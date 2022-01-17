Нгамале со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком слабо, в итоге игроки сборной Кабо-Верде легко его перехватили.

Нгамале с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Возинья в прыжке неудачно отбил мяч к центру штрафной площади точно на Абубакара, Венсан в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас себя поведёт сборная Камеруна во второй половине матча, возможно, команда Антонио Консейсау перестроится на игру от обороны, да и сам португальский наставник может произвести быстро несколько замен, чтобы сильно не рисковать своими лидерами.

В составе сборной Кабо-Верде после перерыва произошла замена. Вместо Лисандру Семеду на поле вышел Гарри Родригеш.

Кунде сместился в центр с правой половины поля, а затем Малонг пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

Монтейру выполнил неплохую передачу на ход Семедо по правой половине поля, Вилли перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Толо.

Нгаду из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Экамби, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

Дилан Тавареш не смог совершить рывок вперёд по левому флангу, в борьбе с Нгамале фланговый полузащитник сборной Кабо-Верде упустил мяч в аут.

Абубакар зацепился за мяч на правом фланге, затем Венсан попытался войти в штрафную площадь, Лопес накрыл капитана сборной Камеруна и выбил мяч в аут.

Нгамале с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Стопира головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Возинью едва не подставили свои же защитники в центре штрафной площади, пришлось голкиперу сборной Кабо-Верде в подкате выбивать мяч из-под ног соперника к правому флангу.

Мукунди в центре поля нарушил правила против Монтейру. Игроки сборной Кабо-Верде не смогли быстро разыграть стандарт.

Из центра поля последовал заброс на ход Дилану Таварешу по левому флангу, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд.

Роша попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Мукунди грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут без особого труда.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Гарри Родригеш!!! Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на ход Роше, Кенни убежал практически к лицевой линии, а затем выполнил передачу уже ближе к линии вратарской, Гарри Родригеш здорово пяткой пробил по воротам, Онана не смог спасти свою команду.

Семедо в борьбе с Фаи на левом фланге оказался на газоне, Садок Селми показал, что нужно играть дальше.

Андраде и Абубакар в борьбе за мяч в центре поля столкнулись неудачно колено в колено, оба футболиста сейчас испытывают далеко не самые лучшие ощущения.

Всё нормально с Андраде и Абубакаром, оба футболиста готовы продолжать матч.

Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Кунде по правому флангу, Стопира грамотно поставил корпус и дал мячу уйти в аут.

Из центра поля теперь уже от Динея последовала не самая лучшая передача в центр штрафной площади на Гарри Родригеша, Онана спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Камеруна при своих болельщиках спокойно переигрывает Кабо-Верде с минимальным счётом. Обе команды играют в среднем темпе, но для Камеруна перед плей-офф это более-менее естественно. А вот Кабо-Верде, повторимся, сегодня надо цеплять хоть какие-то очки. Будем ждать от команды Педро Брито более атакующего футбола во второй половине матча.

45' Монтейру со стандарта покатил мяч в радиус штрафной площади, Андраде не смог как следует обработать мяч и пробить по воротам, но у Патрика получилась передача в центр штрафной площади, оттуда последовал удар по воротам, который был успешно блокирован.

45' Фланговый защитник сборной Камеруна Фаи Коллинс получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Монтейру.

45' Одну минуту добавил Садок Селми к основному времени первого тайма.

45' Монтейру с углового выполнил подачу в центр вратарской, Онана на этот раз спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

45' С правого фланга последовала подача к дальнему углу вратарской сборной Камеруна, Онана ошибся при игре на выходе, но затем защитники успели подстраховать своего голкипера, удар от Андраде был блокирован.

45' Монтейру со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

45' Замбо-Ангисса на левом фланге нарушил правила против Тавареша. Кабо-Верде удалось заработать ещё один относительно неплохой стандарт.

44' Угловой у ворот сборной Камеруна. Андраде покатил мяч на Рошу, Кенни в свою очередь с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

43' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Абубакар!!! Нгамале со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мукуди не смог головой пробить по воротам, но от Динея мяч отскочил чуть назад к линии штрафной площади, а там оказался свободный Абубакар, который вколотил мяч в правый угол ворот.

42' Фаи с правого фланга выполнил подачу к радиусу штрафной площади, мяч попал в руку Роше, который бежал рядом, Садок Селми дал справедливый свисток в пользу сборной Камеруна.

41' Активный Нгамале вновь попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но Тавареш в отличном подкате остановил соперника.

40' Семеду с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Монтейру не смог подстроиться под мяч, а затем правила на Абубакаре нарушил Диней.

39' Монтейру со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, Нгаду под давлением Лопеса решил не рисковать и выбил мяч на угловой.

38' Фаи на левом фланге сбил Семеду. Игроки сборной Кабо-Верде тщательно готовятся к стандарту.

37' Нгамале с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Нгаду в очередной раз в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

36' Абубакар от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот, Возинья в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

35' Тавареш на правом фланге нарушил правила против Нгамале. На этот раз игроки сборной Камеруна решили просто разыграть стандарт.

34' Фаи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника Кабо-Верде.

33' Малонг со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков сборной Кабо-Верде, которую грамотно выстроил Возинья.

32' Андраде на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Нгамале. Камерун заработал довольно опасный стандарт.

31' Фаи с правого фланга выполнил безадресный заброс на левый угол вратарской, Возинья спокойно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.

30' Экамби совершил рывок вперёд по левому флангу, Диней грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

29' Монтейру разыграл корнер со своим партнёром по команде, затем с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, защитники сборной Камеруна сыграли очень внимательно и перехватили мяч.

28' Тавареш при проходе вперёд по левому флангу обыграл Фаи, затем Дилан от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел мимо Семеду, но Гуэ не смог толком подстроиться под мяч, а поэтому от игрока сборной Камеруна он ушёл на угловой.

27' Из центра поля последовал заброс на ход Семеду к линии штрафной площади, Нгаду не смог перехватить мяч, но в итоге Онана вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

26' Роша и Тавареш попытались что-то интересное придумать на левом фланге, Мукуди грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

25' Роша получил небольшое повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Кенни немного посидел на газоне, но затем сам поднялся.

24' Андраде на своей половине поля нарушил правила против Абубакара. Игроки сборной Камеруна пока решили обойтись без подачи в штрафную площадь со стандарта.

23' Гуэ в центре поля нарушил правила против Семеду. Игроки сборной Кабо-Верде сейчас также не стали спешить при розыгрыше мяча.

22' Фаи теперь при развитии атаки по правому флангу выполнил неудачную передачу на ход Кунде, игроки сборной Кабо-Верде перехватили мяч.

21' Фортеш ошибся в центре поля при обработке мяча, в итоге он улетел в аут. Случаются у нас сегодня частенько невынужденные ошибки у футболистов.

20' Нгамале с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч от защитника Тавареша немного изменил своё направление и полетел ближе к линии штрафной, Абубакар в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

19' Андраде в центре поля нарушил правила против Нгамале. Игроки сборной Камеруна не стали спешить при розыгрыше мяча.

18' Семедо зацепился за мяч на правом фланге после перевода, но затем у Вилли не получилась точной скидка на правый угол штрафной площади, где был Монтейру.

17' Из глубины поля последовал заброс на ход Нгамале по левому флангу, Муми под давлением Динея не смог зацепиться за мяч.

16' Нгаду едва не привёз момент на свои ворота под давлением Семедо, но Толо успел подстраховать своего партнёра по команде.

15' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади от Мукуди, мяч полетел вроде бы и не очень сильно, но Экамби не смог сохранить его в игре.

14' Фортеш попытался что-то интересное придумать на правом фланге, но под давлением Толо Дилан упустил мяч за лицевую линию поля.

13' Поднялся Стопира после паузы, всё обошлось без повреждения для капитана Кабо-Верде, что очень хорошо.

12' Стопира по итогам борьбы с Нгаду на угловом получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Кабо-Верде, пауза в игре.

11' Во второй волне атаки после углового последовала неплохая передача на левый угол штрафной площади, Нгаду зацепился за мяч и на исполнение пробил в ближний угол ворот с нерабочей ноги, Возинья грамотно сложился и намертво поймал мяч.

10' Нгамале с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Нгаду в борьбе со Стопира не смог головой пробить по воротам.

9' Стопира под давлением Нгамале потерял мяч на своей половине поля, Муми в итоге убежал в штрафную площадь, но передача в центр штрафной у него не прошла на Абубакара, Лопес успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой.

8' Абубакар не смог войти в штрафну. площадь по левой половине поля, Фортеш грамотно отработал в обороне.

7' Замбо-Ангисса теперь уже попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Стопира удачно сыграл в подкате и заблокировал проход соперника.

6' Замбо-Ангисса решил попробовать попрессинговать Возинью, голкипер сборной Кабо-Верде сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

5' С углового последовала подача на ближний угол вратарской, под давлением соперников игрокам сборной Камеруна не удалось придумать ничего особо интересного.

4' Нгаду из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади сборной Кабо-Вербе, Коллинс зацепился за мяч, но его вскоре накрыл Тавареш, который выбил мяч на угловой.

3' В среднем темпе начинается наша игра, но сегодня для Камеруна результат матча не так важен, а вот Кабо-Верде нужно набирать очки.

2' Игроки сборной Камеруна конечно же сразу забрали мяч под свой контроль, а Кабо-Верде выстроилась для игры от обороны.