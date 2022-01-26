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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Кот-д'Ивуар
FIFA #53
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Египет
FIFA #44
0'
9' Желтая карточка
Байи Эрик
29'

Ход матча

9'
Байи Эрик
 
Прогнозы 160
Кот-д'Ивуар 53.8% (86)
X 23.8% (38)
Египет 22.5% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
Египет
2.42
3.02
4.70
Все Коэффициенты
Новости
23
Сангаре
Бадра
17
Орье
Серж
21
Байи
Эрик
14
Дели
Симон
3
Конан
Гислен
18
Сангаре
Ибрахим
4
Сери
Жан-Мишель
8
Кесси
Франк
15
Градель
Макс-Ален
22
Алле
Себастьян
19
Пепе
Николя
1
Эль-Шенави
Мохамед
3
Камал
Омар
6
Хегази
Ахмед
2
Абдель
Монем
Мохамед
13
Абул-Фетух
Ахмед
17
Эльнени
Мохамед
4
Эль-Сулейя
Амр
5
Фатхи
Хамди
10
Салах
Мохамед
14
Мохамед
Мостафа
22
Мармуш
Омар
Кот-д'Ивуар
Египет

История личных встреч

Кот-д'Ивуар
Египет

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
4:2
КАН
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепе Николя 2 0.5
Алле Себастьян 1 0.25
Сангаре Ибрахим 1 0.25
Градель Макс-Ален 1 0.25
Кесси Франк 1 0.25
Орье Серж 0 0
Заха Уилфрид 0 0
Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 0.25
Абдель Монем Мохамед 1 0.25
Эль-Сулейя Амр 0 0
Эль-Саид Абдуллах 0 0

Карточки

Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орье Серж 1 0
Дели Симон 1 0
Байи Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Маига Хабиб 1 0
Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльнени Мохамед 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0
Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0
Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0
Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0
1/8 финала
0 Кот-д'Ивуар
0 Египет
0 Мали
0 Экваториальная Гвинея
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
2 Марокко
1 Малави
2 Сенегал
0 Кабо-Верде
1/4 финала
?
?
0 Гамбия
0 Камерун
0 Буркина-Фасо
0 Тунис
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 27'
    Перехватили ивуарийцы мяч в центре поля, перевод на Конана, тот на Граделя, нарушение правил со стороны кого-то из египтян. 
  • 26'
    Штрафной удар заработали хозяева. До ворот метров 25. Кесси у мяча, прямой удар от Сери, но точно в руки  Эль-Шенави. Ничего опасного...
  • 25'
    Середина первого тайма. Кесси снова на газоне. Не готов к игре? Что-то часто он сегодня на газоне валяется. 
  • 24'
    Стадион постепенно закипает, всего один удар по воротам состоялся, но какой! В целом, грустновато...
  • 23'
    Бадра  Сангаре отправил мяч на половину поля соперника. Игра продолжилась. В нормальном состоянии Кесси.
  • Угловой
    22'
    Угловой удар заработали египтяне, подача низом на ближнюю штангу, выбивал мяч Кесси, но немного неудачно, потянул спину... Небольшая пауза у нас. 
  • 21'
    Алле крупным планом, сегодня именно от него ждут номинальные хозяева результата. 
  • 19'
    Салах даже на свою половину поля опустился, без мяча играет лучший нападающий Африки, ивуарийцы очень быстро игровой снаряд перемещают. 
  • 18'
    Египет пока всё больше в обороне, но сам же создал опасный момент в матче. При этом Кот-д'Ивуар пока даже ударами не блещет. 
  • 17'
    Аут на правом фланге разыграли ивуарийцы, передача к центральному кругу пошла. 
  • 16'
    По правому краю в атаке хозяева, передача к линии штрафной площади, но Египет очень грамотно выстроил оборонительные редуты. 
  • Штанга
    15'
    Дальний удар по воротам Сангаре от Мармуша, в перекладину угодил мяч! Ух, какой ударчик!
  • 14'
    А вот и нарушение уже. На левом фланге атаки ивуарийцев, подача на дальнюю штангу, а пробить?
  • 13'
    Падение Пепе, руки к небу, но арбитр всё видел, не было там нарушения правила. ОТ штрафной площади было метрах в пяти примерно. 
  • 12'
     Сангаре  сыграл на Кесси, в центре поля с мячом ивуарийцы, пока нет у них продвижения вперёд. 
  • 10'
    Подыграл себе рукой при обработке мяча Орье. Рефери всё видел. 
  • Желтая карточка
    9'
    Дели получил жёлтую карточку за грубую игру. Жёстко он встретил соперинка в центре поля. 
  • 8'
    С мячом египтяне, передача на Мармуша, развернуться возле штрафной площади ивуарийцев у него не вышло. 
  • 6'
    Пока очень много борьбы и суеты в матче. Градус грубости возрастает. 
  • 4'
    В центре поля с мячом игроки ивуарийцев, заброс на правый край пошёл, но пробить некому оказалось. 
  • 2'
    Вторая минута матча, заброс в штрафную площадь Египта, но до удара дело не дошло. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут старт поединка 1/8 финала между сборными Кот-д'Ивуара и Египта. С Вами Константин Лицин. 
Прогнозы 160
Кот-д'Ивуар 53.8% (86)
X 23.8% (38)
Египет 22.5% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
Египет
2.42
3.02
4.70
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кот-д'Ивуар 0:0 Египет онлайн


Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар 0:0 Египет

Исход игры
Кот-д'Ивуар
53.7% (87)
Ничья
23.5% (38)
Египет
22.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (57)
Меньше
56.49% (74)
Обе команды забьют
Да
64.12% (84)
Нет
35.88% (47)
Популярный счёт
2:1 Кот-д'Ивуар
21% (34)
1:0 Кот-д'Ивуар
17.3% (28)
1:1 Ничья
16.7% (27)
1:2 Египет
9.3% (15)
0:1 Египет
7.4% (12)
0:0 Ничья
2.5% (4)
3:2 Кот-д'Ивуар
2.5% (4)
2:0 Кот-д'Ивуар
1.9% (3)
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Египет

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