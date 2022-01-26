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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Мали
FIFA #57
 
Позже

Стадион:
Экваториальная Гвинея
FIFA #126
Прогнозы 144
Мали 86.8% (125)
X 8.3% (12)
Экваториальная Гвинея 4.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Экваториальная Гвинея
1.76
3.35
7.44
Все Коэффициенты
Новости
1
Мункоро
Ибрахим
2
Траоре
Амари
17
Сако
Фалае
5
Куяте
Кики
6
Айдара
Массадио
4
Айдара
Амаду
26
Камара
Мохамед
VII
20
Биссума
Ив
14
Траоре
Адама
VII
18
Коне
Ибраима
7
Думбия
Мусса
1
Овоно
Хесус
15
Акапо
Карлос
21
Ороско
Эстебан
16
Коко
Сауль
11
Нчамаа
Базилио
6
Эду
Ибан
22
Ганет
Пабло
8
Мачин
Хосе
17
Миранда
Хосете
4
Бикоро
Федерико
18
Ханза
Дориан
Мали
Экваториальная Гвинея

История личных встреч

Мали
Экваториальная Гвинея

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КАН
0:1
КАН
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мали
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 3 (3) 1
Айдара Массадио 1 0.33
Думбия Мусса 0 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганет Пабло 1 0.33
Ороско Эстебан 1 0.33
Эду Ибан 0 0
Миранда Хосете 0 0

Карточки

Мали
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженепо Мусса 2 0
Туре Эль Билал 0 1
Айдара Массадио 1 0
Траоре Амари 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Биссума Ив 1 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акапо Карлос 1 0
Миранда Хосете 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Мачин Хосе 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ороско Эстебан 1 0
Нлаво Луис 1 0
Сиафа Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мали - Мавритания 2:0 Гамбия - Мали 1:1 Тунис - Мали 0:1 Мали - Уганда 1:0
Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Намибия - Мали 1:2
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1
Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1
1/8 финала
4 Кот-д'Ивуар
5 Египет
0 Мали
0 Экваториальная Гвинея
0 Гвинея
1 Гамбия
2 Камерун
1 Коморские острова
8 Буркина-Фасо
7 Габон
0 Нигерия
1 Тунис
2 Марокко
1 Малави
2 Сенегал
0 Кабо-Верде
1/4 финала
?
?
0 Гамбия
0 Камерун
0 Буркина-Фасо
0 Тунис
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция 1/8 финала Кубка Африканских наций между командами Мали и Экваториальной Гвинеи.
    С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать!
Прогнозы 144
Мали 86.8% (125)
X 8.3% (12)
Экваториальная Гвинея 4.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Экваториальная Гвинея
1.76
3.35
7.44
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мали - Экваториальная Гвинея онлайн


Прогнозы на матч Мали - Экваториальная Гвинея

Исход игры
Мали
86.8% (125)
Ничья
8.3% (12)
Экваториальная Гвинея
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
21.54% (28)
Меньше
78.46% (102)
Обе команды забьют
Да
26.15% (34)
Нет
73.85% (96)
Популярный счёт
1:0 Мали
48.6% (70)
2:1 Мали
16.7% (24)
2:0 Мали
13.9% (20)
1:1 Ничья
4.9% (7)
0:1 Экваториальная Гвинея
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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Экваториальная Гвинея

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