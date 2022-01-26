Кубок африканских наций 2021-2022
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Стадион: Лимбе
17
Сако
Фалае
20
Биссума
Ив
18
Коне
Ибраима
15
Акапо
Карлос
16
Коко
Сауль
6
Эду
Ибан
22
Ганет
Пабло
18
Ханза
Дориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Биссума ИвПолузащитник
-
14 Траоре АдамаНападающий
-
18 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диарра ДжигиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Дьенг АлиуПолузащитник
-
21 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Магассуба Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Коко СаульЗащитник
- Защитник
-
6 Эду ИбанПолузащитник
-
22 Ганет ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ханза ДорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мба МарианоВратарь
- Защитник
-
23 Месегер ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Байла ЯнникПолузащитник
-
27 Оба ПедроНападающий
- Нападающий
-
10 Нсуэ ЭмилиоНападающий
-
19 Нлаво ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Мича Хуан
История личных встреч
Мали
Экваториальная Гвинея
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мали
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|3 (3)
|1
|Айдара Массадио
|1
|0.33
|Думбия Мусса
|0
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганет Пабло
|1
|0.33
|Ороско Эстебан
|1
|0.33
|Эду Ибан
|0
|0
|Миранда Хосете
|0
|0
Карточки
Мали
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Туре Эль Билал
|0
|1
|Айдара Массадио
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
Экваториальная Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акапо Карлос
|1
|0
|Миранда Хосете
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ороско Эстебан
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Сиафа Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мали
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мали - Мавритания 2:0 Гамбия - Мали 1:1 Тунис - Мали 0:1 Мали - Уганда 1:0
Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Намибия - Мали 1:2
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1
Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Мали - Экваториальная Гвинея
Исход игры
Мали
86.8% (125)
Ничья
8.3% (12)
Экваториальная Гвинея
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
21.54% (28)
Меньше
78.46% (102)
Обе команды забьют
Да
26.15% (34)
Нет
73.85% (96)
Популярный счёт
1:0 Мали
48.6% (70)
2:1 Мали
16.7% (24)
2:0 Мали
13.9% (20)
1:1 Ничья
4.9% (7)
0:1 Экваториальная Гвинея
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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