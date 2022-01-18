—

Приветствую всех любителей футбола! В рамках заключительного тура группового этапа Кубка Африканских Наций нас ждет противостояние сборных Ганы и Коморских островов. Обеим командам для выхода из группы нужна только победа, так что будет интересно. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!