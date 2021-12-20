Кубок африканских наций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
Гамбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барроу Муса
|1 (1)
|0.5
|Джаллоу Абли
|1
|0.5
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|2
|1
|Матлути Хамза
|1
|0.5
|Жазири Сейфеддин
|1
|0.5
|Шалали Гилан
|0
|0
|Слимане Анис
|0
|0
Карточки
Гамбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|1
|0
|Джаллоу Ламин
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Дарбо Дембо
|1
|0
Тунис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хазри Вахби
|1
|0
|Ифа Билель
|1
|0
|Матлути Хамза
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбия - Мали 1:1 Мавритания - Гамбия 0:1 Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Гамбия - Южный Судан 2:1
Гамбия - Сьерра-Леоне 1:2 Гамбия - Косово 0:1 Гамбия - Того 1:0 Гамбия - Нигер 2:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Гамбия - Ангола 1:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Гамбия - Конго 1:0 Гамбия - ДР Конго 2:2 Ангола - Гамбия 1:3 Гамбия - Джибути 1:1 Джибути - Гамбия 1:1 Ангола - Гамбия 2:1 Гамбия - Ангола 0:1 Марокко - Гамбия 0:1
Тунис
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0
Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1
Прогнозы на матч Гамбия - Тунис
Исход игры
Гамбия
16.3% (8)
Ничья
14.3% (7)
Тунис
69.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
63.27% (31)
Нет
36.73% (18)
Популярный счёт
1:2 Тунис
42.9% (21)
0:1 Тунис
20.4% (10)
1:1 Ничья
14.3% (7)
1:0 Гамбия
8.2% (4)
2:1 Гамбия
6.1% (3)
0:2 Тунис
6.1% (3)
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