Кубок африканских наций 2021-2022
Позже
Стадион: Япома
17
Сако
Фалае
20
Биссума
Ив
18
Коне
Ибраима
14
Деллахи
Яли
23
Суэд
Мохамед
18
Мухсин
Бодда
25
Ба
Пап
11
Камара
Умар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
20 Биссума ИвПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Траоре АдамаПолузащитник
-
21 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Диарра ДжигиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьенг АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магассуба Мохамед
- Основной состав
-
22 Диоп БабакарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Деллахи ЯлиЗащитник
- Защитник
-
23 Суэд МохамедПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мухсин БоддаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ба ПапНападающий
-
11 Камара УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Якуб СидиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ба АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гомес Да Роза Дидье
История личных встреч
Мали
Мавритания
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мали
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|2 (2)
|1
Мавритания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мали
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Туре Эль Билал
|0
|1
|Айдара Массадио
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
Мавритания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|1
|0
|Ба Пап
|1
|0
|Н'Диайе Альмике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мали
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гамбия - Мали 1:1 Тунис - Мали 0:1 Мали - Уганда 1:0 Руанда - Мали 0:3
Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Намибия - Мали 1:2 Мали - Намибия 1:0
Мавритания
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тунис - Мавритания 4:0 Мавритания - Гамбия 0:1 Мавритания - Габон 1:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0
Сирия - Мавритания 1:2 Мавритания - ОАЭ 0:1 Тунис - Мавритания 5:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1 Замбия - Мавритания 4:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Мавритания - Замбия 1:2 Мавритания - Либерия 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 ЦАР - Мавритания 0:1 Мавритания - Марокко 0:0 Бурунди - Мавритания 3:1 Мавритания - Бурунди 1:1 Мавритания - Сьерра-Леоне 2:1
Прогнозы на матч Мали - Мавритания
Исход игры
Мали
92.6% (125)
Ничья
5.9% (8)
Мавритания
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
20.93% (27)
Меньше
79.07% (102)
Обе команды забьют
Да
22.48% (29)
Нет
77.52% (100)
Популярный счёт
2:0 Мали
34.8% (47)
1:0 Мали
34.1% (46)
2:1 Мали
14.8% (20)
1:1 Ничья
5.2% (7)
3:0 Мали
3% (4)
0:1 Мавритания
1.5% (2)
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