  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
0:1
Конец матча

Стадион:
Панатинаикос
0'
0:1
38' Гол
Канталапьерда Аитор
39' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
42' Желтая карточка
Reinaldo Lenis
63' Желтая карточка
Каньяс Хосе
81' Желтая карточка
Аосман Аяс
90' Желтая карточка
Шенквельд Барт
90'+5
94
Хутесиотис
Лефтерис
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
16
Чигринский
Дмитрий
22
Georgios
Mygas
7
Аосман
Аяс
92
Reinaldo
Lenis
10
Далсью
24
Ромао
Алаиксис
87
Каньяс
Хосе
34
Тюрам
Рожерио
91
Бриньоли
Альберто
3
Хуанкар
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
27
Котсирас
Яннис
88
Маурисио
Жозе
17
Перес
Рубен
19
Вильяфаньес
Лукас
98
Mateus
Vital
10
Карлитос
Карлос
22
Канталапьерда
Аитор
Ионикос
4-5-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
Панатинаикос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.28
Тюрам Рожерио 2 0.11
Вафеас Никос 2 0.11
Reinaldo Lenis 1 0.06
Каньяс Хосе 1 0.06
Далсью 1 0.06
Санчес Сальвадор 1 0.06
Vasilios Mantzis 1 0.06
Киакос Яннис 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.5
Паласиос Себастьян 4 (2) 0.22
Маурисио Жозе 4 0.22
Македа Федерико 3 (2) 0.17
Канталапьерда Аитор 2 0.11
Иоаннидис Фотис 1 0.06
Александропулос Сотириос 1 0.06
Санчес Факундо 1 0.06
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.06
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.06
Mateus Vital 1 (1) 0.06
Вильяфаньес Лукас 0 0
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 6 0
Аосман Аяс 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Кабрал Джерсон 4 0
Далсью 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Валерианос Йоргос 3 0
Каньяс Хосе 2 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Киакос Яннис 2 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Georgios Manalis 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Санчес Факундо 0 1
Шенквельд Барт 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
14%
4
18%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
2
29%
5
23%
61-75
2
29%
2
9%
76-90

Пропущено

16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
3
19%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Забито

14
28
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
2
14%
4
14%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
6
21%
31-45
3
21%
6
21%
46-60
2
14%
5
18%
61-75
3
21%
5
18%
76-90

Пропущено

24
14
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
3
13%
5
36%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0
Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Панатинаикос 18 9 3 6 28 - 14 30
5. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 19 6 8 5 23 - 23 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 17 6 3 8 28 - 31 21
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 16 2 4 10 15 - 33 10
14. Аполлон Смирнис 16 1 6 9 7 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Волос 9 5 0 4 14 - 12 15
8. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
9. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
8. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 7 0 1 6 3 - 18 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Reinaldo Lenis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Канталапьерда Аитор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Канталапьерда Аитор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ионикос 0:1 Панатинаикос онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 