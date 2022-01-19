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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Египет
FIFA #44
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Судан
FIFA #123

Ход матча

35'
Абдель Монем Мохамед
1:0
Прогнозы 139
Египет 95.7% (133)
X 2.9% (4)
Судан 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
Судан
1.28
6.20
15.06
Все Коэффициенты
Новости
1
Эль-Шенави
Мохамед
3
Камал
Омар
6
Хегази
Ахмед
2
Абдель
Монем
Мохамед
12
Ашраф
Айман
17
Эльнени
Мохамед
4
Эль-Сулейя
Амр
19
Эль-Саид
Абдуллах
10
Салах
Мохамед
14
Мохамед
Мостафа
22
Мармуш
Омар
23
Мохаммад
Мустафа
12
Эльфадни
Мустафа
3
Хассан
Альсадег
6
Каршом
Мустафа
17
Мохамедейн
Мазин
14
Аль-Рашид
Мохамед
21
Хидир
Валиелдин
19
Маджуб
Дхийя
8
Зорга
Мохаммед
9
Омер
Абдельразиг
10
Абделрахман
Мохамед
Египет
Судан

История личных встреч

Египет
Судан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

АКФ2
0:5
КАН
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 0.33
Эль-Сулейя Амр 0 0
Судан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хидир Валиелдин 1 (1) 0.33

Карточки

Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльнени Мохамед 1 0
Судан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немер Салах 1 0
Мохамедейн Мазин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Египет
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0
Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Коморские острова - Египет 0:0
Судан
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нигерия - Судан 3:1 Судан - Гвинея-Бисау 0:0 Зимбабве - Судан 0:0 Эфиопия - Судан 3:2
Ливан - Судан 1:0 Судан - Египет 0:5 Алжир - Судан 4:0 Гвинея-Бисау - Судан 0:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Марокко - Судан 2:0 Судан - Нигер 3:0 Судан - Нигер 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Судан - ЮАР 2:0 Сан-Томе и Принсипи - Судан 0:2 Судан - Гана 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нигерия 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Египет 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Гвинея-Бисау 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Судан 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • 37'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! Абдель Монем!!!! 1:0!!!
  • 36'
    Мохаммад Мустафа на газоне, получил он повреджение в момент удара соперника. Пауза у нас. 
  • Опасный момент
    34'
    И вот первый опасный момент! Подача с углового  Эль-Саида, удар головой метров с семи  Мохамед Мостафа, но в прыжке голкипер Судана Мохаммад Мустафа отразил мяч! Ух, опасно!
  • 33'
    Салах заработал угловой удар в попытке прострела. 
  • 32'
    Все атаки Египта грамотно "гасятся" в обороне Судана. 
  • 30'
    У нас осталось играть четверть часа, а счёт на табло, как и расклад сил на поле не меняется. 
  • 29'
    Короткая серия передача на правом фланге, довели игровой снаряд до Салаха, но того уже держат двое. 
  • 28'
    В отчаянных подкатах стелятся игроки Судана, не давая простору никому из игроков Египта, особенно Салаху.
  • Угловой
    27'
    Второй подряд угловой также не принёс успеха. 
  • Угловой
    26'
    Салах сам исполнил подачу, закрутив мяч на ближнюю штангу. Второй корнер подряд заработал. 
  • 24'
    В середине поля с мячом Египет, серия передач, мяч по-традиции у Салаха, на котором эта атака прододижались. Но игроки Судана в подкате бросились под удар  Камала! Угловой для хозяев. 
  • 23'
    Всем составом, кроме вратаря, на чужой половине поля Египет, передача на Салаха, тот обыграл троих, уже возле чужой штрафно йлпощади упустил мяч! Даже угловой не заработал. 
  • 21'
     Камал бросил аут, перевод головой дальше, а подправить?
  • 20'
    Салах обработал игровой снаряд, ворвался в чужую штрафную площадь, начал "раскачивать" защитников, но их уже двое! И только аут для Египта. 
  • 19'
    Попытка Судана организовать наступление не увенчалась успехом. 
  • 18'
    Полное доминирование Египта на поле, но без опасных моментов. А такое знаем чем может закончиться ... КАН уже умеет удивлять. 
  • 16'
    Очередная атака Египта, передача Салаха в чужую штрафную площадь, а кому замыкать?
  • 15'
     Мохаммад Мустафа ввёл мяч в игру, борьба в районе центрального круга. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Эльфадни досталось в предыдущем эпизоде. Врачи на поле. 
  • 12'
    Мохаммад Мустафа выпустил мяч из рук после прострела с фланга, пошёл в борьбу Мармуш, нарушив правила, зацепив одного из защитников ногой. Пауза пока что. 
  • 11'
    Совершенно не хочет Египет искушать судьбу, стремится забить быстрый гол. Вполне логично, команды разделяет почти 90 позиций в рейтинге FIFA. 
  • 10'
    Десять минут сыграли команды, в центре поля с мячом Египет, перевод на левый край, но мяч ушёл за пределы поля. 
  • 9'
    Египет очень активен на старте поединка, заработал угловой, подача на ближнюю штангу, гости отбились. Подбор за Эльнени, подача точно в руки голкиперу. 
  • 7'
    Аут на правом фланге бросил Камал, передача к линии штрафной площади, но кто будет бороться за игровой снаряд?
  • 6'
     Эль-Саид у мяча, Салах рядом, подача от Салах в район 11-метровой отметки, удар головой Мохамеда Мостафа, но рядом с боковой стойкой прошёл игровой снаряд. 
  • 5'
    Пять минут у нас сыграно, а первые нарушения уже пошли. Мармуш на газоне, досталось египтянину. 
  • 4'
    Контратка гостей, передача на  Зорга, который решил пробить с "пыра", но получилось намного выше ворот. 
  • 3'
    Салах с мячом, увидел рывок партнёра, но передача не прошла через частокол ног защитников Судана. 
  • 2'
    Голкипер Судана  Мохаммад Мустафа разыграл от ворот, перевод на левый край последовал, но быстро мяч в свои ноги вернули египтяне. 
  • 2'
    И сразу же в центре внимания Салах и его партнёры, коих называют будущими чемпионами Африки, но сегодня скинем короны с головы, а мантии с плеч - Египет может не выйти из группы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут старт матча третьего тура группы D Кубка Африканских Наций. Египту для выхода в следующий раунд достаточно и ничейного исхода, Судану нужна только победа. С вами Константин Лицин. 
Прогнозы 139
Египет 95.7% (133)
X 2.9% (4)
Судан 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
Судан
1.28
6.20
15.06
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Египет 1:0 Судан онлайн


Прогнозы на матч Египет 1:0 Судан

Исход игры
Египет
95.7% (133)
Ничья
2.9% (4)
Судан
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
23.31% (31)
Нет
76.69% (102)
Популярный счёт
2:0 Египет
44.6% (62)
1:0 Египет
21.6% (30)
2:1 Египет
17.3% (24)
3:0 Египет
6.5% (9)
3:1 Египет
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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