Кубок африканских наций 2021-2022
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Ахмаду Ахидьо
12
Канга
Каку
17
Поко
Андре
12
Мунир
Моханд
18
Шакла
Софьян
13
Шайр
Илиас
11
Фахир
Файсал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Канга КакуПолузащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Нзе ДональдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндзенге ФахдПолузащитник
-
10 Мейе АксельНападающий
-
13 Майи УльрихНападающий
-
Главный тренер: Невё Патрис
- Основной состав
-
12 Мунир МохандВратарь
- Защитник
-
18 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шайр ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фахир ФайсалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Чиби МохамедЗащитник
-
24 Ммаэ СамиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Амалла СелимПолузащитник
-
16 Баркок АйменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
История личных встреч
Габон
Марокко
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Габон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бупендза Аарон
|1
|0.5
|Аллевина Джим
|1
|0.5
|Канга Каку
|0
|0
|Очанга Луи Амека
|0
|0
Марокко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|1
|0.5
|Буфаль Софьян
|1
|0.5
|Абухлал Закария
|1
|0.5
Карточки
Габон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манга Экеле
|1
|0
|Поко Андре
|1
|0
|Канга Каку
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Марокко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масина Адам
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Габон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Габон - Гана 1:1 Коморские острова - Габон 0:1 Мавритания - Габон 1:1 Египет - Габон 2:1
Габон - Ливия 1:0 Габон - Ангола 2:0 Ангола - Габон 3:1 Габон - Египет 1:1 Ливия - Габон 2:1 Ангола - Габон 2:0 Габон - ДР Конго 3:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Бенин - Габон 2:0 Габон - Ангола 2:1 ДР Конго - Габон 0:0 Марокко - Габон 2:3 Габон - Буркина-Фасо 1:0 Бурунди - Габон 1:1 Габон - Мали 0:1
Марокко
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0
Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2 Марокко - Камерун 4:0 Марокко - Замбия 3:1 Уганда - Марокко 2:5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Габон
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Коморские острова
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|4.
|Гана
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Габон 0:0 Марокко
Исход игры
Габон
5.8% (8)
Ничья
17.4% (24)
Марокко
76.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (49)
Меньше
62.6% (82)
Обе команды забьют
Да
51.15% (67)
Нет
48.85% (64)
Популярный счёт
0:1 Марокко
34.8% (48)
1:2 Марокко
30.4% (42)
1:1 Ничья
13.8% (19)
0:2 Марокко
7.2% (10)
2:1 Габон
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:0 Габон
1.4% (2)
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