Греция: Суперлига 2021-2022
2:4
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
0:0
8' Не забитый пенальтиМендоса Хавьер
0:1
8' ГолМендоса Хавьер
18' Желтая карточкаМендоса Хавьер
36' Желтая карточкаНейра Хуан
41' Желтая карточкаБарбоза Элдер
1:1
43' ГолНейра Хуан
44' Желтая карточкаМельядо Мигель
1:2
45' ГолКорнелиус Дерек
1:3
53' ГолКарелис Никос
2:3
66' ГолНейра Хуан
80' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
2:3
81' Не забитый пенальтиНейра Хуан
2:4
90' ГолВергос Николаос
Ход матча
8'
0:0
8'
0:1
18'
36'
41'
43'
1:1
44'
45'
1:2
53'
1:3
66'
2:3
80'
81'
2:3
82'
90'
2:4
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 20
-
59 Владение мячом, % 41
24
Ватерман
Бой
21
Тораль
Хон
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
ОФИ
Панетоликос
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|6 (2)
|0.32
|Лампру Лазарос
|4 (1)
|0.21
|Luis Gallegos
|2
|0.11
|Тораль Хон
|2
|0.11
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.11
|Вурос Праксителис
|1
|0.05
|Наби Адил
|1
|0.05
|Камау Брюс
|1
|0.05
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.05
|Диамантис Апостолос
|1
|0.05
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.28
|Карелис Никос
|5
|0.28
|Мендоса Хавьер
|3 (1)
|0.17
|Дуарте Фредерику
|2
|0.11
|Флорес Дейби
|2
|0.11
|Жестед Рюди
|1
|0.06
|Вароне Иван
|1
|0.06
|Диас Хорхе
|1
|0.06
|Морсай Йонатан
|1
|0.06
|Корнелиус Дерек
|1
|0.06
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|8
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|7
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Вурос Праксителис
|4
|0
|Luis Gallegos
|4
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Балояннис Константинос
|3
|0
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|7
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Барбоза Элдер
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Вергос Николаос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
42%
5
38%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
12%
8
40%
31-45
6
35%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
2
10%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
2
22%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
5
24%
4
17%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
5
24%
6
26%
76-90
Пропущено
25
31
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
20%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
3
12%
9
29%
29%
31-45
7
28%
4
13%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
5
20%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0
ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3
Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0
Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|13
|4
|0
|28 - 9
|43
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Панатинаикос
|1:0
|18
|9
|3
|6
|28 - 14
|30
|5.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|6.
|ПАС Янина
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|7.
|ОФИ
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|17
|6
|3
|8
|28 - 31
|21
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|0:1
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|13.
|Атромитос
|16
|2
|4
|10
|15 - 33
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|16
|1
|6
|9
|7 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Волос
|9
|5
|0
|4
|14 - 12
|15
|8.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|9.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|10.
|Ионикос
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Панатинаикос
|1:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|0:1
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1