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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Астерас
0' 14'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Астерас
1.84
3.58
6.00
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
3
Хуанкар
88
Маурисио
Жозе
17
Перес
Рубен
6
Александропулос
Сотириос
34
Паласиос
Себастьян
10
Карлитос
Карлос
22
Канталапьерда
Аитор
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
45
Христопулос
Яннис
18
Атьенса
Пичу
3
Христос
Тасулис
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
7
Тилика
Лео
10
Капилья
Энеко
11
Рехис
Франсеск
27
Сони
Кевен
Панатинаикос
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Астерас

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

108.3%
0 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

36 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
16 побед 16 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.6%
63.9%
5.5%
11 побед 23 ничьи 2 победы

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
14 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
0:1
С
0:5
К
4:0
С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.47
Паласиос Себастьян 4 (2) 0.21
Маурисио Жозе 4 0.21
Македа Федерико 3 (2) 0.16
Канталапьерда Аитор 2 0.11
Иоаннидис Фотис 1 0.05
Александропулос Сотириос 1 0.05
Санчес Факундо 1 0.05
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.05
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.05
Mateus Vital 1 (1) 0.05
Вильяфаньес Лукас 0 0
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.32
Рехис Франсеск 3 0.16
Риера Адриан 3 0.16
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.11
Вальенте Хосе 1 0.05
Паскуаль Андрес 1 0.05
Тилика Лео 1 0.05
Христопулос Яннис 1 0.05
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Санчес Факундо 0 1
Шенквельд Барт 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 4 1
Мунафо Хуан 4 0
Гарсия Рубен II 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Альварес Федерико 3 0
Сони Кевен 3 0
Риера Адриан 3 0
Вальенте Хосе 3 0
Кармона Давид 2 0
Бенито Асьер 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Рехис Франсеск 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
6
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
4
18%
1
17%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
5
23%
1
17%
31-45
5
23%
2
33%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
2
9%
1
17%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
50%
3
23%
76-90

Пропущено

9
6
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

28
19
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
4
14%
2
11%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
6
21%
6
32%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
5
18%
4
21%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
36%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
Астерас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2
Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 14 4 0 30 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Панатинаикос 0:0 19 9 4 6 28 - 14 31
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. Астерас 0:0 19 7 6 6 18 - 15 27
7. ПАС Янина 19 7 6 6 22 - 20 27
8. ОФИ 0:0 20 6 9 5 23 - 23 27
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 0:0 19 3 7 9 15 - 23 16
12. Ионикос 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 17 2 4 11 15 - 35 10
14. Аполлон Смирнис 17 1 6 10 7 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 0:0 10 6 1 3 12 - 7 19
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. ОФИ 0:0 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
14. Ламия 0:0 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. ОФИ 0:0 10 4 4 2 10 - 7 16
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Ламия 0:0 9 2 3 4 5 - 7 9
9. Астерас 0:0 9 1 5 3 6 - 8 8
10. Панатинаикос 0:0 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 8 0 1 7 3 - 19 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Астерас
1.84
3.58
6.00
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