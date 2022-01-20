Райт при проходе вперёд по левому флангу отмахнулся от Эду, Мохамед Эйд Мансур всё видел и дал справедливый свисток в пользу Экваториальной Гвинеи.

В среднем темпе работают команды в этом матче, но учитывая и составы команд, нет ничего удивительного в этом.

Эду прошёл вперёд по левой половине поля, затем Ибан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Кей Камара очень медленно шёл вперёд по правому флангу, в итоге один из лидеров Сьерра-Леоне потерял мяч.

Бунду выполнил относительно неплохую передачу на правый фланг на ход Кви, мяч полетел всё же достаточно сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

10' Нчамаа теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Базилио выполнил прострел в центр вратарской, Нбалие сыграл внимательно и уверенно перехватил мяч.

9' Из центра поля последовал заброс на ход Миранде по левому флангу, Какэй прочитал момент и выбил мяч в аут.

8' Сьерра-Леоне продолжает по большей части играть от обороны, а вот Экваториальная Гвинея пытается теперь пробовать развивать атаки через длинные забросы вперёд.

7' Бикоро перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади Сьерра-Леоне, правила были нарушены против Кея Камара.

6' Со стандарта последовала подача в центр штрафной площадь, теперь уже в борьбе за верховой мяч правила нарушили правила футболисты Сьерра-Леоне.

5' Миранда в центре поля нарушил правила против Какэя. Сьерра-Леоне тщательно готовится к стандарту.

4' Ганет с углового попытался закрутить мяч под дальнюю штангу, попытка вышла неудачной, мяч ушёл за лицевую линию поля.

3' Миранда показывал, что Кви сыграл рукой, но на повторе было отлично видно, что Кваме отворачивался от мяча и прижал руку к телу, а поэтому мяч больше попал в спину. Будет справедливый угловой.

2' Сразу же Экваториальная Гвинея отправилась в атаку. Миранда прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Кви и ушёл на угловой.