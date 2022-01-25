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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Сенегал
FIFA #20
 
Позже

Стадион:
Кабо-Верде
FIFA #76
Прогнозы 141
Сенегал 92.2% (130)
X 5.7% (8)
Кабо-Верде 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сенегал
Ничья
Кабо-Верде
1.64
3.55
9.10
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
20
Сарр
Буна
3
Кулибали
Калиду
22
Диалло
Абду
2
Сисс
Салиу
9
Диа
Булайе
5
Гуэйе
Идрисса
6
Менди
Нампалис
26
Гуйе
Пап
19
Дьедью
Фамара
10
Мане
Садио
1
Возинья
Жозимар
17
Фортес
Стивен
4
Лопес
Роберто
2
Стопира
Тавареш
22
Фортеш
Джеффри
7
Андраде
Патрик
18
Роша
Кенни
16
Тавареш
Дилан
11
Родригес
Гарри
20
Мендеш
Райан
10
Монтейру
Жамиру
Сенегал
Кабо-Верде

История личных встреч

Сенегал
Кабо-Верде

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:0
ОМА
0:2
ОМА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 1 (1) 0.33
Кабо-Верде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Гарри 1 0.33
Тавареш Жулио 1 0.33
Роша Кенни 0 0

Карточки

Сенегал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куйяте Шейку 2 0
Кейта Бальде 1 0
Кабо-Верде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Гарри 1 0
Фортес Стивен 1 0
Диней Борхес 1 0
Тавареш Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сенегал
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Малави - Сенегал 0:0 Сенегал - Гвинея 0:0 Сенегал - Зимбабве 1:0 Сенегал - Конго 2:0
Того - Сенегал 1:1 Намибия - Сенегал 1:3 Сенегал - Намибия 4:1 Конго - Сенегал 1:3 Сенегал - Того 2:0 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Сенегал - Эсватини 1:1 Конго - Сенегал 0:0 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Марокко - Сенегал 3:1 Эсватини - Сенегал 1:4 Сенегал - Конго 2:0 Бразилия - Сенегал 1:1 Сенегал - Гвинея 1:0 Сенегал - Либерия 3:0
Кабо-Верде
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кабо-Верде - Камерун 1:1 Кабо-Верде - Буркина-Фасо 0:1 Эфиопия - Кабо-Верде 0:1 Нигерия - Кабо-Верде 1:1
Кабо-Верде - ЦАР 2:1 Кабо-Верде - Либерия 1:0 Либерия - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 ЦАР - Кабо-Верде 1:1 Сенегал - Кабо-Верде 2:0 Мозамбик - Кабо-Верде 0:1 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Руанда - Кабо-Верде 0:0 Кабо-Верде - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Гвинея 1:2 Андорра - Кабо-Верде 1:2 Кабо-Верде - Мозамбик 2:2 Камерун - Кабо-Верде 0:0 Того - Кабо-Верде 1:2 Мавритания - Кабо-Верде 2:1
1/8 финала
0 Сенегал
0 Кабо-Верде
0 Марокко
0 Малави
0 Кот-д'Ивуар
0 Египет
0 Мали
0 Экваториальная Гвинея
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
1/4 финала
?
?
?
?
0 Гамбия
0 Камерун
0 Буркина-Фасо
0 Тунис
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал - Кабо-Верде от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 января 2022, осталось 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Сенегал 92.2% (130)
    X 5.7% (8)
    Кабо-Верде 2.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сенегал
    Ничья
    Кабо-Верде
    1.64
    3.55
    9.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сенегал - Кабо-Верде онлайн


    Прогнозы на матч Сенегал - Кабо-Верде

    Исход игры
    Сенегал
    91.7% (132)
    Ничья
    6.3% (9)
    Кабо-Верде
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.62% (45)
    Меньше
    65.38% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    35.38% (46)
    Нет
    64.62% (84)
    Популярный счёт
    1:0 Сенегал
    41% (59)
    2:1 Сенегал
    25% (36)
    2:0 Сенегал
    13.2% (19)
    3:1 Сенегал
    3.5% (5)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
    3:0 Сенегал
    2.1% (3)
    0:1 Кабо-Верде
    1.4% (2)
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    Сенегал
    Кабо-Верде

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