Кубок африканских наций 2021-2022
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Лимбе
7' Желтая карточкаАллевина Джим
9' Желтая карточкаГира Адама
16' Желтая карточкаОбисса Сидне
Ход матча
9'
16'
16
Коффи
Херве
25
Яго
Стив
24
Гира
Адама
22
Туре
Ибрахим
28
Уттара
Данго
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Яго СтивЗащитник
-
24 Гира АдамаПолузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мало Каму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Канга КакуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Нуби ЖуниорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндзенге ФахдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейе АксельНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Нападающий
-
13 Майи УльрихНападающий
-
Главный тренер: Невё Патрис
История личных встреч
Буркина-Фасо
Габон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Буркина-Фасо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баяла Сириль
|1
|0.25
|Банде Хассане
|1
|0.25
|Сангаре Густаво
|1
|0.25
|Гира Адама
|0
|0
|Траоре Бертран
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Габон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аллевина Джим
|2
|0.5
|Бупендза Аарон
|1
|0.25
|Канга Каку
|0
|0
|Очанга Луи Амека
|0
|0
|Амономе Жан-Ноэль
|0
|0
Карточки
Буркина-Фасо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Ибрахим
|1
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Мало Патрик
|1
|0
Габон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манга Экеле
|1
|0
|Поко Андре
|1
|0
|Обьянг Жоанн
|1
|0
|Канга Каку
|1
|0
|Бупендза Аарон
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Буркина-Фасо
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Буркина-Фасо - Эфиопия 1:1 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Мавритания - Буркина-Фасо 0:0
Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Буркина-Фасо - Нигер 1:1 Буркина-Фасо - Джибути 2:0 Джибути - Буркина-Фасо 0:4 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Нигер - Буркина-Фасо 0:2 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Буркина-Фасо - Южный Судан 1:0 Уганда - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Буркина-Фасо - Зимбабве 3:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1 Мадагаскар - Буркина-Фасо 1:2
Габон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Габон - Марокко 2:2 Габон - Гана 1:1 Коморские острова - Габон 0:1 Мавритания - Габон 1:1
Египет - Габон 2:1 Габон - Ливия 1:0 Габон - Ангола 2:0 Ангола - Габон 3:1 Габон - Египет 1:1 Ливия - Габон 2:1 Ангола - Габон 2:0 Габон - ДР Конго 3:0 Гамбия - Габон 2:1 Габон - Гамбия 2:1 Бенин - Габон 2:0 Габон - Ангола 2:1 ДР Конго - Габон 0:0 Марокко - Габон 2:3 Габон - Буркина-Фасо 1:0 Бурунди - Габон 1:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
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— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Буркина-Фасо 0:0 Габон
Исход игры
Буркина-Фасо
54.3% (70)
Ничья
32.6% (42)
Габон
13.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.2% (32)
Меньше
74.8% (95)
Обе команды забьют
Да
53.54% (68)
Нет
46.46% (59)
Популярный счёт
1:0 Буркина-Фасо
31.8% (41)
1:1 Ничья
27.9% (36)
2:1 Буркина-Фасо
16.3% (21)
1:2 Габон
7% (9)
2:0 Буркина-Фасо
5.4% (7)
0:1 Габон
5.4% (7)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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