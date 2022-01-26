Кубок африканских наций 2021-2022
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Япома
9' Желтая карточкаБайи Эрик
Ход матча
9'
17
Орье
Серж
21
Байи
Эрик
14
Дели
Симон
19
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Орье СержЗащитник
-
21 Байи ЭрикЗащитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сиссе АбдулВратарь
- Защитник
-
12 Маига ХабибЗащитник
- Защитник
-
20 Ди СереПолузащитник
-
10 Куасси ЖанНападающий
- Нападающий
-
13 Бога ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
28 Боли ЙоанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бомель Патрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ашраф АйманЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сайед АхмедПолузащитник
-
7 ТрезегеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Хамди Марван
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
История личных встреч
Кот-д'Ивуар
Египет
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепе Николя
|2
|0.5
|Алле Себастьян
|1
|0.25
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.25
|Градель Макс-Ален
|1
|0.25
|Кесси Франк
|1
|0.25
|Орье Серж
|0
|0
|Заха Уилфрид
|0
|0
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|1
|0.25
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0.25
|Эль-Сулейя Амр
|0
|0
|Эль-Саид Абдуллах
|0
|0
Карточки
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орье Серж
|1
|0
|Дели Симон
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Маига Хабиб
|1
|0
Египет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0
Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0
Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0
Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар 0:0 Египет
Исход игры
Кот-д'Ивуар
53.7% (87)
Ничья
23.5% (38)
Египет
22.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (57)
Меньше
56.49% (74)
Обе команды забьют
Да
64.12% (84)
Нет
35.88% (47)
Популярный счёт
2:1 Кот-д'Ивуар
21% (34)
1:0 Кот-д'Ивуар
17.3% (28)
1:1 Ничья
16.7% (27)
1:2 Египет
9.3% (15)
0:1 Египет
7.4% (12)
0:0 Ничья
2.5% (4)
3:2 Кот-д'Ивуар
2.5% (4)
2:0 Кот-д'Ивуар
1.9% (3)
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