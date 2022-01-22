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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Панетоликос
0' 6'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Панетоликос
1.93
3.46
4.55
Все Коэффициенты
24
Ватерман
Бой
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
7
Лампру
Лазарос
19
Цилианидис
Космас
8
Нейра
Хуан
21
Тораль
Хон
38
Балояннис
Константинос
33
Де
Гузман
Джонатан
29
Мельядо
Мигель
22
Мелиссас
Никос
47
Малис
Александрос
3
Хухумис
Диамантис
10
Барбоза
Элдер
17
Мартенссон
Йохан
13
Корнелиус
Дерек
8
Льюй
Брайан
25
Морсай
Йонатан
7
Карелис
Никос
30
Мендоса
Хавьер
20
Флорес
Дейби
ОФИ
4-4-2
Панетоликос
4-4-2

История личных встреч

ОФИ
Панетоликос

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лампру Лазарос 4 (1) 0.22
Нейра Хуан 4 (2) 0.22
Luis Gallegos 2 0.11
Тораль Хон 2 0.11
Дурмишай Фиорин 2 0.11
Вурос Праксителис 1 0.06
Наби Адил 1 0.06
Камау Брюс 1 0.06
Пасалидис Триантафиллос 1 0.06
Диамантис Апостолос 1 0.06
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.24
Карелис Никос 4 0.24
Дуарте Фредерику 2 0.12
Мендоса Хавьер 2 (1) 0.12
Флорес Дейби 2 0.12
Жестед Рюди 1 0.06
Вароне Иван 1 0.06
Диас Хорхе 1 0.06
Морсай Йонатан 1 0.06
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 7 0
Пасалидис Триантафиллос 7 0
Мельядо Мигель 6 0
Маринакис Никос 5 0
Вурос Праксителис 4 0
Luis Gallegos 4 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Камау Брюс 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 6 0
Дуарте Фредерику 5 0
Мелиссас Никос 4 0
Хухумис Диамантис 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Льюй Брайан 3 0
Флорес Дейби 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Малис Александрос 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Барбоза Элдер 1 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
50%
4
44%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
7
39%
31-45
5
38%
3
17%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
2
11%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
22%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
5
26%
3
16%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
5
26%
5
26%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
19%
4
14%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
2
10%
8
28%
31-45
6
29%
4
14%
46-60
2
10%
5
17%
61-75
4
19%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0
ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3
Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0
Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
5. Панатинаикос 17 8 3 6 27 - 14 27
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 0:0 19 6 9 4 21 - 19 27
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Волос 17 6 3 8 28 - 31 21
10. Панетоликос 0:0 18 5 4 9 18 - 30 19
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 17 3 5 9 14 - 23 14
13. Атромитос 16 2 4 10 15 - 33 10
14. Аполлон Смирнис 16 1 6 9 7 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Волос 9 5 0 4 14 - 12 15
8. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
9. ОФИ 0:0 10 2 6 2 11 - 12 12
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 0:0 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 0:0 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Панетоликос 0:0 10 3 2 5 9 - 18 11
8. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
11. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 7 0 1 6 3 - 18 1
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Панетоликос
1.93
3.46
4.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 0:0 Панетоликос онлайн


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ОФИ
Панетоликос

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