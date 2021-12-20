Кубок африканских наций 2021-2022
Позже
Стадион: Япома
История личных встреч
Кот-д'Ивуар
Алжир
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Градель Макс-Ален
|1
|0.5
|Алле Себастьян
|1
|0.5
|Пепе Николя
|1
|0.5
|Заха Уилфрид
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Алжир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
Алжир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манди Аисса
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Бунеджах Багдад
|1
|0
|Бедране Абделькадер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0
Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1
Алжир
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Алжир - Гана 3:0 Тунис - Алжир 0:2
Катар - Алжир 1:2 Марокко - Алжир 2:2 Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2 Алжир - Судан 4:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Джибути - Алжир 0:4 Нигер - Алжир 0:4 Алжир - Нигер 6:1 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Алжир - Джибути 8:0 Тунис - Алжир 0:2 Алжир - Мали 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 Алжир - Ботсвана 5:0 Замбия - Алжир 3:3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Экваториальная Гвинея
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Сьерра-Леоне
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Алжир
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Алжир
Исход игры
Кот-д'Ивуар
50.9% (27)
Ничья
45.3% (24)
Алжир
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.96% (18)
Меньше
66.04% (35)
Обе команды забьют
Да
73.58% (39)
Нет
26.42% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (21)
2:1 Кот-д'Ивуар
26.4% (14)
1:0 Кот-д'Ивуар
22.6% (12)
1:2 Алжир
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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