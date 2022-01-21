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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Мали
FIFA #57
 
Позже

Стадион:
Экваториальная Гвинея
FIFA #126
Прогнозы 65
Мали 86.2% (56)
X 7.7% (5)
Экваториальная Гвинея 6.2% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мали
Ничья
Экваториальная Гвинея
1.59
3.75
7.92
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мали
Экваториальная Гвинея

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КАН
0:1
КАН
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мали
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 3 (3) 1
Айдара Массадио 1 0.33
Думбия Мусса 0 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганет Пабло 1 0.33
Ороско Эстебан 1 0.33
Эду Ибан 0 0
Миранда Хосете 0 0

Карточки

Мали
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженепо Мусса 2 0
Туре Эль Билал 0 1
Айдара Массадио 1 0
Траоре Амари 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Биссума Ив 1 0
Экваториальная Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акапо Карлос 1 0
Миранда Хосете 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Мачин Хосе 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ороско Эстебан 1 0
Нлаво Луис 1 0
Сиафа Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мали
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мали - Мавритания 2:0 Гамбия - Мали 1:1 Тунис - Мали 0:1 Мали - Уганда 1:0
Руанда - Мали 0:3 Кения - Мали 0:1 Мали - Кения 5:0 Уганда - Мали 0:0 Мали - Руанда 1:0 Тунис - Мали 1:0 Алжир - Мали 1:0 Мали - Чад 3:0 Гвинея - Мали 1:0 Мали - Марокко 0:2 Мали - Гвинея 0:0 Мали - Конго 0:0 Зимбабве - Мали 0:1 Камерун - Мали 1:1 Мали - Буркина-Фасо 1:0 Намибия - Мали 1:2
Экваториальная Гвинея
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1 Алжир - Экваториальная Гвинея 0:1 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Мавритания - Экваториальная Гвинея 1:1
Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Экваториальная Гвинея - Мавритания 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Экваториальная Гвинея - Танзания 1:0 Экваториальная Гвинея - Ливия 1:0 Ливия - Экваториальная Гвинея 2:3 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Танзания - Экваториальная Гвинея 2:1 Конго - Экваториальная Гвинея 1:0 Экваториальная Гвинея - Того 1:1 Экваториальная Гвинея - Конго 2:2 Экваториальная Гвинея - Южный Судан 1:0 Южный Судан - Экваториальная Гвинея 1:1
1/8 финала
0 Гвинея
0 Гамбия
0 Камерун
0 Коморские острова
0 Сенегал
0 Кабо-Верде
0 Марокко
0 Малави
0 Кот-д'Ивуар
0 Египет
0 Мали
0 Экваториальная Гвинея
0 Нигерия
1 Тунис
8 Буркина-Фасо
7 Габон
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
0 Буркина-Фасо
0 Тунис
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мали - Экваториальная Гвинея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 января 2022, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Мали 86.2% (56)
    X 7.7% (5)
    Экваториальная Гвинея 6.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мали
    Ничья
    Экваториальная Гвинея
    1.59
    3.75
    7.92
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мали - Экваториальная Гвинея онлайн


    Прогнозы на матч Мали - Экваториальная Гвинея

    Исход игры
    Мали
    86.2% (56)
    Ничья
    7.7% (5)
    Экваториальная Гвинея
    6.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (20)
    Меньше
    69.23% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    35.38% (23)
    Нет
    64.62% (42)
    Популярный счёт
    1:0 Мали
    46.2% (30)
    2:1 Мали
    26.2% (17)
    2:0 Мали
    12.3% (8)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
    0:1 Экваториальная Гвинея
    4.6% (3)
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    Мали
    Экваториальная Гвинея

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