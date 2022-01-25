Кубок африканских наций 2021-2022
Позже
Стадион: Куэконг
16
Менди
Эдуар
20
Сарр
Буна
22
Диалло
Абду
26
Гуйе
Пап
10
Мане
Садио
18
Роша
Кенни
20
Мендеш
Райан
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Гуйе ПапПолузащитник
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
-
24 Наме МустафаПолузащитник
-
13 Лопи ЖозефПолузащитник
-
17 Сарр ПапПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сиссе Алиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мендеш РайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Роса МарсиуВратарь
-
23 Кевин СоузаВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лима ЭриксонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Семедо ВиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бубиста
История личных встреч
Сенегал
Кабо-Верде
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сенегал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мане Садио
|1 (1)
|0.33
Кабо-Верде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Гарри
|1
|0.33
|Тавареш Жулио
|1
|0.33
|Роша Кенни
|0
|0
Карточки
Сенегал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Кейта Бальде
|1
|0
Кабо-Верде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Гарри
|1
|0
|Фортес Стивен
|1
|0
|Диней Борхес
|1
|0
|Тавареш Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сенегал
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0 Сенегал - Конго 2:0
Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0 Сенегал - Либерия 3:0
Кабо-Верде
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кабо-Верде - Камерун 1:1 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Эфиопия - Кабо-Верде 0:1 Нигерия - Кабо-Верде 1:1
Кабо-Верде - ЦАР 2:1 Кабо-Верде - Либерия 1:0 Либерия - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 ЦАР - Кабо-Верде 1:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Мозамбик - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Руанда - Кабо-Верде 0:0 Кабо-Верде - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Гвинея 1:2 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Мозамбик 2:2 Камерун - Кабо-Верде 0:0 Того - Кабо-Верде 1:2 Мавритания - Кабо-Верде 2:1
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Сенегал - Кабо-Верде
Исход игры
Сенегал
91.7% (132)
Ничья
6.3% (9)
Кабо-Верде
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (45)
Меньше
65.38% (85)
Обе команды забьют
Да
35.38% (46)
Нет
64.62% (84)
Популярный счёт
1:0 Сенегал
41% (59)
2:1 Сенегал
25% (36)
2:0 Сенегал
13.2% (19)
3:1 Сенегал
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:0 Сенегал
2.1% (3)
0:1 Кабо-Верде
1.4% (2)
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