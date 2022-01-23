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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Буркина-Фасо
FIFA #61
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Габон
FIFA #88
0'
7' Желтая карточка
Аллевина Джим
9' Желтая карточка
Гира Адама
16' Желтая карточка
Обисса Сидне
17'

Ход матча

7'
 
Аллевина Джим
9'
Гира Адама
 
16'
 
Обисса Сидне
Прогнозы 129
Буркина-Фасо 54.3% (70)
X 32.6% (42)
Габон 13.2% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Буркина-Фасо
Ничья
Габон
2.48
2.89
4.30
Все Коэффициенты
Новости
16
Коффи
Херве
9
Каборе
Исса
4
Уатарра
Сумаила
12
Тапсоба
Эдмон
25
Яго
Стив
24
Гира
Адама
22
Туре
Ибрахим
10
Траоре
Бертран
20
Сангаре
Густаво
28
Уттара
Данго
19
Банде
Хассане
1
Амономе
Жан-Ноэль
8
Палюн
Ллойд
5
Манга
Экеле
4
Обисса
Сидне
3
Ойоно
Энтони
2
Мукету-Муссунда
Алекс
17
Поко
Андре
6
Обьянг
Жоанн
12
Канга
Каку
11
Аллевина
Джим
7
Бупендза
Аарон
Буркина-Фасо
Габон

История личных встреч

Буркина-Фасо
Габон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
1:0
КАН
1:1
КАН
0:2
ЧМОМ
1:0
ММ
0:1
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Буркина-Фасо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баяла Сириль 1 0.25
Банде Хассане 1 0.25
Сангаре Густаво 1 0.25
Гира Адама 0 0
Траоре Бертран 0 0
Каборе Исса 0 0
Габон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллевина Джим 2 0.5
Бупендза Аарон 1 0.25
Канга Каку 0 0
Очанга Луи Амека 0 0
Амономе Жан-Ноэль 0 0

Карточки

Буркина-Фасо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Ибрахим 1 0
Яго Стив 1 0
Мало Патрик 1 0
Габон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манга Экеле 1 0
Поко Андре 1 0
Обьянг Жоанн 1 0
Канга Каку 1 0
Бупендза Аарон 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Буркина-Фасо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Буркина-Фасо - Эфиопия 1:1 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0
Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Нигер 1:1 Буркина-Фасо - Джибути 2:0 Джибути - Буркина-Фасо 0:4 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Нигер - Буркина-Фасо 0:2 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Буркина-Фасо - Южный Судан 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1 Мадагаскар - Буркина-Фасо 1:2
Габон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Габон - Марокко 2:2 Габон - Гана 1:1 Коморские острова - Габон 0:1 Мавритания - Габон 1:1
Египет - Габон 2:1 Габон - Ливия 1:0 Габон - Ангола 2:0 Ангола - Габон 3:1 Габон - Египет 1:1 Ливия - Габон 2:1 Ангола - Габон 2:0 Габон - ДР Конго 3:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Бенин - Габон 2:0 Габон - Ангола 2:1 ДР Конго - Габон 0:0 Марокко - Габон 2:3 Габон - Буркина-Фасо 1:0 Бурунди - Габон 1:1
1/8 финала
0 Буркина-Фасо
0 Габон
0 Нигерия
0 Тунис
0 Гвинея
0 Гамбия
0 Камерун
0 Коморские острова
0 Сенегал
0 Кабо-Верде
0 Марокко
0 Малави
0 Кот-д'Ивуар
0 Египет
0 Мали
0 Экваториальная Гвинея
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Пенальти!
    16'
    А рефери ставит мяч на точку! Это пенальти для Буркина-Фасо! 
  • Желтая карточка
    15'
    Обисса получает жёлтую карточку!
  • 14'
    По правому краю провели атаку хозяева, подача... А на газоне Обисса и Банде из Буркина-Фасо. Столкнулись они в борьбе на линии штрафной площади. Пока что у нас пауза. Врачи на поле. 
  • 13'
     Амономе вышел из ворот и забрал мяч. Попытка Буркина-Фасо начать атаку. 
  • 12'
    С мячом игроки Габона, Обисса сыграл на Ойоно, тот дальше по левому краю. Сыгграть на Канга не вышло. 
  • Угловой
    11'
    Угловой удар разыграли габонцы, мяч был на левом фланге, стал на правом, но без обострений. 
  • 10'
    Штрафной удар заработали гости, подача на дальнюю штангу, нет удара. 
  • Желтая карточка
    9'
    И снова свисток.  Поко  на газоне. Адама Гира нарушил правила. Теперь уже очередь игрока Буркина-Фасо получать "горчичник". 
  • Желтая карточка
    8'
     Аллевина за грубую игру получил жёлтую карточку. 
  • 7'
    Пока что у Буркина-Фасо ничего не получается, через центральную зону начали атаку гости, перевод на левый край, но мяч потерян.  Аллевина пошёл в отбор, нарушил правила. 
  • 6'
    Неудачно начали атаку игроки Буркина-Фасо, потеряв мяч возле своей штрафной площади,  Бупендза пробил по воротам соперника, но Коффи на месте. 
  • 4'
    Коффи сыграл на правый край обороны. Буркина-Фасо с мячом, но быстро они отдали игровой снаряд сопернику. 
  • 3'
    По правому краю в атаке Габон, передача по краю завершилась забросом к 11-метровой отметке на Бупендза, но тому до мяча не дали добраться защитники. 
  • 2'
    Заброс во владения Габона, вышел из ворот  Амономе и спокойно забрал мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут начало первого матча 1/8 финала между Буркина-Фасо и Габоном. С Вами я, Константин Лицин.
Прогнозы 129
Буркина-Фасо 54.3% (70)
X 32.6% (42)
Габон 13.2% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Буркина-Фасо
Ничья
Габон
2.48
2.89
4.30
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Новости
Где смотреть матч Буркина-Фасо 0:0 Габон онлайн


Прогнозы на матч Буркина-Фасо 0:0 Габон

Исход игры
Буркина-Фасо
54.3% (70)
Ничья
32.6% (42)
Габон
13.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.2% (32)
Меньше
74.8% (95)
Обе команды забьют
Да
53.54% (68)
Нет
46.46% (59)
Популярный счёт
1:0 Буркина-Фасо
31.8% (41)
1:1 Ничья
27.9% (36)
2:1 Буркина-Фасо
16.3% (21)
1:2 Габон
7% (9)
2:0 Буркина-Фасо
5.4% (7)
0:1 Габон
5.4% (7)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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Буркина-Фасо
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