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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
0:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Панатинаикос
0'
0:1
38' Гол
Канталапьерда Аитор
39' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
42' Желтая карточка
Reinaldo Lenis
63' Желтая карточка
Каньяс Хосе
71'

Ход матча

38'
0:1
Канталапьерда Аитор
(Вильяфаньес Лукас)
39'
 
Канталапьерда Аитор
42'
Reinaldo Lenis
 
63'
Каньяс Хосе
 
66'
 
Иоаннидис Фотис
Карлитос Карлос
66'
 
Паласиос Себастьян
Mateus Vital
66'
Vasilios Mantzis
Тюрам Рожерио
 
67'
Киакос Яннис
Reinaldo Lenis
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 10
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Панатинаикос
5.25
5.55
1.74
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
16
Чигринский
Дмитрий
22
Georgios
Mygas
7
Аосман
Аяс
92
Reinaldo
Lenis
10
Далсью
24
Ромао
Алаиксис
87
Каньяс
Хосе
34
Тюрам
Рожерио
91
Бриньоли
Альберто
3
Хуанкар
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
27
Котсирас
Яннис
88
Маурисио
Жозе
17
Перес
Рубен
19
Вильяфаньес
Лукас
98
Mateus
Vital
10
Карлитос
Карлос
22
Канталапьерда
Аитор
Ионикос
4-5-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
Панатинаикос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.28
Тюрам Рожерио 2 0.11
Вафеас Никос 2 0.11
Reinaldo Lenis 1 0.06
Каньяс Хосе 1 0.06
Далсью 1 0.06
Санчес Сальвадор 1 0.06
Vasilios Mantzis 1 0.06
Киакос Яннис 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.5
Паласиос Себастьян 4 (2) 0.22
Маурисио Жозе 4 0.22
Македа Федерико 3 (2) 0.17
Канталапьерда Аитор 2 0.11
Иоаннидис Фотис 1 0.06
Александропулос Сотириос 1 0.06
Санчес Факундо 1 0.06
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.06
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.06
Mateus Vital 1 (1) 0.06
Вильяфаньес Лукас 0 0
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 6 0
Санчес Сальвадор 3 1
Кабрал Джерсон 4 0
Аосман Аяс 4 0
Далсью 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Валерианос Йоргос 3 0
Каньяс Хосе 2 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Киакос Яннис 2 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Georgios Manalis 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
14%
4
18%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
2
29%
5
23%
61-75
2
29%
2
9%
76-90

Пропущено

16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
3
19%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Забито

14
27
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
2
14%
4
15%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
2
14%
5
19%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
13%
5
36%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
6
26%
1
7%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0
Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Панатинаикос 1:0 18 9 3 6 28 - 14 30
5. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 19 6 8 5 23 - 23 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 17 6 3 8 28 - 31 21
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 0:1 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 16 2 4 10 15 - 33 10
14. Аполлон Смирнис 16 1 6 9 7 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:0 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Волос 9 5 0 4 14 - 12 15
8. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
9. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 0:1 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
8. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Панатинаикос 1:0 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 0:1 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 7 0 1 6 3 - 18 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Reinaldo Lenis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Канталапьерда Аитор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Канталапьерда Аитор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Панатинаикос
5.25
5.55
1.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ионикос 0:1 Панатинаикос онлайн


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Ионикос
Панатинаикос

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