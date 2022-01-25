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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Марокко
FIFA #29
1:1
Перерыв

Стадион:
Малави
FIFA #120
0'
0:1
7' Гол
Мханго Хеллингс
33' Желтая карточка
Мадинга Франсиско
1:1
45' Гол
Эн-Несири Юссеф
1
Буну
Яссин
2
Хакими
Ашраф
5
Агер
Наиф
6
Саисс
Ромен
3
Масина
Адам
7
Луза
Имран
15
Амалла
Селим
4
Амрабат
Софьян
17
Буфаль
Софьян
19
Эн-Несири
Юссеф
9
Эль-Кааби
Аюб
1
Тому
Чарльз
2
Сануди
Стэнли
15
Чазия
Лоуренс
5
Чембези
Денис
21
Чирва
Гомезгани
7
Мхоне
Мисайам
17
Банда
Джон
8
Идана
Чимвемве
10
Мадинга
Франсиско
22
Муяба
Худа
11
Мханго
Хеллингс
Марокко
Малави

История личных встреч

Марокко
Малави

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КАН
0:0
КАН
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 2 (1) 0.5
Амалла Селим 1 0.25
Хакими Ашраф 1 0.25
Эн-Несири Юссеф 1 0.25
Абухлал Закария 1 0.25
Малави
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мханго Хеллингс 3 0.75
Банда Джон 0 0
Мадинга Франсиско 0 0

Карточки

Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 1 0
Масина Адам 1 0
Амалла Селим 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Малави
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сануди Стэнли 1 0
Мбулу Ричард 1 0
Идана Чимвемве 1 0
Кахобве Эрнест 1 0
Мадинга Франсиско 1 0
Тому Чарльз 1 0
Чазия Лоуренс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2
Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2 Марокко - Камерун 4:0 Марокко - Замбия 3:1
Малави
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Малави - Сенегал 0:0 Малави - Зимбабве 2:1 Гвинея - Малави 1:0 Мозамбик - Малави 1:0
Малави - Камерун 0:4 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Малави - Мозамбик 1:0 Камерун - Малави 2:0 Танзания - Малави 2:0 Малави - Уганда 1:0 Южный Судан - Малави 0:1 Эфиопия - Малави 4:0 Малави - Буркина-Фасо 0:0 Буркина-Фасо - Малави 3:1 Малави - Зимбабве 0:0 Замбия - Малави 1:0 Замбия - Малави 1:0 Уганда - Малави 2:0 Малави - Южный Судан 1:0
1/8 финала
0 Кот-д'Ивуар
0 Египет
0 Марокко
0 Малави
0 Мали
0 Экваториальная Гвинея
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
2 Сенегал
0 Кабо-Верде
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    А вот и свисток на перерыв. Надо передохнуть сборной Малави, а Марокко будет думать, как ещё сильнее поднажать и добить соперника, который явно прижался к своим воротам. Сделаем паузу, встретимся через 15 минут. Будет интересно!
  • Замена
    45'
    Замена в составе сборной Малави. Мисайам Мхоне отправился отдыхать, вместо него вышел Джеральд Фири. Видимо, всё-таки получил он повреждение. Недавно ему помощь оказывали.
  • 45'
    И ещё серия опасных ударов по воротам сборной Малави! Эх, мечтают наверняка о перерыве игроки номинальных гостей.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Юссеф Эн-Несири! 1:1!
    Всё-таки добились своего игроки сборной Марокко! Навес с левого фланга от Амаллы на дальнюю штангу, Эн-Несири выиграл верховую борьбу, пробив с линии вратарской под самую перекладину! Между рук Тому мяч пролетел, сомкнуть их он не успел.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлены к основному времени первого тайма, хотя марокканцы просят больше! Кажется им, что остановок было больше.
  • 45'
    Неприятный стык перед штрафной площадью сборной Малави, досталось Мхоне. Сразу носилки на поле появились, да и медики вместе с ними высыпали. Пауза у нас.
  • 44'
    Сборная Марокко колоссальное давление создаёт в эти минуты на ворота соперника, отважно обороняется малавийская сборная, вратарь тоже раз за разом спасает!
  • Опасный момент
    43'
    Как сейчас Буфаль не забил? И вообще, собирается ли Марокко забивать? Буфаль здорово сыграл в стенку с Эль-Кааби, выскочил на вратаря и с линии вратарской перебросил его, но вместе с ним и ворота! Над перекладиной!
  • Опасный момент
    41'
    Теперь уже Буфаль опасный удар по воротам наносит, ногами отбивает мяч Тому! Очень непросто сейчас приходится футболистам сборной Малави!
  • Опасный момент
    40'
    ШТАНГА!
    Очень красивый момент получился у сборной Марокко! Передача на Хакими, который справа из пределов штрафной пробил в дальний угол, но Тому в прыжке дотянулся, переправив мяч в стойку! Там ещё и защитник смог дотянуться, так что совместными усилиями малавийцы спаслись!
  • Фол, нарушение
    38'
    Вновь рванули в контратаку футболисты Малави, Амрабат правила в центре поля нарушил. Муяба оказался на газоне. Без карточки тут обошлось, хотя опасно выставлял ногу шипами вперёд полузащитник марокканцев.
  • Угловой
    37'
    Угловой у ворот сборной Малави. Разыграли на этот раз мяч футболисты марокканской сборной, Хакими получил его справа в штрафной, попытался пробить, но защитник накрыл.
  • 35'
    Момент у Эн-Несири! Получил он мяч в центре штрафной площади, развернулся, но бить было не очень удобно, практически лишь ткнул он мяч в сторону створа - Тому справился.
  • Штанга
    34'
    ПЕРЕКЛАДИНА спасает сборную Малави!
    Луза справа исполнил штрафной удар, навесил в район линии вратарской площадки, Саисс совершил рывок,  подставил ногу, но угодил в стойку!
  • Желтая карточка
    33'
    Франсиско Мадинга получил карточку. Хакими пробросил мяч по флангу, игрок сборной Малави за защитником не успел, пришлось в подкате правила нарушать.
  • 32'
    Показалось по повтору, что не таким серьёзным получился удар по голове, но Чембези продолжают оказывать помощь теперь уже за пределами поля. А унесли его туда на носилках.
  • 31'
    Продолжают оказывать помощь защитнику сборной Малави. Видимо, удар по голове получился серьёзным. И даже носилки на поле появились.
  • 29'
    Заброс в штрафную площадь Малави, Эн-Несири намеревался ножницами пробить в падении через себя, но вместо мяча попал по защитнику. Чембези получил по голове носком.
  • Угловой
    28'
    Угловой заработали футболисты сборной Марокко, Буфаль справа навесил к линии вратарской, но получилось прямо на голову игроку малавийской команды. Мяч выбит.
  • Опасный момент
    28'
    Опаснейший момент! Отличный удар удался Хакими, эффектно перебросил он стенку, и Чарльз Тому в не менее эффектном броске вытащил мяч из девятки!
  • Фол, нарушение
    27'
    Чазия жестковато сыграл перед своей штрафной площадью, завалив на газон Буфаля. Отличная возможность, мяч стоит немного правее центре ворот. Ну что, Хакими? Он умеет!
  • 26'
    Футболисты сборной Малави вновь попытались перейти в контратаку, Мханго смело потащил мяч по центру, но его остановили.
  • 24'
    Пытаются игроки сборной Малави при первой попытке убегать в контратаки. Видимо, именно по такому сценарию наша игра и будет продолжаться.
  • Опасный момент
    23'
    Опасная атака сборной Малави! Убежали в быстрое наступление номинальные гости, Мхоне справа сделал длинную диагональ налево на Мханго, который в штрафную ворвался, пробил в дальний угол, но в створ не попал!
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идёт, футболисты сборной Марокко и не собираются отдавать мяч сопернику, безраздельно его контролируя. Непросто обороне малавийцев.
  • Опасный момент
    21'
    Хакими опасно прострелил с правого фланга, мяч отскочил к Эн-Несири, который с разворота с линии вратарской пробил! Рядом со штангой получилось! Халилходжич за голову схватился.
  • 19'
    Продолжают игроки сборной Марокко контролировать мяч на половине поля соперника. Ждём моменты!
  • Опасный момент
    17'
    А вот это уже опасно!  Буфаль от лицевой отыграл на партнёра, и Луза сходу удар по воротам нанёс! Чарльз Тому в игре, мяч отбит!
  • Угловой
    17'
    Вновь угловой, теперь уже слева последовала подача на дальнюю штангу, но слишком сильно. Перелетел мяч через всех.
  • Угловой
    16'
    Угловой у ворот сборной Малави. Последовала подача справа - мяч выбит. Марокканцы вернули мяч в штрафную площадь, но до удара дело не дошло.
  • 16'
    Луза наносил дальний удар по воротам сборной Малави, но Чембези подставил голову, и мяч в итоге улетел за лицевую.
  • 15'
    Буфаль с левого фланга смело пошёл сразу на двоих футболистов соперника, но в штрафную его не пустили. Сануди мяч выбил.
  • 14'
    Тому вновь в игру вступил, выбил он мяч подальше от своих ворот. Начинают марокканцы поджимать соперника.
  • 12'
    Пошли вперёд правым флангом игроки сборной Марокко, Хакими неплохую подачу в штрафную площадь выполнил, Тому уверенно играет на выходе.
  • 11'
    Контролируют мяч футболисты сборной Марокко, но пока на своей половине поля. Пришлось даже через Буну сыграть. Прессингуют малавийцы.
  • 10'
    Большими силами футболисты сборной Малави вступают в отбор. Другое дело, надолго ли хватит команду в таком темпе действовать.
  • 9'
    Очень быстро действуют футболисты сборной Малави, не получается никак разгуляться у марокканцев! Да, непростой поединок ожидает сборную Марокко!
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Хеллингс Мханго! 0:1!
    Великолепнейший гол получился! Банда отыграл на ход Мханго, который с дальней дистанции зарядил мяч из под Хакими под дуге за шиворот Буну, попав в самую девятку! Вот так начало!
  • 6'
    Спокойно начинается наша встреча, но борьбы в центре поля много. Пока обходится без ударов по воротам.
  • Фол, нарушение
    4'
    Саисс нарушил правила в центре поля на Мханго, малавийцы разыграли штрафной, последовал длинный заброс в чужую штрафную площадь, но слишком сильно.
  • 3'
    Малавийцы пошли вперёд, Мханго получил мяч на левом фланге, смело рванул в сторону штрафной площади через её угол, но Хакими пройти не удалось. Здорово защитник сборной Марокко ногу выставил.
  • 2'
    Футболисты Марокко чуть больше владеют мячом, оно и понятно. На правах фаворитов сегодня вышли на игру подопечные Халилходжича.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка 1/8 финала Кубка Африканский наций между командами Марокко и Малави. С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать и красивого нам футбола!
Прогнозы 140
Марокко 93.6% (131)
X 5.7% (8)
Малави 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
Малави
2.03
5.00
4.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Марокко 1:1 Малави онлайн


Прогнозы на матч Марокко 1:1 Малави

Исход игры
Марокко
93.6% (131)
Ничья
5.7% (8)
Малави
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
20.93% (27)
Меньше
79.07% (102)
Обе команды забьют
Да
23.26% (30)
Нет
76.74% (99)
Популярный счёт
2:0 Марокко
35.7% (50)
1:0 Марокко
32.1% (45)
2:1 Марокко
12.1% (17)
1:1 Ничья
4.3% (6)
3:1 Марокко
3.6% (5)
3:0 Марокко
2.1% (3)
3:2 Марокко
1.4% (2)
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