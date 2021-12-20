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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Кот-д'Ивуар
FIFA #53
 
Позже

Стадион:
Алжир
FIFA #30
Прогнозы 53
Кот-д'Ивуар 50.9% (27)
X 45.3% (24)
Алжир 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
Алжир
3.50
3.21
2.44
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Кот-д'Ивуар
Алжир

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

КАН
1:1
КАН
3:1
КАН
2:2
КАН
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Градель Макс-Ален 1 0.5
Алле Себастьян 1 0.5
Пепе Николя 1 0.5
Заха Уилфрид 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Алжир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 1 0
Алжир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манди Аисса 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Бунеджах Багдад 1 0
Бедране Абделькадер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0
Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1
Алжир
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Алжир - Гана 3:0 Тунис - Алжир 0:2
Катар - Алжир 1:2 Марокко - Алжир 2:2 Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2 Алжир - Судан 4:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Джибути - Алжир 0:4 Нигер - Алжир 0:4 Алжир - Нигер 6:1 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Алжир - Джибути 8:0 Тунис - Алжир 0:2 Алжир - Мали 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 Алжир - Ботсвана 5:0 Замбия - Алжир 3:3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Экваториальная Гвинея Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Сьерра-Леоне Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Алжир Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - Алжир от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2022, осталось 2 дня 6 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Кот-д'Ивуар 50.9% (27)
    X 45.3% (24)
    Алжир 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кот-д'Ивуар
    Ничья
    Алжир
    3.50
    3.21
    2.44
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кот-д'Ивуар - Алжир онлайн


    Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Алжир

    Исход игры
    Кот-д'Ивуар
    50.9% (27)
    Ничья
    45.3% (24)
    Алжир
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.96% (18)
    Меньше
    66.04% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    73.58% (39)
    Нет
    26.42% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.6% (21)
    2:1 Кот-д'Ивуар
    26.4% (14)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    22.6% (12)
    1:2 Алжир
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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    Кот-д'Ивуар
    Алжир

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