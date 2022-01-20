Кубок африканских наций 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Лимбе
27
Думбуя
Абу
10
Камара
Кей
28
Камара
Муса
15
Акапо
Карлос
16
Коко
Сауль
6
Эду
Ибан
22
Ганет
Пабло
18
Ханза
Дориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Думбуя АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара КейПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Камара МусаНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кокер АйзекВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дунья ЕамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кайкай СаллиПолузащитник
-
22 Каллон ИссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кейстер Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Коко СаульЗащитник
- Защитник
-
6 Эду ИбанПолузащитник
-
22 Ганет ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ханза ДорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мба МарианоВратарь
-
23 Месегер ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Байла ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нлаво ЛуисНападающий
- Нападающий
-
10 Нсуэ ЭмилиоНападающий
-
Главный тренер: Мича Хуан
История личных встреч
Сьерра-Леоне
Экваториальная Гвинея
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьерра-Леоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.33
|Камара Муса
|1
|0.33
|Колкер Стивен
|0
|0
|Буя Турай Мохамед
|0
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ороско Эстебан
|1
|0.33
|Миранда Хосете
|0
|0
Карточки
Сьерра-Леоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Умару
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Какэй Осман
|1
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ороско Эстебан
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Сиафа Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сьерра-Леоне
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2 Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2
Эфиопия - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Бенин 1:0 Лесото - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Мавритания - Сьерра-Леоне 2:1 Бенин - Сьерра-Леоне 1:0 Сьерра-Леоне - Лесото 1:1 Сьерра-Леоне - Либерия 1:0 Либерия - Сьерра-Леоне 3:1 Эфиопия - Сьерра-Леоне 1:0 Иран - Сьерра-Леоне 4:0 Сенегал - Сьерра-Леоне 3:1 Сьерра-Леоне - Сенегал 1:1 Сьерра-Леоне - Кения 2:1 Либерия - Сьерра-Леоне 1:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0
Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Экваториальная Гвинея
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|Сьерра-Леоне
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|4.
|Алжир
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Сьерра-Леоне 0:0 Экваториальная Гвинея
Исход игры
Сьерра-Леоне
34.3% (46)
Ничья
45.5% (61)
Экваториальная Гвинея
20.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
19.38% (25)
Меньше
80.62% (104)
Обе команды забьют
Да
55.04% (71)
Нет
44.96% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (46)
1:0 Сьерра-Леоне
19.4% (26)
0:1 Экваториальная Гвинея
13.4% (18)
2:1 Сьерра-Леоне
11.9% (16)
0:0 Ничья
8.2% (11)
1:2 Экваториальная Гвинея
6.7% (9)
2:0 Сьерра-Леоне
2.2% (3)
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