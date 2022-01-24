они с разных полюсов
Сергей31 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|5 (2)
|1.67
|Экамби Карл Токо
|2
|0.67
|Фаи Коллинс
|0
|0
|Мукуди Ароль
|0
|0
|Нгамале Муми
|0
|0
|Хонгла Мартин
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Могни Ахмед
|2
|0.67
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0.33
|Юссуф Бенжалуд
|0
|0
|Юссуф Иброгим
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Фаи Коллинс
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селемани Фаиз
|2
|0
|Абдалла Кассим
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0