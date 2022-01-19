Все атаки Египта грамотно "гасятся" в обороне Судана.

И вот первый опасный момент! Подача с углового Эль-Саида, удар головой метров с семи Мохамед Мостафа, но в прыжке голкипер Судана Мохаммад Мустафа отразил мяч! Ух, опасно!

Мохаммад Мустафа на газоне, получил он повреджение в момент удара соперника. Пауза у нас.

30' У нас осталось играть четверть часа, а счёт на табло, как и расклад сил на поле не меняется.

29' Короткая серия передача на правом фланге, довели игровой снаряд до Салаха, но того уже держат двое.

28' В отчаянных подкатах стелятся игроки Судана, не давая простору никому из игроков Египта, особенно Салаху.

27' Второй подряд угловой также не принёс успеха.

26' Салах сам исполнил подачу, закрутив мяч на ближнюю штангу. Второй корнер подряд заработал.

24' В середине поля с мячом Египет, серия передач, мяч по-традиции у Салаха, на котором эта атака прододижались. Но игроки Судана в подкате бросились под удар Камала! Угловой для хозяев.

23' Всем составом, кроме вратаря, на чужой половине поля Египет, передача на Салаха, тот обыграл троих, уже возле чужой штрафно йлпощади упустил мяч! Даже угловой не заработал.

21' Камал бросил аут, перевод головой дальше, а подправить?

20' Салах обработал игровой снаряд, ворвался в чужую штрафную площадь, начал "раскачивать" защитников, но их уже двое! И только аут для Египта.

19' Попытка Судана организовать наступление не увенчалась успехом.

18' Полное доминирование Египта на поле, но без опасных моментов. А такое знаем чем может закончиться ... КАН уже умеет удивлять.

16' Очередная атака Египта, передача Салаха в чужую штрафную площадь, а кому замыкать?

15' Мохаммад Мустафа ввёл мяч в игру, борьба в районе центрального круга.

13' Эльфадни досталось в предыдущем эпизоде. Врачи на поле.

12' Мохаммад Мустафа выпустил мяч из рук после прострела с фланга, пошёл в борьбу Мармуш, нарушив правила, зацепив одного из защитников ногой. Пауза пока что.

11' Совершенно не хочет Египет искушать судьбу, стремится забить быстрый гол. Вполне логично, команды разделяет почти 90 позиций в рейтинге FIFA.

10' Десять минут сыграли команды, в центре поля с мячом Египет, перевод на левый край, но мяч ушёл за пределы поля.

9' Египет очень активен на старте поединка, заработал угловой, подача на ближнюю штангу, гости отбились. Подбор за Эльнени, подача точно в руки голкиперу.

7' Аут на правом фланге бросил Камал, передача к линии штрафной площади, но кто будет бороться за игровой снаряд?

6' Эль-Саид у мяча, Салах рядом, подача от Салах в район 11-метровой отметки, удар головой Мохамеда Мостафа, но рядом с боковой стойкой прошёл игровой снаряд.

5' Пять минут у нас сыграно, а первые нарушения уже пошли. Мармуш на газоне, досталось египтянину.

4' Контратка гостей, передача на Зорга, который решил пробить с "пыра", но получилось намного выше ворот.

3' Салах с мячом, увидел рывок партнёра, но передача не прошла через частокол ног защитников Судана.

2' Голкипер Судана Мохаммад Мустафа разыграл от ворот, перевод на левый край последовал, но быстро мяч в свои ноги вернули египтяне.

2' И сразу же в центре внимания Салах и его партнёры, коих называют будущими чемпионами Африки, но сегодня скинем короны с головы, а мантии с плеч - Египет может не выйти из группы.