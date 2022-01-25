Кубок африканских наций 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Ахмаду Ахидьо
0:1
7' ГолМханго Хеллингс
33' Желтая карточкаМадинга Франсиско
1:1
45' ГолЭн-Несири Юссеф
Ход матча
7'
0:1
45'
1:1
15
Амалла
Селим
17
Банда
Джон
22
Муяба
Худа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мунир МохандВратарь
-
25 Чиби МохамедЗащитник
-
18 Шакла СофьянЗащитник
-
24 Ммаэ СамиПолузащитник
-
13 Шайр ИлиасПолузащитник
-
16 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ммаэ РайанНападающий
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Банда ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муяба ХудаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фодях МаркЗащитник
- Защитник
-
25 Ндхлову ПолЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Банда ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дейви СтэйнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mario Marinica
История личных встреч
Марокко
Малави
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марокко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|2 (1)
|0.5
|Амалла Селим
|1
|0.25
|Хакими Ашраф
|1
|0.25
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.25
|Абухлал Закария
|1
|0.25
Малави
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мханго Хеллингс
|3
|0.75
|Банда Джон
|0
|0
|Мадинга Франсиско
|0
|0
Карточки
Марокко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
Малави
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сануди Стэнли
|1
|0
|Мбулу Ричард
|1
|0
|Идана Чимвемве
|1
|0
|Кахобве Эрнест
|1
|0
|Мадинга Франсиско
|1
|0
|Тому Чарльз
|1
|0
|Чазия Лоуренс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марокко
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2
Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2 Марокко - Камерун 4:0 Марокко - Замбия 3:1
Малави
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Малави - Сенегал 0:0 Малави - Зимбабве 2:1 Гвинея - Малави 1:0 Мозамбик - Малави 1:0
Малави - Камерун 0:4 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Малави - Мозамбик 1:0 Камерун - Малави 2:0 Танзания - Малави 2:0 Малави - Уганда 1:0 Южный Судан - Малави 0:1 Эфиопия - Малави 4:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1 Малави - Зимбабве 0:0 Замбия - Малави 1:0 Замбия - Малави 1:0 Уганда - Малави 2:0 Малави - Южный Судан 1:0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Прогнозы на матч Марокко 1:1 Малави
Исход игры
Марокко
93.6% (131)
Ничья
5.7% (8)
Малави
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
20.93% (27)
Меньше
79.07% (102)
Обе команды забьют
Да
23.26% (30)
Нет
76.74% (99)
Популярный счёт
2:0 Марокко
35.7% (50)
1:0 Марокко
32.1% (45)
2:1 Марокко
12.1% (17)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Марокко
3.6% (5)
3:0 Марокко
2.1% (3)
3:2 Марокко
1.4% (2)
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