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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Габон
FIFA #88
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Марокко
FIFA #29
0' 5'
1
Амономе
Жан-Ноэль
25
Ассуму
Жуниор
5
Манга
Экеле
8
Палюн
Ллойд
2
Мукету-Муссунда
Алекс
6
Обьянг
Жоанн
12
Канга
Каку
17
Поко
Андре
3
Ойоно
Энтони
11
Аллевина
Джим
7
Бупендза
Аарон
12
Мунир
Моханд
2
Хакими
Ашраф
18
Шакла
Софьян
5
Агер
Наиф
3
Масина
Адам
13
Шайр
Илиас
8
Унаи
Аззедин
4
Амрабат
Софьян
11
Фахир
Файсал
9
Эль-Кааби
Аюб
19
Эн-Несири
Юссеф
Габон
Марокко

История личных встреч

Габон
Марокко

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
2:3
ОМА
3:0
ОМА
0:0
ЧАН
0:0
ММ
1:1
КАН
3:2
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Габон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бупендза Аарон 1 0.5
Аллевина Джим 1 0.5
Канга Каку 0 0
Очанга Луи Амека 0 0
Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 1 0.5
Буфаль Софьян 1 0.5
Абухлал Закария 1 0.5

Карточки

Габон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манга Экеле 1 0
Поко Андре 1 0
Канга Каку 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масина Адам 1 0
Амалла Селим 1 0
Хакими Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Габон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Габон - Гана 1:1 Коморские острова - Габон 0:1 Мавритания - Габон 1:1 Египет - Габон 2:1
Габон - Ливия 1:0 Габон - Ангола 2:0 Ангола - Габон 3:1 Габон - Египет 1:1 Ливия - Габон 2:1 Ангола - Габон 2:0 Габон - ДР Конго 3:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Бенин - Габон 2:0 Габон - Ангола 2:1 ДР Конго - Габон 0:0 Марокко - Габон 2:3 Габон - Буркина-Фасо 1:0 Бурунди - Габон 1:1 Габон - Мали 0:1
Марокко
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0
Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2 Марокко - Камерун 4:0 Марокко - Замбия 3:1 Уганда - Марокко 2:5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Габон 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Коморские острова 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
4. Гана 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • 2'
    Начинается матч и команды постепенно входят в игру.
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался.
  • До матча
  • Приветствую вас на матче Габон - Марокко. Работать для вас будет Константин Лицин.
Прогнозы 136
Габон 5.9% (8)
X 17.6% (24)
Марокко 76.5% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Габон
Ничья
Марокко
7.40
3.07
1.87
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Габон 0:0 Марокко онлайн


Прогнозы на матч Габон 0:0 Марокко

Исход игры
Габон
5.8% (8)
Ничья
17.4% (24)
Марокко
76.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (49)
Меньше
62.6% (82)
Обе команды забьют
Да
51.15% (67)
Нет
48.85% (64)
Популярный счёт
0:1 Марокко
34.8% (48)
1:2 Марокко
30.4% (42)
1:1 Ничья
13.8% (19)
0:2 Марокко
7.2% (10)
2:1 Габон
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:0 Габон
1.4% (2)
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