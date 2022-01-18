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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Гана
FIFA #52
0:1
Первый тайм: 5'

Стадион:
Коморские острова
FIFA #132

Ход матча

4'
0:1
Бен-Набуан Эль-Фарду
Прогнозы 133
Гана 94.7% (126)
X 3.8% (5)
Коморские острова 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гана
Ничья
Коморские острова
1.30
5.45
13.50
Все Коэффициенты
Новости
16
Уоллакотт
Джо
17
Баба
Абдул
23
Джику
Александр
18
Амарти
Даниэль
2
Йадом
Энди
22
Сулемана
Камалдин
8
Киере
Даниэль-Кофи
5
Парти
Томас
7
Иссахаку
Абдул
10
Айю
Андре
9
Айю
Джордан
1
Бен
Бойна
Салим
12
М'Даома
Кассим
4
Захари
Йоанн
15
Юссуф
Бенжалуд
20
Могни
Ахмед
7
Селемани
Фаиз
17
Юссуф
Иброгим
10
М'Чангама
Юссуф
8
Баширу
Фуад
22
Бакари
Саид
21
Бен-Набуан
Эль-Фарду
Гана
Коморские острова

История личных встреч

Гана
Коморские острова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
2:0
ЧМОМК2Р
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айю Андре 1 0.33
Парти Томас 0 0
Коморские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Гана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тетте Бенджамин 0 1
Айю Андре 1 0
Джику Александр 1 0
Парти Томас 1 0
Уоллакотт Джо 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Коморские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдалла Кассим 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Селемани Фаиз 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Габон - Гана 1:1 Марокко - Гана 1:0 Алжир - Гана 3:0 Гана - ЮАР 1:0
Эфиопия - Гана 1:1 Зимбабве - Гана 0:1 Гана - Зимбабве 3:1 ЮАР - Гана 1:0 Гана - Эфиопия 1:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Марокко - Гана 1:0 Гана - Сан-Томе и Принсипи 3:1 Узбекистан - Гана 2:1 ЮАР - Гана 1:1 Судан - Гана 1:0 Гана - Судан 2:0 Гана - Катар 5:1 Гана - Мали 0:3 Сан-Томе и Принсипи - Гана 0:1 Гана - ЮАР 2:0
Коморские острова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марокко - Коморские острова 2:0 Коморские острова - Габон 0:1 Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2 Коморские острова - Бурунди 1:0
Палестина - Коморские острова 5:1 Египет - Коморские острова 4:0 Коморские острова - Того 0:0 Коморские острова - Кения 2:1 Кения - Коморские острова 1:1 Коморские острова - Ливия 2:1 Коморские острова - Египет 0:0 Того - Коморские острова 0:1 Гвинея - Коморские острова 0:1 Того - Коморские острова 2:0 Коморские острова - Того 1:1 Намибия - Коморские острова 0:0 Коморские острова - Намибия 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Камерун - Коморские острова 3:0 Коморские острова - Малави 2:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Габон 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Коморские острова 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
4. Гана 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! 
  • 4'
    В центре поля налетел на соперника локтем в верховой борьбе Юссуф. Штрафной удар вновь исполнят игроки сборной Ганы.
  • 3'
    Со штрафного подавал Айю на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Захари и головой вынес мяч подальше.
  • 2'
    Номинальные хозяева будут играть в белой форме, гости выбрали себе зеленые цвета.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В рамках заключительного тура группового этапа Кубка Африканских Наций нас ждет противостояние сборных Ганы и Коморских островов. Обеим командам для выхода из группы нужна только победа, так что будет интересно. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 133
Гана 94.7% (126)
X 3.8% (5)
Коморские острова 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гана
Ничья
Коморские острова
1.30
5.45
13.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Гана 0:1 Коморские острова онлайн


Прогнозы на матч Гана 0:1 Коморские острова

Исход игры
Гана
94.8% (128)
Ничья
3.7% (5)
Коморские острова
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.36% (34)
Меньше
73.64% (95)
Обе команды забьют
Да
13.18% (17)
Нет
86.82% (112)
Популярный счёт
2:0 Гана
45.2% (61)
1:0 Гана
22.2% (30)
3:0 Гана
12.6% (17)
2:1 Гана
6.7% (9)
3:1 Гана
2.2% (3)
4:0 Гана
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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