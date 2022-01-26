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Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция 1/8 финала Кубка Африканских наций между командами Мали и Экваториальной Гвинеи.С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать!