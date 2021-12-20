Кубок африканских наций 2021-2022
Позже
Стадион: Лимбе
История личных встреч
Сьерра-Леоне
Экваториальная Гвинея
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьерра-Леоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.5
|Камара Муса
|1
|0.5
|Колкер Стивен
|0
|0
|Буя Турай Мохамед
|0
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ороско Эстебан
|1
|0.5
|Миранда Хосете
|0
|0
Карточки
Сьерра-Леоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Умару
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Какэй Осман
|1
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ороско Эстебан
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Сиафа Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сьерра-Леоне
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2 Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2
Эфиопия - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Бенин 1:0 Лесото - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Мавритания - Сьерра-Леоне 2:1 Бенин - Сьерра-Леоне 1:0 Сьерра-Леоне - Лесото 1:1 Сьерра-Леоне - Либерия 1:0 Либерия - Сьерра-Леоне 3:1 Эфиопия - Сьерра-Леоне 1:0 Иран - Сьерра-Леоне 4:0 Сенегал - Сьерра-Леоне 3:1 Сьерра-Леоне - Сенегал 1:1 Сьерра-Леоне - Кения 2:1 Либерия - Сьерра-Леоне 1:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0
Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Экваториальная Гвинея
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Сьерра-Леоне
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Алжир
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
Прогнозы на матч Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея
Исход игры
Сьерра-Леоне
48.1% (25)
Ничья
34.6% (18)
Экваториальная Гвинея
17.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
26.92% (14)
Меньше
73.08% (38)
Обе команды забьют
Да
50% (26)
Нет
50% (26)
Популярный счёт
1:0 Сьерра-Леоне
25% (13)
1:1 Ничья
23.1% (12)
2:1 Сьерра-Леоне
19.2% (10)
0:0 Ничья
11.5% (6)
0:1 Экваториальная Гвинея
9.6% (5)
1:2 Экваториальная Гвинея
7.7% (4)
2:0 Сьерра-Леоне
3.8% (2)
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