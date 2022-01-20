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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Мали
FIFA #57
 
Позже

Стадион:
Мавритания
FIFA #102
Прогнозы 134
Мали 92.5% (124)
X 6% (8)
Мавритания 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Мавритания
1.33
5.20
14.56
Все Коэффициенты
Новости
1
Мункоро
Ибрахим
2
Траоре
Амари
5
Куяте
Кики
17
Сако
Фалае
6
Айдара
Массадио
20
Биссума
Ив
4
Айдара
Амаду
14
Траоре
Адама
VII
21
Траоре
Адама
II
7
Думбия
Мусса
18
Коне
Ибраима
22
Диоп
Бабакар
III
4
Абу
Демба
Аруна
3
Абейд
Али
14
Деллахи
Яли
20
Абдеррахман
Хуссен
23
Суэд
Мохамед
8
Фофана
Гессума
18
Мухсин
Бодда
7
Тиам
Идрисса
25
Ба
Пап
11
Камара
Умар
Мали
Мавритания

История личных встреч

Мали
Мавритания

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН(
2:0
ЧАН(
0:0
КАН
4:1
ЧАН(
2:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мали
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 2 (2) 1
Мавритания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мали
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженепо Мусса 2 0
Туре Эль Билал 0 1
Айдара Массадио 1 0
Траоре Амари 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Мавритания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 1 0
Ба Пап 1 0
Н'Диайе Альмике 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гамбия - Мали 1:1 Тунис - Мали 0:1 Мали - Уганда 1:0 Руанда - Мали 0:3
Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Намибия - Мали 1:2 Мали - Намибия 1:0
Мавритания
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тунис - Мавритания 4:0 Мавритания - Гамбия 0:1 Мавритания - Габон 1:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0
Сирия - Мавритания 1:2 Мавритания - ОАЭ 0:1 Тунис - Мавритания 5:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Замбия - Мавритания 4:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Мавритания - Замбия 1:2 Мавритания - Либерия 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 ЦАР - Мавритания 0:1 Мавритания - Марокко 0:0 Бурунди - Мавритания 3:1 Мавритания - Бурунди 1:1 Мавритания - Сьерра-Леоне 2:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мали Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Гамбия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Тунис Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мавритания Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча Мали - Мавритания, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мали - Мавритания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2022, осталось 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 134
Мали 92.5% (124)
X 6% (8)
Мавритания 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Мавритания
1.33
5.20
14.56
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мали - Мавритания онлайн


Прогнозы на матч Мали - Мавритания

Исход игры
Мали
92.6% (125)
Ничья
5.9% (8)
Мавритания
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
20.93% (27)
Меньше
79.07% (102)
Обе команды забьют
Да
22.48% (29)
Нет
77.52% (100)
Популярный счёт
2:0 Мали
34.8% (47)
1:0 Мали
34.1% (46)
2:1 Мали
14.8% (20)
1:1 Ничья
5.2% (7)
3:0 Мали
3% (4)
0:1 Мавритания
1.5% (2)
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Мавритания

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