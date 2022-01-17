Кубок африканских наций 2021-2022
1:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Олембе
0:1
39' ГолАбубакар Венсан
45' Желтая карточкаФаи Коллинс
1:1
53' ГолРодригес Гарри
65' Желтая карточкаДиней Борхес
Ход матча
39'
0:1
45'
53'
1:1
65'
18
Роша
Кенни
25
Семедо
Вилли
24
Онана
Андре
19
Фаи
Коллинс
25
Толо
Нуху
14
Гуэ
Самюэль
15
Малонг
Кунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Семедо ВиллиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Роса МарсиуВратарь
- Защитник
-
27 ДелмироЗащитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
26 Лима ЭриксонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Кевин Соуза
-
Главный тренер: Бубиста
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
19 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Толо НухуЗащитник
-
14 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Эпасси ДэвисВратарь
-
22 Онгене ЖеромЗащитник
-
17 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Неу ИванПолузащитник
-
26 Онана ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Антонио Консейсау
История личных встреч
Кабо-Верде
Камерун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кабо-Верде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавареш Жулио
|1
|0.33
|Родригес Гарри
|0
|0
Камерун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|5 (2)
|1.67
|Экамби Карл Токо
|2
|0.67
|Фаи Коллинс
|0
|0
|Мукуди Ароль
|0
|0
|Нгамале Муми
|0
|0
|Хонгла Мартин
|0
|0
Карточки
Кабо-Верде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Гарри
|1
|0
|Фортес Стивен
|1
|0
|Тавареш Дилан
|1
|0
Камерун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Фаи Коллинс
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кабо-Верде
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Эфиопия - Кабо-Верде 0:1 Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Кабо-Верде - ЦАР 2:1
Кабо-Верде - Либерия 1:0 Либерия - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 ЦАР - Кабо-Верде 1:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Мозамбик - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Руанда - Кабо-Верде 0:0 Кабо-Верде - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Гвинея 1:2 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Мозамбик 2:2 Камерун - Кабо-Верде 0:0 Того - Кабо-Верде 1:2 Мавритания - Кабо-Верде 2:1 Кабо-Верде - Мавритания 0:0
Камерун
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Камерун - Эфиопия 4:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4
Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Камерун - Уганда 1:1 Мозамбик - Камерун 0:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Камерун
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Буркина-Фасо
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Кабо-Верде
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Эфиопия
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Кабо-Верде 1:1 Камерун
Исход игры
Кабо-Верде
4.3% (6)
Ничья
12.9% (18)
Камерун
82.9% (116)
Тотал 2.5
Больше
50% (66)
Меньше
50% (66)
Обе команды забьют
Да
58.33% (77)
Нет
41.67% (55)
Популярный счёт
1:2 Камерун
38.6% (54)
0:1 Камерун
22.1% (31)
0:2 Камерун
13.6% (19)
1:1 Ничья
8.6% (12)
1:3 Камерун
2.9% (4)
2:1 Кабо-Верде
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:4 Камерун
1.4% (2)
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