Кубок африканских наций 2021-2022
0:1
Первый тайм: 5'
Стадион: Румде Аджиа
0:1
4' ГолБен-Набуан Эль-Фарду
Ход матча
4'
17
Баба
Абдул
10
Айю
Андре
20
Могни
Ахмед
22
Бакари
Саид
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Баба АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айю АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Атта РичардВратарь
-
26 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Овусу СэмюэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Райевац Милован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Могни АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мохамед ИядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 М'Мади АлиНападающий
- Нападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
-
Главный тренер: Абду Амир
История личных встреч
Гана
Коморские острова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айю Андре
|1
|0.33
|Парти Томас
|0
|0
Коморские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Гана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тетте Бенджамин
|0
|1
|Айю Андре
|1
|0
|Джику Александр
|1
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Уоллакотт Джо
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
Коморские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдалла Кассим
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0
|Селемани Фаиз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Габон - Гана 1:1 Марокко - Гана 1:0 Алжир - Гана 3:0 Гана - ЮАР 1:0
Эфиопия - Гана 1:1 Зимбабве - Гана 0:1 Гана - Зимбабве 3:1 ЮАР - Гана 1:0 Гана - Эфиопия 1:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Марокко - Гана 1:0 Гана - Сан-Томе и Принсипи 3:1 Узбекистан - Гана 2:1 ЮАР - Гана 1:1 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0 Гана - Катар 5:1 Гана - Мали 0:3 Сан-Томе и Принсипи - Гана 0:1 Гана - ЮАР 2:0
Коморские острова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марокко - Коморские острова 2:0 Коморские острова - Габон 0:1 Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2 Коморские острова - Бурунди 1:0
Палестина - Коморские острова 5:1 Египет - Коморские острова 4:0 Коморские острова - Того 0:0 Коморские острова - Кения 2:1 Кения - Коморские острова 1:1 Коморские острова - Ливия 2:1 Коморские острова - Египет 0:0 Того - Коморские острова 0:1 Гвинея - Коморские острова 0:1 Того - Коморские острова 2:0 Коморские острова - Того 1:1 Намибия - Коморские острова 0:0 Коморские острова - Намибия 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Камерун - Коморские острова 3:0 Коморские острова - Малави 2:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Габон
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Коморские острова
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|4.
|Гана
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Гана 0:1 Коморские острова
Исход игры
Гана
94.8% (128)
Ничья
3.7% (5)
Коморские острова
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.36% (34)
Меньше
73.64% (95)
Обе команды забьют
Да
13.18% (17)
Нет
86.82% (112)
Популярный счёт
2:0 Гана
45.2% (61)
1:0 Гана
22.2% (30)
3:0 Гана
12.6% (17)
2:1 Гана
6.7% (9)
3:1 Гана
2.2% (3)
4:0 Гана
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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