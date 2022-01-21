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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Нигерия
FIFA #36
 
Позже

Стадион:
Тунис
FIFA #27
Прогнозы 31
Нигерия 83.9% (26)
X 6.5% (2)
Тунис 9.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нигерия
Ничья
Тунис
2.12
3.20
3.78
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нигерия
Тунис

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:1
КАН
0:1
ЧАН
1:1
ЧМОМ
2:2
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ихеаначо Келечи 1 0.33
Саймон Мозес 1 0.33
Трост-Эконг Виллиам 1 0.33
Авонийи Тайво 1 0.33
Умар Садик 1 0.33
Чуквезе Саму 1 0.33
Арибо Джо 0 0
Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 2 0.67
Матлути Хамза 1 0.33
Жазири Сейфеддин 1 0.33
Шалали Гилан 0 0
Слимане Анис 0 0

Карточки

Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 1 0
Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матлути Хамза 2 0
Бен-Мустафа Фарук 0 1
Хазри Вахби 1 0
Ифа Билель 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Скири Эйе 1 0
Слимане Анис 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нигерия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2 Нигерия - Судан 3:1 Нигерия - Египет 1:0 Нигерия - Кабо-Верде 1:1
Либерия - Нигерия 0:2 ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0 Мексика - Нигерия 4:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Нигерия - Лесото 3:0 Бенин - Нигерия 0:1 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Нигерия - Тунис 1:1 Нигерия - Алжир 0:1 Лесото - Нигерия 2:4 Нигерия - Бенин 2:1
Тунис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2
Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5
1/8 финала
0 Буркина-Фасо
0 Габон
0 Нигерия
0 Тунис
0 Гвинея
0 Гамбия
0 Камерун
0 Коморские острова
0 Сенегал
0 Кабо-Верде
0 Марокко
0 Малави
0 Кот-д'Ивуар
0 Египет
0 Мали
0 Экваториальная Гвинея
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - Тунис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Нигерия 83.9% (26)
    X 6.5% (2)
    Тунис 9.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нигерия
    Ничья
    Тунис
    2.12
    3.20
    3.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нигерия - Тунис онлайн


    Прогнозы на матч Нигерия - Тунис

    Исход игры
    Нигерия
    82.1% (23)
    Ничья
    7.1% (2)
    Тунис
    10.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (11)
    Меньше
    60.71% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (12)
    Нет
    57.14% (16)
    Популярный счёт
    1:0 Нигерия
    39.3% (11)
    2:1 Нигерия
    21.4% (6)
    2:0 Нигерия
    10.7% (3)
    1:1 Ничья
    7.1% (2)
    3:1 Нигерия
    7.1% (2)
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    Нигерия
    Тунис

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