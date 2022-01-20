Кубок африканских наций 2021-2022
21
Янко
Саиди
12
Гомес
Джеймс
10
Барроу
Муса
15
Сохна
Эбрима
11
Бэрроу
Моду
13
Абди
Али
17
Скири
Эйе
28
Ледуни
Аисса
25
Слимане
Анис
19
Рафья
Хамза
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
12 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Барроу МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сохна ЭбримаПолузащитник
-
11 Бэрроу МодуНападающий
- Запасные игроки
-
22 Сиби ШейхВратарь
- Защитник
-
26 Турей ИбуЗащитник
-
28 Адамс ЭбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Дарбо ДембоНападающий
-
27 Нжие ЮсуфаНападающий
-
Главный тренер: Саинтфит Том
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Абди АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Скири ЭйеПолузащитник
-
28 Ледуни АиссаПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Рафья ХамзаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Эжемель АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кебайер Мондер
Бомбардиры внутри турнира
Гамбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барроу Муса
|1 (1)
|0.5
|Джаллоу Абли
|1
|0.5
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|2
|1
|Матлути Хамза
|1
|0.5
|Жазири Сейфеддин
|1
|0.5
|Шалали Гилан
|0
|0
|Слимане Анис
|0
|0
Карточки
Гамбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|1
|0
|Джаллоу Ламин
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Дарбо Дембо
|1
|0
Тунис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хазри Вахби
|1
|0
|Ифа Билель
|1
|0
|Матлути Хамза
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбия - Мали 1:1 Мавритания - Гамбия 0:1 Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Гамбия - Южный Судан 2:1
Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2 Гамбия - Косово 0:1 Гамбия - Того 1:0 Гамбия - Нигер 2:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Гамбия - Ангола 1:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Гамбия - Конго 1:0 Гамбия - ДР Конго 2:2 Ангола - Гамбия 1:3 Гамбия - Джибути 1:1 Джибути - Гамбия 1:1 Ангола - Гамбия 2:1 Гамбия - Ангола 0:1 Марокко - Гамбия 0:1
Тунис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0
Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1
Прогнозы на матч Гамбия - Тунис
Исход игры
Гамбия
9.9% (13)
Ничья
14.5% (19)
Тунис
75.6% (99)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (48)
Меньше
62.5% (80)
Обе команды забьют
Да
50% (64)
Нет
50% (64)
Популярный счёт
1:2 Тунис
32.8% (43)
0:1 Тунис
32.1% (42)
1:1 Ничья
12.2% (16)
0:2 Тунис
9.9% (13)
1:0 Гамбия
3.8% (5)
2:1 Гамбия
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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