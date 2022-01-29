Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Апостолос Николаидис
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
62 Владение мячом, % 38
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
18
Атьенса
Пичу
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Mateus VitalНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Панатинаикос
Астерас
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
108.3%
0 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
36 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
16 побед 16 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.6%
63.9%
5.5%
11 побед 23 ничьи 2 победы
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
14 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.47
|Паласиос Себастьян
|4 (2)
|0.21
|Маурисио Жозе
|4
|0.21
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.16
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.11
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.05
|Александропулос Сотириос
|1
|0.05
|Санчес Факундо
|1
|0.05
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.05
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.05
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.05
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.32
|Рехис Франсеск
|3
|0.16
|Риера Адриан
|3
|0.16
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.11
|Вальенте Хосе
|1
|0.05
|Паскуаль Андрес
|1
|0.05
|Тилика Лео
|1
|0.05
|Христопулос Яннис
|1
|0.05
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|4
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Сони Кевен
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Вальенте Хосе
|3
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
6
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
4
18%
1
17%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
5
23%
1
17%
31-45
5
23%
2
33%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
2
9%
1
17%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
50%
3
23%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
4
14%
2
11%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
6
21%
6
32%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
5
18%
4
21%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
36%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
Астерас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2
Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|14
|4
|0
|30 - 9
|46
|2.
|ПАОК
|18
|12
|1
|5
|40 - 20
|37
|3.
|АЕК
|18
|11
|3
|4
|32 - 18
|36
|4.
|Панатинаикос
|0:0
|19
|9
|4
|6
|28 - 14
|31
|5.
|Арис Салоники
|18
|8
|5
|5
|17 - 15
|29
|6.
|Астерас
|0:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 15
|27
|7.
|ПАС Янина
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|8.
|ОФИ
|0:0
|20
|6
|9
|5
|23 - 23
|27
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|28 - 35
|21
|11.
|Ламия
|0:0
|19
|3
|7
|9
|15 - 23
|16
|12.
|Ионикос
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|13.
|Атромитос
|17
|2
|4
|11
|15 - 35
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|17
|1
|6
|10
|7 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|2.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|0:0
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|ОФИ
|0:0
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|14.
|Ламия
|0:0
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|ОФИ
|0:0
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|8.
|Ламия
|0:0
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|9.
|Астерас
|0:0
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|10.
|Панатинаикос
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|8
|0
|1
|7
|3 - 19
|1