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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Габон
FIFA #88
 
Позже

Стадион:
Марокко
FIFA #29
Прогнозы 42
Габон 4.8% (2)
X 16.7% (7)
Марокко 78.6% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Габон
Ничья
Марокко
6.90
3.39
1.77
Все Коэффициенты

История личных встреч

Габон
Марокко

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
2:3
ОМА
3:0
ОМА
0:0
ЧАН
0:0
ММ
1:1
КАН
3:2
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Габон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бупендза Аарон 1 0.5
Аллевина Джим 1 0.5
Канга Каку 0 0
Очанга Луи Амека 0 0
Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 1 0.5
Буфаль Софьян 1 0.5
Абухлал Закария 1 0.5

Карточки

Габон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манга Экеле 1 0
Поко Андре 1 0
Канга Каку 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масина Адам 1 0
Амалла Селим 1 0
Хакими Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Габон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Габон - Гана 1:1 Коморские острова - Габон 0:1 Мавритания - Габон 1:1 Египет - Габон 2:1
Габон - Ливия 1:0 Габон - Ангола 2:0 Ангола - Габон 3:1 Габон - Египет 1:1 Ливия - Габон 2:1 Ангола - Габон 2:0 Габон - ДР Конго 3:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Бенин - Габон 2:0 Габон - Ангола 2:1 ДР Конго - Габон 0:0 Марокко - Габон 2:3 Габон - Буркина-Фасо 1:0 Бурунди - Габон 1:1 Габон - Мали 0:1
Марокко
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0
Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2 Марокко - Камерун 4:0 Марокко - Замбия 3:1 Уганда - Марокко 2:5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Габон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Гана Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Коморские острова Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Габон - Марокко от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Габон 4.8% (2)
    X 16.7% (7)
    Марокко 78.6% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Габон
    Ничья
    Марокко
    6.90
    3.39
    1.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Габон - Марокко онлайн


    Прогнозы на матч Габон - Марокко

    Исход игры
    Габон
    4.8% (2)
    Ничья
    16.7% (7)
    Марокко
    78.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Марокко
    40.5% (17)
    0:1 Марокко
    28.6% (12)
    1:1 Ничья
    14.3% (6)
    0:2 Марокко
    4.8% (2)
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    Марокко

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