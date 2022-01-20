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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Гамбия
FIFA #147
 
Позже

Стадион:
Тунис
FIFA #27
Прогнозы 132
Гамбия 9.8% (13)
X 14.4% (19)
Тунис 75.8% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбия
Ничья
Тунис
5.35
3.23
2.10
Все Коэффициенты
Новости
18
Гайе
Бабукарр
21
Янко
Саиди
14
Сонко-Сундберг
Ноа
12
Гомес
Джеймс
5
Колли
Омар
13
Жанье
Па-Моду
10
Барроу
Муса
2
Бобб
Юсуфа
16
Мбай
Мохаммед
15
Сохна
Эбрима
11
Бэрроу
Моду
22
Бен-Саид
Бешир
13
Абди
Али
3
Тальби
Монтассар
2
Ифа
Билель
21
Матлути
Хамза
17
Скири
Эйе
28
Ледуни
Аисса
25
Слимане
Анис
8
Хауи
Саиф-Эдин
11
Жазири
Сейфеддин
19
Рафья
Хамза
Гамбия
Тунис

Бомбардиры внутри турнира

Гамбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барроу Муса 1 (1) 0.5
Джаллоу Абли 1 0.5
Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 2 1
Матлути Хамза 1 0.5
Жазири Сейфеддин 1 0.5
Шалали Гилан 0 0
Слимане Анис 0 0

Карточки

Гамбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 1 0
Джаллоу Ламин 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Колли Эбрима 1 0
Дарбо Дембо 1 0
Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хазри Вахби 1 0
Ифа Билель 1 0
Матлути Хамза 1 0
Скири Эйе 1 0
Слимане Анис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбия - Мали 1:1 Мавритания - Гамбия 0:1 Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Гамбия - Южный Судан 2:1
Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2 Гамбия - Косово 0:1 Гамбия - Того 1:0 Гамбия - Нигер 2:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Гамбия - Ангола 1:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Гамбия - Конго 1:0 Гамбия - ДР Конго 2:2 Ангола - Гамбия 1:3 Гамбия - Джибути 1:1 Джибути - Гамбия 1:1 Ангола - Гамбия 2:1 Гамбия - Ангола 0:1 Марокко - Гамбия 0:1
Тунис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0
Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мали Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Гамбия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Тунис Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
4. Мавритания Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гамбия - Тунис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2022, осталось 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 132
    Гамбия 9.8% (13)
    X 14.4% (19)
    Тунис 75.8% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гамбия
    Ничья
    Тунис
    5.35
    3.23
    2.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Гамбия - Тунис онлайн


    Прогнозы на матч Гамбия - Тунис

    Исход игры
    Гамбия
    9.9% (13)
    Ничья
    14.5% (19)
    Тунис
    75.6% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (48)
    Меньше
    62.5% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (64)
    Нет
    50% (64)
    Популярный счёт
    1:2 Тунис
    32.8% (43)
    0:1 Тунис
    32.1% (42)
    1:1 Ничья
    12.2% (16)
    0:2 Тунис
    9.9% (13)
    1:0 Гамбия
    3.8% (5)
    2:1 Гамбия
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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    Гамбия
    Тунис

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