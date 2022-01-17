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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Кабо-Верде
FIFA #76
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Камерун
FIFA #54
0'
0:1
39' Гол
Абубакар Венсан
45' Желтая карточка
Фаи Коллинс
1:1
53' Гол
Родригес Гарри
65' Желтая карточка
Диней Борхес
68'
1
Возинья
Жозимар
3
Диней
Борхес
4
Лопес
Роберто
2
Стопира
Тавареш
22
Фортеш
Джеффри
7
Андраде
Патрик
18
Роша
Кенни
16
Тавареш
Дилан
8
Семеду
Лисандру
10
Монтейру
Жамиру
25
Семедо
Вилли
24
Онана
Андре
19
Фаи
Коллинс
4
Мукуди
Ароль
5
Нгадеу
Майкл
25
Толо
Нуху
14
Гуэ
Самюэль
3
Нгамале
Муми
15
Малонг
Кунде
8
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
12
Экамби
Карл
Токо
10
Абубакар
Венсан
Кабо-Верде
Камерун

История личных встреч

Кабо-Верде
Камерун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

КАН
3:1
КАН
0:0
ЧМОМ
1:2
Ч2ОИА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кабо-Верде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Жулио 1 0.33
Родригес Гарри 0 0
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 5 (2) 1.67
Экамби Карл Токо 2 0.67
Фаи Коллинс 0 0
Мукуди Ароль 0 0
Нгамале Муми 0 0
Хонгла Мартин 0 0

Карточки

Кабо-Верде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Гарри 1 0
Фортес Стивен 1 0
Тавареш Дилан 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Фаи Коллинс 1 0
Онгене Жером 1 0
Онана Андре 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кабо-Верде
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Эфиопия - Кабо-Верде 0:1 Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Кабо-Верде - ЦАР 2:1
Кабо-Верде - Либерия 1:0 Либерия - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 ЦАР - Кабо-Верде 1:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Мозамбик - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Руанда - Кабо-Верде 0:0 Кабо-Верде - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Гвинея 1:2 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Мозамбик 2:2 Камерун - Кабо-Верде 0:0 Того - Кабо-Верде 1:2 Мавритания - Кабо-Верде 2:1 Кабо-Верде - Мавритания 0:0
Камерун
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Камерун - Эфиопия 4:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4
Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Камерун - Уганда 1:1 Мозамбик - Камерун 0:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Камерун 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Буркина-Фасо 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Кабо-Верде 1:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Эфиопия 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Второй тайм
  • Замена
    69'
    В составе сборной Кабо-Верде произошла замена. Вместо Вилли Семедо на поле вышел Жуан Пальинья.  
  • Опасный момент
    68'
    Нгамале с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Возинья в прыжке неудачно отбил мяч к центру штрафной площади точно на Абубакара, Венсан в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 67'
    Нгамале со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком слабо, в итоге игроки сборной Кабо-Верде легко его перехватили. 
  • Желтая карточка
    66'
    Фланговый защитник сборной Кабо-Верде Диней Борхес получил жёлтую карточку за срыв атаки. 
  • Замена
    65'
    В составе сборной Камеруна произошла замена. Вместо Малонга Кунде на поле вышел Джеймс Силики. 
  • 64'
    Из центра поля теперь уже от Динея последовала не самая лучшая передача в центр штрафной площади на Гарри Родригеша, Онана спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 63'
    Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Кунде по правому флангу, Стопира грамотно поставил корпус и дал мячу уйти в аут. 
  • 62'
    Всё нормально с Андраде и Абубакаром, оба футболиста готовы продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    61'
    Андраде и Абубакар в борьбе за мяч в центре поля столкнулись неудачно колено в колено, оба футболиста сейчас испытывают далеко не самые лучшие ощущения. 
  • Судья
    60'
    Семедо в борьбе с Фаи на левом фланге оказался на газоне, Садок Селми показал, что нужно играть дальше. 
  • 59'
    Отличное начало второго тайма получается у сборной Кабо-Верде, замена Педро Брито также сработала идеально. 
  • Описание гола
    58'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Гарри Родригеш!!! Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на ход Роше, Кенни убежал практически к лицевой линии, а затем выполнил передачу уже ближе к линии вратарской, Гарри Родригеш здорово пяткой пробил по воротам, Онана не смог спасти свою команду. 
  • 57'
    Роша попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Мукунди грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут без особого труда. 
  • Офсайд
    56'
    Из центра поля последовал заброс на ход Дилану Таварешу по левому флангу, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Мукунди в центре поля нарушил правила против Монтейру. Игроки сборной Кабо-Верде не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 54'
    Возинью едва не подставили свои же защитники в центре штрафной площади, пришлось голкиперу сборной Кабо-Верде в подкате выбивать мяч из-под ног соперника к правому флангу. 
  • Угловой
    53'
    Нгамале с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Стопира головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 52'
    Абубакар зацепился за мяч на правом фланге, затем Венсан попытался войти в штрафную площадь, Лопес накрыл капитана сборной Камеруна и выбил мяч в аут. 
  • 51'
    Дилан Тавареш не смог совершить рывок вперёд по левому флангу, в борьбе с Нгамале фланговый полузащитник сборной Кабо-Верде упустил мяч в аут. 
  • 50'
    Нгаду из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Экамби, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Монтейру выполнил неплохую передачу на ход Семедо по правой половине поля, Вилли перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Толо. 
  • Опасный момент
    48'
    Кунде сместился в центр с правой половины поля, а затем Малонг пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Замена
    47'
    В составе сборной Кабо-Верде после перерыва произошла замена. Вместо Лисандру Семеду на поле вышел Гарри Родригеш. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас себя поведёт сборная Камеруна во второй половине матча, возможно, команда Антонио Консейсау перестроится на игру от обороны, да и сам португальский наставник может произвести быстро несколько замен, чтобы сильно не рисковать своими лидерами. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Камеруна при своих болельщиках спокойно переигрывает Кабо-Верде с минимальным счётом. Обе команды играют в среднем темпе, но для Камеруна перед плей-офф это более-менее естественно. А вот Кабо-Верде, повторимся, сегодня надо цеплять хоть какие-то очки. Будем ждать от команды Педро Брито более атакующего футбола во второй половине матча. 
  • 45'
    Монтейру со стандарта покатил мяч в радиус штрафной площади, Андраде не смог как следует обработать мяч и пробить по воротам, но у Патрика получилась передача в центр штрафной площади, оттуда последовал удар по воротам, который был успешно блокирован. 
  • Желтая карточка
    45'
    Фланговый защитник сборной Камеруна Фаи Коллинс получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Монтейру. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Садок Селми к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Монтейру с углового выполнил подачу в центр вратарской, Онана на этот раз спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    45'
    С правого фланга последовала подача к дальнему углу вратарской сборной Камеруна, Онана ошибся при игре на выходе, но затем защитники успели подстраховать своего голкипера, удар от Андраде был блокирован. 
  • 45'
    Монтейру со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Замбо-Ангисса на левом фланге нарушил правила против Тавареша. Кабо-Верде удалось заработать ещё один относительно неплохой стандарт. 
  • Угловой
    44'
    Угловой у ворот сборной Камеруна. Андраде покатил мяч на Рошу, Кенни в свою очередь с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Абубакар!!! Нгамале со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мукуди не смог головой пробить по воротам, но от Динея мяч отскочил чуть назад к линии штрафной площади, а там оказался свободный Абубакар, который вколотил мяч в правый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Фаи с правого фланга выполнил подачу к радиусу штрафной площади, мяч попал в руку Роше, который бежал рядом, Садок Селми дал справедливый свисток в пользу сборной Камеруна. 
  • 41'
    Активный Нгамале вновь попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но Тавареш в отличном подкате остановил соперника. 
  • Угловой
    40'
    Семеду с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Монтейру не смог подстроиться под мяч, а затем правила на Абубакаре нарушил Диней. 
  • 39'
    Монтейру со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, Нгаду под давлением Лопеса решил не рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Фаи на левом фланге сбил Семеду. Игроки сборной Кабо-Верде тщательно готовятся к стандарту. 
  • Угловой
    37'
    Нгамале с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Нгаду в очередной раз в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    36'
    Абубакар от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот, Возинья в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • 35'
    Тавареш на правом фланге нарушил правила против Нгамале. На этот раз игроки сборной Камеруна решили просто разыграть стандарт. 
  • 34'
    Фаи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника Кабо-Верде. 
  • 33'
    Малонг со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков сборной Кабо-Верде, которую грамотно выстроил Возинья. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Андраде на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Нгамале. Камерун заработал довольно опасный стандарт. 
  • 31'
    Фаи с правого фланга выполнил безадресный заброс на левый угол вратарской, Возинья спокойно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
  • 30'
    Экамби совершил рывок вперёд по левому флангу, Диней грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    29'
    Монтейру разыграл корнер со своим партнёром по команде, затем с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, защитники сборной Камеруна сыграли очень внимательно и перехватили мяч. 
  • 28'
    Тавареш при проходе вперёд по левому флангу обыграл Фаи, затем Дилан от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел мимо Семеду, но Гуэ не смог толком подстроиться под мяч, а поэтому от игрока сборной Камеруна он ушёл на угловой. 
  • 27'
    Из центра поля последовал заброс на ход Семеду к линии штрафной площади, Нгаду не смог перехватить мяч, но в итоге Онана вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.
  • 26'
    Роша и Тавареш попытались что-то интересное придумать на левом фланге, Мукуди грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • 25'
    Роша получил небольшое повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Кенни немного посидел на газоне, но затем сам поднялся. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Андраде на своей половине поля нарушил правила против Абубакара. Игроки сборной Камеруна пока решили обойтись без подачи в штрафную площадь со стандарта.
  • Фол, нарушение
    23'
    Гуэ в центре поля нарушил правила против Семеду. Игроки сборной Кабо-Верде сейчас также не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Фаи теперь при развитии атаки по правому флангу выполнил неудачную передачу на ход Кунде, игроки сборной Кабо-Верде перехватили мяч. 
  • 21'
    Фортеш ошибся в центре поля при обработке мяча, в итоге он улетел в аут. Случаются у нас сегодня частенько невынужденные ошибки у футболистов. 
  • 20'
    Нгамале с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч от защитника Тавареша немного изменил своё направление и полетел ближе к линии штрафной, Абубакар в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Андраде в центре поля нарушил правила против Нгамале. Игроки сборной Камеруна не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 18'
    Семедо зацепился за мяч на правом фланге после перевода, но затем у Вилли не получилась точной скидка на правый угол штрафной площади, где был Монтейру. 
  • 17'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Нгамале по левому флангу, Муми под давлением Динея не смог зацепиться за мяч. 
  • 16'
    Нгаду едва не привёз момент на свои ворота под давлением Семедо, но Толо успел подстраховать своего партнёра по команде. 
  • 15'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади от Мукуди, мяч полетел вроде бы и не очень сильно, но Экамби не смог сохранить его в игре. 
  • 14'
    Фортеш попытался что-то интересное придумать на правом фланге, но под давлением Толо Дилан упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 13'
    Поднялся Стопира после паузы, всё обошлось без повреждения для капитана Кабо-Верде, что очень хорошо. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Стопира по итогам борьбы с Нгаду на угловом получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Кабо-Верде, пауза в игре. 
  • 11'
    Во второй волне атаки после углового последовала неплохая передача на левый угол штрафной площади, Нгаду зацепился за мяч и на исполнение пробил в ближний угол ворот с нерабочей ноги, Возинья грамотно сложился и намертво поймал мяч. 
  • Угловой
    10'
    Нгамале с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Нгаду в борьбе со Стопира не смог головой пробить по воротам. 
  • 9'
    Стопира под давлением Нгамале потерял мяч на своей половине поля, Муми в итоге убежал в штрафную площадь, но передача в центр штрафной у него не прошла на Абубакара, Лопес успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой. 
  • 8'
    Абубакар не смог войти в штрафну. площадь по левой половине поля, Фортеш грамотно отработал в обороне. 
  • 7'
    Замбо-Ангисса теперь уже попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Стопира удачно сыграл в подкате и заблокировал проход соперника. 
  • 6'
    Замбо-Ангисса решил попробовать попрессинговать Возинью, голкипер сборной Кабо-Верде сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • Угловой
    5'
    С углового последовала подача на ближний угол вратарской, под давлением соперников игрокам сборной Камеруна не удалось придумать ничего особо интересного. 
  • 4'
    Нгаду из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади сборной Кабо-Вербе, Коллинс зацепился за мяч, но его вскоре накрыл Тавареш, который выбил мяч на угловой. 
  • 3'
    В среднем темпе начинается наша игра, но сегодня для Камеруна результат матча не так важен, а вот Кабо-Верде нужно набирать очки. 
  • 2'
    Игроки сборной Камеруна конечно же сразу забрали мяч под свой контроль, а Кабо-Верде выстроилась для игры от обороны. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня начинается третий тур, который будет закрывать групповой этап Кубка африканских наций. Будем надеяться, что хозяева турнира, а именно сборная Камеруна, при своих болельщиках покажет хороший футбол и постараться вновь набрать три очка, чтобы выиграть группу А без потерянных баллов. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Садок Селми из Туниса. Резервным арбитром будет работать Элдер Мартиньш Де Карвальо из Анголы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Кабо-Верде и Камеруна. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 140
Кабо-Верде 4.3% (6)
X 12.9% (18)
Камерун 82.9% (116)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кабо-Верде
Ничья
Камерун
7.70
6.47
2.55
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Где смотреть матч Кабо-Верде 1:1 Камерун онлайн


Прогнозы на матч Кабо-Верде 1:1 Камерун

Исход игры
Кабо-Верде
4.3% (6)
Ничья
12.9% (18)
Камерун
82.9% (116)
Тотал 2.5
Больше
50% (66)
Меньше
50% (66)
Обе команды забьют
Да
58.33% (77)
Нет
41.67% (55)
Популярный счёт
1:2 Камерун
38.6% (54)
0:1 Камерун
22.1% (31)
0:2 Камерун
13.6% (19)
1:1 Ничья
8.6% (12)
1:3 Камерун
2.9% (4)
2:1 Кабо-Верде
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:4 Камерун
1.4% (2)
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Кабо-Верде
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