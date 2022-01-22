Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Neapoli Stadium
0:1
38' ГолКанталапьерда Аитор
39' Желтая карточкаКанталапьерда Аитор
42' Желтая карточкаReinaldo Lenis
63' Желтая карточкаКаньяс Хосе
81' Желтая карточкаАосман Аяс
90' Желтая карточкаШенквельд Барт
Ход матча
38'
42'
63'
81'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
40 Нарушения правил 17
-
38 Владение мячом, % 62
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
98
Mateus
Vital
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Ионикос
Панатинаикос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.28
|Тюрам Рожерио
|2
|0.11
|Вафеас Никос
|2
|0.11
|Reinaldo Lenis
|1
|0.06
|Каньяс Хосе
|1
|0.06
|Далсью
|1
|0.06
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Vasilios Mantzis
|1
|0.06
|Киакос Яннис
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.5
|Паласиос Себастьян
|4 (2)
|0.22
|Маурисио Жозе
|4
|0.22
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.17
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.11
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.06
|Александропулос Сотириос
|1
|0.06
|Санчес Факундо
|1
|0.06
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.06
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.06
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.06
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|6
|2
|Georgios Mygas
|6
|0
|Аосман Аяс
|5
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Reinaldo Lenis
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
14%
4
18%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
2
29%
5
23%
61-75
2
29%
2
9%
76-90
Пропущено
16
5
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
3
19%
2
40%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
40%
76-90
Забито
14
28
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
2
14%
4
14%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
6
21%
31-45
3
21%
6
21%
46-60
2
14%
5
18%
61-75
3
21%
5
18%
76-90
Пропущено
24
14
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
3
13%
5
36%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0
Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|13
|4
|0
|28 - 9
|43
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Панатинаикос
|18
|9
|3
|6
|28 - 14
|30
|5.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|6.
|ПАС Янина
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|7.
|ОФИ
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|17
|6
|3
|8
|28 - 31
|21
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|13.
|Атромитос
|16
|2
|4
|10
|15 - 33
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|16
|1
|6
|9
|7 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Волос
|9
|5
|0
|4
|14 - 12
|15
|8.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|9.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1