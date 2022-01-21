Кубок африканских наций 2021-2022
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Стадион: Япома
История личных встреч
Кот-д'Ивуар
Египет
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепе Николя
|2
|0.67
|Алле Себастьян
|1
|0.33
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.33
|Градель Макс-Ален
|1
|0.33
|Кесси Франк
|1
|0.33
|Орье Серж
|0
|0
|Заха Уилфрид
|0
|0
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|1
|0.33
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0.33
|Эль-Сулейя Амр
|0
|0
|Эль-Саид Абдуллах
|0
|0
Карточки
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орье Серж
|1
|0
|Дели Симон
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Маига Хабиб
|1
|0
Египет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0
Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0
Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0
Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
0 Буркина-Фасо
0 Тунис
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Египет
Исход игры
Кот-д'Ивуар
51.6% (33)
Ничья
21.9% (14)
Египет
26.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
50% (32)
Меньше
50% (32)
Обе команды забьют
Да
65.63% (42)
Нет
34.38% (22)
Популярный счёт
2:1 Кот-д'Ивуар
28.1% (18)
1:0 Кот-д'Ивуар
18.8% (12)
1:2 Египет
15.6% (10)
1:1 Ничья
15.6% (10)
0:1 Египет
9.4% (6)
0:0 Ничья
4.7% (3)
3:2 Кот-д'Ивуар
3.1% (2)
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