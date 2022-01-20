  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок африканских наций 2021-2022

Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Сьерра-Леоне
FIFA #107
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Экваториальная Гвинея
FIFA #126
0' 13'
Прогнозы 133
Сьерра-Леоне 33.8% (45)
X 45.9% (61)
Экваториальная Гвинея 20.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сьерра-Леоне
Ничья
Экваториальная Гвинея
4.00
2.70
2.48
Все Коэффициенты
Новости
1
Нбалие
Камара
Мохамед
2
Какэй
Осман
17
Бангура
Умару
5
Колкер
Стивен
3
Райт
Кевин
6
Камара
Джон
27
Думбуя
Абу
7
Кви
Кваме
10
Камара
Кей
19
Бунду
Мустафа
28
Камара
Муса
1
Овоно
Хесус
15
Акапо
Карлос
21
Ороско
Эстебан
16
Коко
Сауль
11
Нчамаа
Базилио
6
Эду
Ибан
22
Ганет
Пабло
8
Мачин
Хосе
17
Миранда
Хосете
4
Бикоро
Федерико
18
Ханза
Дориан
Сьерра-Леоне
Экваториальная Гвинея

История личных встреч

Сьерра-Леоне
Экваториальная Гвинея

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЧМОМ
3:2
ММ
2:2
ЧМОМ
2:1
Ч2ОИА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьерра-Леоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 1 0.33
Камара Муса 1 0.33
Колкер Стивен 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ороско Эстебан 1 0.33
Миранда Хосете 0 0

Карточки

Сьерра-Леоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Умару 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Какэй Осман 1 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикоро Федерико 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ороско Эстебан 1 0
Нлаво Луис 1 0
Сиафа Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сьерра-Леоне
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2 Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2
Эфиопия - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Бенин 1:0 Лесото - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Мавритания - Сьерра-Леоне 2:1 Бенин - Сьерра-Леоне 1:0 Сьерра-Леоне - Лесото 1:1 Сьерра-Леоне - Либерия 1:0 Либерия - Сьерра-Леоне 3:1 Эфиопия - Сьерра-Леоне 1:0 Иран - Сьерра-Леоне 4:0 Сенегал - Сьерра-Леоне 3:1 Сьерра-Леоне - Сенегал 1:1 Сьерра-Леоне - Кения 2:1 Либерия - Сьерра-Леоне 1:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0
Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Экваториальная Гвинея 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Сьерра-Леоне 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
4. Алжир 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • 15'
    Бунду выполнил относительно неплохую передачу на правый фланг на ход Кви, мяч полетел всё же достаточно сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 14'
    Кей Камара очень медленно шёл вперёд по правому флангу, в итоге один из лидеров Сьерра-Леоне потерял мяч. 
  • 13'
    Эду прошёл вперёд по левой половине поля, затем Ибан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 12'
    В среднем темпе работают команды в этом матче, но учитывая и составы команд, нет ничего удивительного в этом. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Райт при проходе вперёд по левому флангу отмахнулся от Эду, Мохамед Эйд Мансур всё видел и дал справедливый свисток в пользу Экваториальной Гвинеи. 
  • 10'
    Нчамаа теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Базилио выполнил прострел в центр вратарской, Нбалие сыграл внимательно и уверенно перехватил мяч. 
  • 9'
    Из центра поля последовал заброс на ход Миранде по левому флангу, Какэй прочитал момент и выбил мяч в аут. 
  • 8'
    Сьерра-Леоне продолжает по большей части играть от обороны, а вот Экваториальная Гвинея пытается теперь пробовать развивать атаки через длинные забросы вперёд. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Бикоро перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади Сьерра-Леоне, правила были нарушены против Кея Камара. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Со стандарта последовала подача в центр штрафной площадь, теперь уже в борьбе за верховой мяч правила нарушили правила футболисты Сьерра-Леоне. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Миранда в центре поля нарушил правила против Какэя. Сьерра-Леоне тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    4'
    Ганет с углового попытался закрутить мяч под дальнюю штангу, попытка вышла неудачной, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 3'
    Миранда показывал, что Кви сыграл рукой, но на повторе было отлично видно, что Кваме отворачивался от мяча и прижал руку к телу, а поэтому мяч больше попал в спину. Будет справедливый угловой. 
  • 2'
    Сразу же Экваториальная Гвинея отправилась в атаку. Миранда прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Кви и ушёл на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в группе Е. Сборными Сьерра-Леоне и Экваториальной Гвинеи обязательно нужно побеждать, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф Кубка африканских наций. Да, Экваториальная Гвинея может попробовать сыграть и вничью, но тогда её положение будет более шатким, если Алжир переиграет Кот-д'Ивуар. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч египетская бригада арбитров во главе с Мохамедом Эйд Мансуром. Помогать ему на бровках будут Махмуд Або Эль-Регаль и Ахмед Хоссам Таха. Резервным арбитром на этот матч назначен Махмуд Аль-Банна. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Сьерра-Леоне и Экваториальной Гвиней. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 133
Сьерра-Леоне 33.8% (45)
X 45.9% (61)
Экваториальная Гвинея 20.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сьерра-Леоне
Ничья
Экваториальная Гвинея
4.00
2.70
2.48
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сьерра-Леоне 0:0 Экваториальная Гвинея онлайн


Прогнозы на матч Сьерра-Леоне 0:0 Экваториальная Гвинея

Исход игры
Сьерра-Леоне
34.3% (46)
Ничья
45.5% (61)
Экваториальная Гвинея
20.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
19.38% (25)
Меньше
80.62% (104)
Обе команды забьют
Да
55.04% (71)
Нет
44.96% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (46)
1:0 Сьерра-Леоне
19.4% (26)
0:1 Экваториальная Гвинея
13.4% (18)
2:1 Сьерра-Леоне
11.9% (16)
0:0 Ничья
8.2% (11)
1:2 Экваториальная Гвинея
6.7% (9)
2:0 Сьерра-Леоне
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сьерра-Леоне
Экваториальная Гвинея

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 