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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Сьерра-Леоне
FIFA #107
 
Позже

Стадион:
Экваториальная Гвинея
FIFA #126
Прогнозы 52
Сьерра-Леоне 48.1% (25)
X 34.6% (18)
Экваториальная Гвинея 17.3% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сьерра-Леоне
Ничья
Экваториальная Гвинея
3.45
3.04
2.62
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сьерра-Леоне
Экваториальная Гвинея

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЧМОМ
3:2
ММ
2:2
ЧМОМ
2:1
Ч2ОИА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьерра-Леоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 1 0.5
Камара Муса 1 0.5
Колкер Стивен 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ороско Эстебан 1 0.5
Миранда Хосете 0 0

Карточки

Сьерра-Леоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Умару 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Какэй Осман 1 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикоро Федерико 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ороско Эстебан 1 0
Нлаво Луис 1 0
Сиафа Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сьерра-Леоне
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Алжир - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2 Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2
Эфиопия - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Бенин 1:0 Лесото - Сьерра-Леоне 0:0 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Мавритания - Сьерра-Леоне 2:1 Бенин - Сьерра-Леоне 1:0 Сьерра-Леоне - Лесото 1:1 Сьерра-Леоне - Либерия 1:0 Либерия - Сьерра-Леоне 3:1 Эфиопия - Сьерра-Леоне 1:0 Иран - Сьерра-Леоне 4:0 Сенегал - Сьерра-Леоне 3:1 Сьерра-Леоне - Сенегал 1:1 Сьерра-Леоне - Кения 2:1 Либерия - Сьерра-Леоне 1:0
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0
Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1 Саудовская Аравия - Экваториальная Гвинея 3:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Экваториальная Гвинея Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Сьерра-Леоне Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Алжир Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2022, осталось 2 дня 6 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Сьерра-Леоне 48.1% (25)
    X 34.6% (18)
    Экваториальная Гвинея 17.3% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сьерра-Леоне
    Ничья
    Экваториальная Гвинея
    3.45
    3.04
    2.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея онлайн


    Прогнозы на матч Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея

    Исход игры
    Сьерра-Леоне
    48.1% (25)
    Ничья
    34.6% (18)
    Экваториальная Гвинея
    17.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.92% (14)
    Меньше
    73.08% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (26)
    Нет
    50% (26)
    Популярный счёт
    1:0 Сьерра-Леоне
    25% (13)
    1:1 Ничья
    23.1% (12)
    2:1 Сьерра-Леоне
    19.2% (10)
    0:0 Ничья
    11.5% (6)
    0:1 Экваториальная Гвинея
    9.6% (5)
    1:2 Экваториальная Гвинея
    7.7% (4)
    2:0 Сьерра-Леоне
    3.8% (2)
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    Сьерра-Леоне
    Экваториальная Гвинея

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