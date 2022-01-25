3 минуты добавлены к основному времени первого тайма, хотя марокканцы просят больше! Кажется им, что остановок было больше.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Юссеф Эн-Несири! 1:1! Всё-таки добились своего игроки сборной Марокко! Навес с левого фланга от Амаллы на дальнюю штангу, Эн-Несири выиграл верховую борьбу, пробив с линии вратарской под самую перекладину! Между рук Тому мяч пролетел, сомкнуть их он не успел.

И ещё серия опасных ударов по воротам сборной Малави! Эх, мечтают наверняка о перерыве игроки номинальных гостей.

Замена в составе сборной Малави. Мисайам Мхоне отправился отдыхать, вместо него вышел Джеральд Фири. Видимо, всё-таки получил он повреждение. Недавно ему помощь оказывали.

А вот и свисток на перерыв. Надо передохнуть сборной Малави, а Марокко будет думать, как ещё сильнее поднажать и добить соперника, который явно прижался к своим воротам. Сделаем паузу, встретимся через 15 минут. Будет интересно!

45' Неприятный стык перед штрафной площадью сборной Малави, досталось Мхоне. Сразу носилки на поле появились, да и медики вместе с ними высыпали. Пауза у нас.

44' Сборная Марокко колоссальное давление создаёт в эти минуты на ворота соперника, отважно обороняется малавийская сборная, вратарь тоже раз за разом спасает!

43' Как сейчас Буфаль не забил? И вообще, собирается ли Марокко забивать? Буфаль здорово сыграл в стенку с Эль-Кааби, выскочил на вратаря и с линии вратарской перебросил его, но вместе с ним и ворота! Над перекладиной!

41' Теперь уже Буфаль опасный удар по воротам наносит, ногами отбивает мяч Тому! Очень непросто сейчас приходится футболистам сборной Малави!

40' ШТАНГА!

Очень красивый момент получился у сборной Марокко! Передача на Хакими, который справа из пределов штрафной пробил в дальний угол, но Тому в прыжке дотянулся, переправив мяч в стойку! Там ещё и защитник смог дотянуться, так что совместными усилиями малавийцы спаслись!

38' Вновь рванули в контратаку футболисты Малави, Амрабат правила в центре поля нарушил. Муяба оказался на газоне. Без карточки тут обошлось, хотя опасно выставлял ногу шипами вперёд полузащитник марокканцев.

37' Угловой у ворот сборной Малави. Разыграли на этот раз мяч футболисты марокканской сборной, Хакими получил его справа в штрафной, попытался пробить, но защитник накрыл.

35' Момент у Эн-Несири! Получил он мяч в центре штрафной площади, развернулся, но бить было не очень удобно, практически лишь ткнул он мяч в сторону створа - Тому справился.

34' ПЕРЕКЛАДИНА спасает сборную Малави!

Луза справа исполнил штрафной удар, навесил в район линии вратарской площадки, Саисс совершил рывок, подставил ногу, но угодил в стойку!

33' Франсиско Мадинга получил карточку. Хакими пробросил мяч по флангу, игрок сборной Малави за защитником не успел, пришлось в подкате правила нарушать.

32' Показалось по повтору, что не таким серьёзным получился удар по голове, но Чембези продолжают оказывать помощь теперь уже за пределами поля. А унесли его туда на носилках.

31' Продолжают оказывать помощь защитнику сборной Малави. Видимо, удар по голове получился серьёзным. И даже носилки на поле появились.

29' Заброс в штрафную площадь Малави, Эн-Несири намеревался ножницами пробить в падении через себя, но вместо мяча попал по защитнику. Чембези получил по голове носком.

28' Угловой заработали футболисты сборной Марокко, Буфаль справа навесил к линии вратарской, но получилось прямо на голову игроку малавийской команды. Мяч выбит.

28' Опаснейший момент! Отличный удар удался Хакими, эффектно перебросил он стенку, и Чарльз Тому в не менее эффектном броске вытащил мяч из девятки!

27' Чазия жестковато сыграл перед своей штрафной площадью, завалив на газон Буфаля. Отличная возможность, мяч стоит немного правее центре ворот. Ну что, Хакими? Он умеет!

26' Футболисты сборной Малави вновь попытались перейти в контратаку, Мханго смело потащил мяч по центру, но его остановили.

24' Пытаются игроки сборной Малави при первой попытке убегать в контратаки. Видимо, именно по такому сценарию наша игра и будет продолжаться.

23' Опасная атака сборной Малави! Убежали в быстрое наступление номинальные гости, Мхоне справа сделал длинную диагональ налево на Мханго, который в штрафную ворвался, пробил в дальний угол, но в створ не попал!

22' Середина первого тайма у нас идёт, футболисты сборной Марокко и не собираются отдавать мяч сопернику, безраздельно его контролируя. Непросто обороне малавийцев.

21' Хакими опасно прострелил с правого фланга, мяч отскочил к Эн-Несири, который с разворота с линии вратарской пробил! Рядом со штангой получилось! Халилходжич за голову схватился.

19' Продолжают игроки сборной Марокко контролировать мяч на половине поля соперника. Ждём моменты!

17' А вот это уже опасно! Буфаль от лицевой отыграл на партнёра, и Луза сходу удар по воротам нанёс! Чарльз Тому в игре, мяч отбит!

17' Вновь угловой, теперь уже слева последовала подача на дальнюю штангу, но слишком сильно. Перелетел мяч через всех.

16' Угловой у ворот сборной Малави. Последовала подача справа - мяч выбит. Марокканцы вернули мяч в штрафную площадь, но до удара дело не дошло.

16' Луза наносил дальний удар по воротам сборной Малави, но Чембези подставил голову, и мяч в итоге улетел за лицевую.

15' Буфаль с левого фланга смело пошёл сразу на двоих футболистов соперника, но в штрафную его не пустили. Сануди мяч выбил.

14' Тому вновь в игру вступил, выбил он мяч подальше от своих ворот. Начинают марокканцы поджимать соперника.

12' Пошли вперёд правым флангом игроки сборной Марокко, Хакими неплохую подачу в штрафную площадь выполнил, Тому уверенно играет на выходе.

11' Контролируют мяч футболисты сборной Марокко, но пока на своей половине поля. Пришлось даже через Буну сыграть. Прессингуют малавийцы.

10' Большими силами футболисты сборной Малави вступают в отбор. Другое дело, надолго ли хватит команду в таком темпе действовать.

9' Очень быстро действуют футболисты сборной Малави, не получается никак разгуляться у марокканцев! Да, непростой поединок ожидает сборную Марокко!

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Хеллингс Мханго! 0:1!

Великолепнейший гол получился! Банда отыграл на ход Мханго, который с дальней дистанции зарядил мяч из под Хакими под дуге за шиворот Буну, попав в самую девятку! Вот так начало!

6' Спокойно начинается наша встреча, но борьбы в центре поля много. Пока обходится без ударов по воротам.

4' Саисс нарушил правила в центре поля на Мханго, малавийцы разыграли штрафной, последовал длинный заброс в чужую штрафную площадь, но слишком сильно.

3' Малавийцы пошли вперёд, Мханго получил мяч на левом фланге, смело рванул в сторону штрафной площади через её угол, но Хакими пройти не удалось. Здорово защитник сборной Марокко ногу выставил.

2' Футболисты Марокко чуть больше владеют мячом, оно и понятно. На правах фаворитов сегодня вышли на игру подопечные Халилходжича.