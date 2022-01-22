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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
2:4
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Мендоса Хавьер
0:1
8' Гол
Мендоса Хавьер
18' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
36' Желтая карточка
Нейра Хуан
41' Желтая карточка
Барбоза Элдер
1:1
43' Гол
Нейра Хуан
44' Желтая карточка
Мельядо Мигель
1:2
45' Гол
Корнелиус Дерек
1:3
53' Гол
Карелис Никос
2:3
66' Гол
Нейра Хуан
80' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
2:3
81' Не забитый пенальти
Нейра Хуан
2:4
90' Гол
Вергос Николаос
90'+4
24
Ватерман
Бой
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
7
Лампру
Лазарос
19
Цилианидис
Космас
8
Нейра
Хуан
33
Де
Гузман
Джонатан
21
Тораль
Хон
38
Балояннис
Константинос
29
Мельядо
Мигель
22
Мелиссас
Никос
47
Малис
Александрос
3
Хухумис
Диамантис
10
Барбоза
Элдер
17
Мартенссон
Йохан
13
Корнелиус
Дерек
8
Льюй
Брайан
30
Мендоса
Хавьер
25
Морсай
Йонатан
7
Карелис
Никос
20
Флорес
Дейби
ОФИ
4-5-1
Панетоликос
4-5-1

История личных встреч

ОФИ
Панетоликос

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 6 (2) 0.32
Лампру Лазарос 4 (1) 0.21
Luis Gallegos 2 0.11
Тораль Хон 2 0.11
Дурмишай Фиорин 2 0.11
Вурос Праксителис 1 0.05
Наби Адил 1 0.05
Камау Брюс 1 0.05
Пасалидис Триантафиллос 1 0.05
Диамантис Апостолос 1 0.05
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 5 (1) 0.28
Карелис Никос 5 0.28
Мендоса Хавьер 3 (1) 0.17
Дуарте Фредерику 2 0.11
Флорес Дейби 2 0.11
Жестед Рюди 1 0.06
Вароне Иван 1 0.06
Диас Хорхе 1 0.06
Морсай Йонатан 1 0.06
Корнелиус Дерек 1 0.06
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 8 0
Мельядо Мигель 7 0
Пасалидис Триантафиллос 7 0
Маринакис Никос 5 0
Вурос Праксителис 4 0
Luis Gallegos 4 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Камау Брюс 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 7 0
Дуарте Фредерику 5 0
Мендоса Хавьер 4 0
Мелиссас Никос 4 0
Хухумис Диамантис 3 0
Льюй Брайан 3 0
Флорес Дейби 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Барбоза Элдер 2 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Малис Александрос 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
42%
5
38%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
12%
8
40%
31-45
6
35%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
2
10%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
2
22%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
5
24%
4
17%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Пропущено

25
31
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
20%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
3
12%
9
29%
29%
31-45
7
28%
4
13%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
5
20%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0
ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3
Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0
Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Панатинаикос 1:0 18 9 3 6 28 - 14 30
5. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 19 6 8 5 23 - 23 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 17 6 3 8 28 - 31 21
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 0:1 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 16 2 4 10 15 - 33 10
14. Аполлон Смирнис 16 1 6 9 7 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:0 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Волос 9 5 0 4 14 - 12 15
8. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
9. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 0:1 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
8. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Панатинаикос 1:0 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 0:1 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 7 0 1 6 3 - 18 1
Где смотреть матч ОФИ 2:4 Панетоликос онлайн


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