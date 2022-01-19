Кубок африканских наций 2021-2022
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Ахмаду Ахидьо
1:0
35' ГолАбдель Монем Мохамед
Ход матча
35'
12
Ашраф
Айман
22
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ашраф АйманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Гад МахмудВратарь
- Защитник
-
27 Дауд МарванЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сайед АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ТрезегеПолузащитник
-
28 Хамди МарванНападающий
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маджуб ДхийяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адам ИшагВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Омер ШарифПолузащитник
-
15 Хамед ЯсинПолузащитник
-
25 Эйса МусабНападающий
-
-
Главный тренер: Тиа Бурхан
История личных встреч
Египет
Судан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|1
|0.33
|Эль-Сулейя Амр
|0
|0
Судан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хидир Валиелдин
|1 (1)
|0.33
Карточки
Египет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльнени Мохамед
|1
|0
Судан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немер Салах
|1
|0
|Мохамедейн Мазин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Египет
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0
Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Коморские острова - Египет 0:0
Судан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нигерия - Судан 3:1 Судан - Гвинея-Бисау 0:0 Зимбабве - Судан 0:0 Эфиопия - Судан 3:2
Ливан - Судан 1:0 Судан - Египет 0:5 Алжир - Судан 4:0 Гвинея-Бисау - Судан 0:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Марокко - Судан 2:0 Судан - Нигер 3:0 Судан - Нигер 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Судан - ЮАР 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Судан 0:2 Судан - Гана 1:0
Прогнозы на матч Египет 1:0 Судан
Исход игры
Египет
95.7% (133)
Ничья
2.9% (4)
Судан
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
23.31% (31)
Нет
76.69% (102)
Популярный счёт
2:0 Египет
44.6% (62)
1:0 Египет
21.6% (30)
2:1 Египет
17.3% (24)
3:0 Египет
6.5% (9)
3:1 Египет
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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