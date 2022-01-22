Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Neapoli Stadium
0:1
38' ГолКанталапьерда Аитор
39' Желтая карточкаКанталапьерда Аитор
42' Желтая карточкаReinaldo Lenis
63' Желтая карточкаКаньяс Хосе
Ход матча
38'
42'
63'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 10
-
34 Владение мячом, % 66
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
98
Mateus
Vital
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Ионикос
Панатинаикос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.28
|Тюрам Рожерио
|2
|0.11
|Вафеас Никос
|2
|0.11
|Reinaldo Lenis
|1
|0.06
|Каньяс Хосе
|1
|0.06
|Далсью
|1
|0.06
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Vasilios Mantzis
|1
|0.06
|Киакос Яннис
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.5
|Паласиос Себастьян
|4 (2)
|0.22
|Маурисио Жозе
|4
|0.22
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.17
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.11
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.06
|Александропулос Сотириос
|1
|0.06
|Санчес Факундо
|1
|0.06
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.06
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.06
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.06
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|6
|2
|Georgios Mygas
|6
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Reinaldo Lenis
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
14%
4
18%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
2
29%
5
23%
61-75
2
29%
2
9%
76-90
Пропущено
16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
3
19%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
40%
76-90
Забито
14
27
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
2
14%
4
15%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
2
14%
5
19%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Пропущено
23
14
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
13%
5
36%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
6
26%
1
7%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0
Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|13
|4
|0
|28 - 9
|43
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Панатинаикос
|1:0
|18
|9
|3
|6
|28 - 14
|30
|5.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|6.
|ПАС Янина
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|7.
|ОФИ
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|17
|6
|3
|8
|28 - 31
|21
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|0:1
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|13.
|Атромитос
|16
|2
|4
|10
|15 - 33
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|16
|1
|6
|9
|7 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|1:0
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Волос
|9
|5
|0
|4
|14 - 12
|15
|8.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|9.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|10.
|Ионикос
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Панатинаикос
|1:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|0:1
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1