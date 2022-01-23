Кубок африканских наций 2021-2022
Позже
Стадион: Румде Аджиа
2
Эйна
Ола
12
Занузи
Зайду
10
Арибо
Джо
17
Чуквезе
Саму
15
Саймон
Мозес
25
Слимане
Анис
17
Скири
Эйе
28
Ледуни
Аисса
19
Рафья
Хамза
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
10 Арибо ДжоПолузащитник
-
17 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эгуавон Августин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
17 Скири ЭйеПолузащитник
-
28 Ледуни АиссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Рафья ХамзаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Эжемель АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Слити НаимНападающий
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кебайер Мондер
История личных встреч
Нигерия
Тунис
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нигерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.33
|Саймон Мозес
|1
|0.33
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0.33
|Авонийи Тайво
|1
|0.33
|Умар Садик
|1
|0.33
|Чуквезе Саму
|1
|0.33
|Арибо Джо
|0
|0
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|2
|0.67
|Матлути Хамза
|1
|0.33
|Жазири Сейфеддин
|1
|0.33
|Шалали Гилан
|0
|0
|Слимане Анис
|0
|0
Карточки
Нигерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйна Ола
|1
|0
Тунис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матлути Хамза
|2
|0
|Бен-Мустафа Фарук
|0
|1
|Хазри Вахби
|1
|0
|Ифа Билель
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нигерия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2 Нигерия - Судан 3:1 Нигерия - Египет 1:0 Нигерия - Кабо-Верде 1:1
Либерия - Нигерия 0:2 ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0 Мексика - Нигерия 4:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Нигерия - Лесото 3:0 Бенин - Нигерия 0:1 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Нигерия - Тунис 1:1 Нигерия - Алжир 0:1 Лесото - Нигерия 2:4 Нигерия - Бенин 2:1
Тунис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2
Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Нигерия - Тунис
Исход игры
Нигерия
86.7% (117)
Ничья
8.9% (12)
Тунис
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.98% (55)
Меньше
58.02% (76)
Обе команды забьют
Да
44.27% (58)
Нет
55.73% (73)
Популярный счёт
1:0 Нигерия
36.3% (49)
2:1 Нигерия
33.3% (45)
2:0 Нигерия
11.9% (16)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:1 Нигерия
2.2% (3)
3:0 Нигерия
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Тунис
1.5% (2)
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