Бадра Сангаре отправил мяч на половину поля соперника. Игра продолжилась. В нормальном состоянии Кесси.

Стадион постепенно закипает, всего один удар по воротам состоялся, но какой! В целом, грустновато...

Середина первого тайма. Кесси снова на газоне. Не готов к игре? Что-то часто он сегодня на газоне валяется.

Штрафной удар заработали хозяева. До ворот метров 25. Кесси у мяча, прямой удар от Сери, но точно в руки Эль-Шенави. Ничего опасного...

Перехватили ивуарийцы мяч в центре поля, перевод на Конана, тот на Граделя, нарушение правил со стороны кого-то из египтян.

22' Угловой удар заработали египтяне, подача низом на ближнюю штангу, выбивал мяч Кесси, но немного неудачно, потянул спину... Небольшая пауза у нас.

21' Алле крупным планом, сегодня именно от него ждут номинальные хозяева результата.

19' Салах даже на свою половину поля опустился, без мяча играет лучший нападающий Африки, ивуарийцы очень быстро игровой снаряд перемещают.

18' Египет пока всё больше в обороне, но сам же создал опасный момент в матче. При этом Кот-д'Ивуар пока даже ударами не блещет.

17' Аут на правом фланге разыграли ивуарийцы, передача к центральному кругу пошла.

16' По правому краю в атаке хозяева, передача к линии штрафной площади, но Египет очень грамотно выстроил оборонительные редуты.

15' Дальний удар по воротам Сангаре от Мармуша, в перекладину угодил мяч! Ух, какой ударчик!

14' А вот и нарушение уже. На левом фланге атаки ивуарийцев, подача на дальнюю штангу, а пробить?

13' Падение Пепе, руки к небу, но арбитр всё видел, не было там нарушения правила. ОТ штрафной площади было метрах в пяти примерно.

12' Сангаре сыграл на Кесси, в центре поля с мячом ивуарийцы, пока нет у них продвижения вперёд.

10' Подыграл себе рукой при обработке мяча Орье. Рефери всё видел.

9' Дели получил жёлтую карточку за грубую игру. Жёстко он встретил соперинка в центре поля.

8' С мячом египтяне, передача на Мармуша, развернуться возле штрафной площади ивуарийцев у него не вышло.

6' Пока очень много борьбы и суеты в матче. Градус грубости возрастает.

4' В центре поля с мячом игроки ивуарийцев, заброс на правый край пошёл, но пробить некому оказалось.

2' Вторая минута матча, заброс в штрафную площадь Египта, но до удара дело не дошло.