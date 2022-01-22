Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
54 Владение мячом, % 46
24
Ватерман
Бой
21
Тораль
Хон
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Флорес ДейбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
ОФИ
Панетоликос
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лампру Лазарос
|4 (1)
|0.22
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.22
|Luis Gallegos
|2
|0.11
|Тораль Хон
|2
|0.11
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.11
|Вурос Праксителис
|1
|0.06
|Наби Адил
|1
|0.06
|Камау Брюс
|1
|0.06
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.06
|Диамантис Апостолос
|1
|0.06
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.24
|Карелис Никос
|4
|0.24
|Дуарте Фредерику
|2
|0.12
|Мендоса Хавьер
|2 (1)
|0.12
|Флорес Дейби
|2
|0.12
|Жестед Рюди
|1
|0.06
|Вароне Иван
|1
|0.06
|Диас Хорхе
|1
|0.06
|Морсай Йонатан
|1
|0.06
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|7
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|7
|0
|Мельядо Мигель
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Вурос Праксителис
|4
|0
|Luis Gallegos
|4
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Балояннис Константинос
|3
|0
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|6
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Вергос Николаос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Барбоза Элдер
|1
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
50%
4
44%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
7
39%
31-45
5
38%
3
17%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
2
11%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
22%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
5
26%
3
16%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
5
26%
5
26%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
19%
4
14%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
2
10%
8
28%
31-45
6
29%
4
14%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
4
19%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0
ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3
Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0
Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|13
|4
|0
|28 - 9
|43
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|5.
|Панатинаикос
|17
|8
|3
|6
|27 - 14
|27
|6.
|ПАС Янина
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|7.
|ОФИ
|0:0
|19
|6
|9
|4
|21 - 19
|27
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Волос
|17
|6
|3
|8
|28 - 31
|21
|10.
|Панетоликос
|0:0
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|13.
|Атромитос
|16
|2
|4
|10
|15 - 33
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|16
|1
|6
|9
|7 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Волос
|9
|5
|0
|4
|14 - 12
|15
|8.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|9.
|ОФИ
|0:0
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Панетоликос
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 18
|11
|8.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|11.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1