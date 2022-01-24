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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Камерун
FIFA #54
 
Позже

Стадион:
Коморские острова
FIFA #132
Камерун
Коморские острова

История личных встреч

Камерун
Коморские острова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КАН
3:0
КАН
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 5 (2) 1.67
Экамби Карл Токо 2 0.67
Фаи Коллинс 0 0
Мукуди Ароль 0 0
Нгамале Муми 0 0
Хонгла Мартин 0 0
Коморские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Могни Ахмед 2 0.67
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0.33
Юссуф Бенжалуд 0 0
Юссуф Иброгим 0 0

Карточки

Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Фаи Коллинс 1 0
Онгене Жером 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Онана Андре 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Коморские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селемани Фаиз 2 0
Абдалла Кассим 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Камерун
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кабо-Верде - Камерун 1:1 Камерун - Эфиопия 4:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0
Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Камерун - Уганда 1:1
Коморские острова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гана - Коморские острова 2:3 Марокко - Коморские острова 2:0 Коморские острова - Габон 0:1 Сьерра-Леоне - Коморские острова 0:2
Коморские острова - Бурунди 1:0 Палестина - Коморские острова 5:1 Египет - Коморские острова 4:0 Коморские острова - Того 0:0 Коморские острова - Кения 2:1 Кения - Коморские острова 1:1 Коморские острова - Ливия 2:1 Коморские острова - Египет 0:0 Того - Коморские острова 0:1 Гвинея - Коморские острова 0:1 Того - Коморские острова 2:0 Коморские острова - Того 1:1 Намибия - Коморские острова 0:0 Коморские острова - Намибия 0:2 Кот-д'Ивуар - Коморские острова 3:1 Камерун - Коморские острова 3:0
1/8 финала
0 Камерун
0 Коморские острова
0 Сенегал
0 Кабо-Верде
0 Марокко
0 Малави
0 Кот-д'Ивуар
0 Египет
0 Мали
0 Экваториальная Гвинея
0 Гвинея
1 Гамбия
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
0 Буркина-Фасо
0 Тунис
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала Кубка африканских наций 2021/2022, в котором сойдутся Камерун и Коморские острова. Комментирует Дудник Кирилл. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Камерун - Коморские острова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2022, осталось 27 минут.



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Прогнозы 147
Камерун 91.2% (134)
X 4.8% (7)
Коморские острова 4.1% (6)
0
выиграет Камерун, со счетом 3:1
они с разных полюсов
Сергей31 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Камерун
Ничья
Коморские острова
1.14
8.24
40.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Камерун - Коморские острова онлайн


Прогнозы на матч Камерун - Коморские острова

Исход игры
Камерун
91% (132)
Ничья
4.8% (7)
Коморские острова
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (57)
Меньше
56.82% (75)
Обе команды забьют
Да
21.21% (28)
Нет
78.79% (104)
Популярный счёт
2:0 Камерун
35.2% (51)
3:0 Камерун
19.3% (28)
1:0 Камерун
12.4% (18)
2:1 Камерун
8.3% (12)
3:1 Камерун
7.6% (11)
4:0 Камерун
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
0:1 Коморские острова
1.4% (2)
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