-Фасо
76.9% (110)
Ничья
15.4% (22)
Эфиопия
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
22.56% (30)
Меньше
77.44% (103)
Обе команды забьют
Да
35.34% (47)
Нет
64.66% (86)
Популярный счёт
1:0 Буркина-Фасо
46.2% (66)
1:1 Ничья
12.6% (18)
2:1 Буркина-Фасо
11.9% (17)
2:0 Буркина-Фасо
9.8% (14)
1:2 Эфиопия
6.3% (9)
3:1 Буркина-Фасо
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Эфиопия
1.4% (2)
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