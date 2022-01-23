С мячом игроки Габона, Обисса сыграл на Ойоно, тот дальше по левому краю. Сыгграть на Канга не вышло.

Амономе вышел из ворот и забрал мяч. Попытка Буркина-Фасо начать атаку.

По правому краю провели атаку хозяева, подача... А на газоне Обисса и Банде из Буркина-Фасо. Столкнулись они в борьбе на линии штрафной площади. Пока что у нас пауза. Врачи на поле.

А рефери ставит мяч на точку! Это пенальти для Буркина-Фасо!

11' Угловой удар разыграли габонцы, мяч был на левом фланге, стал на правом, но без обострений.

10' Штрафной удар заработали гости, подача на дальнюю штангу, нет удара.

9' И снова свисток. Поко на газоне. Адама Гира нарушил правила. Теперь уже очередь игрока Буркина-Фасо получать "горчичник".

8' Аллевина за грубую игру получил жёлтую карточку.

7' Пока что у Буркина-Фасо ничего не получается, через центральную зону начали атаку гости, перевод на левый край, но мяч потерян. Аллевина пошёл в отбор, нарушил правила.

6' Неудачно начали атаку игроки Буркина-Фасо, потеряв мяч возле своей штрафной площади, Бупендза пробил по воротам соперника, но Коффи на месте.

4' Коффи сыграл на правый край обороны. Буркина-Фасо с мячом, но быстро они отдали игровой снаряд сопернику.

3' По правому краю в атаке Габон, передача по краю завершилась забросом к 11-метровой отметке на Бупендза, но тому до мяча не дали добраться защитники.

2' Заброс во владения Габона, вышел из ворот Амономе и спокойно забрал мяч.