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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Кот-д'Ивуар
FIFA #53
 
Позже

Стадион:
Египет
FIFA #44
Прогнозы 65
Кот-д'Ивуар 52.3% (34)
X 21.5% (14)
Египет 26.2% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
Египет
2.34
3.09
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кот-д'Ивуар
Египет

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
4:2
КАН
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепе Николя 2 0.67
Алле Себастьян 1 0.33
Сангаре Ибрахим 1 0.33
Градель Макс-Ален 1 0.33
Кесси Франк 1 0.33
Орье Серж 0 0
Заха Уилфрид 0 0
Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 0.33
Абдель Монем Мохамед 1 0.33
Эль-Сулейя Амр 0 0
Эль-Саид Абдуллах 0 0

Карточки

Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орье Серж 1 0
Дели Симон 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Маига Хабиб 1 0
Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльнени Мохамед 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0
Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0
Египет
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0
Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0
1/8 финала
0 Гвинея
0 Гамбия
0 Камерун
0 Коморские острова
0 Сенегал
0 Кабо-Верде
0 Марокко
0 Малави
0 Кот-д'Ивуар
0 Египет
0 Мали
0 Экваториальная Гвинея
0 Нигерия
1 Тунис
8 Буркина-Фасо
7 Габон
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
0 Буркина-Фасо
0 Тунис
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - Египет от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 января 2022, осталось 2 дня 7 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Кот-д'Ивуар 52.3% (34)
    X 21.5% (14)
    Египет 26.2% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кот-д'Ивуар
    Ничья
    Египет
    2.34
    3.09
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кот-д'Ивуар - Египет онлайн


    Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Египет

    Исход игры
    Кот-д'Ивуар
    51.6% (33)
    Ничья
    21.9% (14)
    Египет
    26.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (32)
    Меньше
    50% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    65.63% (42)
    Нет
    34.38% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Кот-д'Ивуар
    28.1% (18)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    18.8% (12)
    1:2 Египет
    15.6% (10)
    1:1 Ничья
    15.6% (10)
    0:1 Египет
    9.4% (6)
    0:0 Ничья
    4.7% (3)
    3:2 Кот-д'Ивуар
    3.1% (2)
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    Кот-д'Ивуар
    Египет

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