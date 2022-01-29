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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
0:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
37' Желтая карточка
Сони Кевен
43' Желтая карточка
Хуан Карлос
45' Желтая карточка
Мунафо Хуан
45' Желтая карточка
Шенквельд Барт
63' Желтая карточка
Перес Рубен
74' Вторая желтая карточка
Мунафо Хуан
0:1
84' Пенальти
Барралес Джеронимо
90'+8
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
3
Хуанкар
88
Маурисио
Жозе
17
Перес
Рубен
6
Александропулос
Сотириос
34
Паласиос
Себастьян
10
Карлитос
Карлос
22
Канталапьерда
Аитор
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
45
Христопулос
Яннис
18
Атьенса
Пичу
3
Христос
Тасулис
8
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
7
Тилика
Лео
10
Капилья
Энеко
11
Рехис
Франсеск
27
Сони
Кевен
Панатинаикос
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Астерас

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

108.3%
0 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

36 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
16 побед 16 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.6%
63.9%
5.5%
11 побед 23 ничьи 2 победы

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
14 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
0:1
С
0:5
К
4:0
С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.47
Паласиос Себастьян 4 (2) 0.21
Маурисио Жозе 4 0.21
Македа Федерико 3 (2) 0.16
Канталапьерда Аитор 2 0.11
Иоаннидис Фотис 1 0.05
Александропулос Сотириос 1 0.05
Санчес Факундо 1 0.05
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.05
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.05
Mateus Vital 1 (1) 0.05
Вильяфаньес Лукас 0 0
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.32
Рехис Франсеск 3 0.16
Риера Адриан 3 0.16
Барралес Джеронимо 3 (2) 0.16
Вальенте Хосе 1 0.05
Паскуаль Андрес 1 0.05
Тилика Лео 1 0.05
Христопулос Яннис 1 0.05
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 5 0
Шарлия Звонимир 4 0
Перес Рубен 3 0
Маурисио Жозе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 5 1
Барралес Джеронимо 4 1
Сони Кевен 4 0
Гарсия Рубен II 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Альварес Федерико 3 0
Риера Адриан 3 0
Вальенте Хосе 3 0
Кармона Давид 2 0
Бенито Асьер 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Рехис Франсеск 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
7
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
4
18%
1
14%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
5
23%
1
14%
31-45
5
23%
2
29%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
2
9%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
50%
3
23%
76-90

Пропущено

9
6
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

28
20
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
14%
2
10%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
6
21%
6
30%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
5
18%
5
25%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
33%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
Астерас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2
Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 14 4 0 30 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Панатинаикос 19 9 3 7 28 - 15 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. Астерас 19 8 5 6 19 - 15 29
7. ПАС Янина 19 7 6 6 22 - 20 27
8. ОФИ 20 6 8 6 24 - 25 26
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 2:0 19 4 5 10 16 - 24 17
13. Атромитос 0:2 18 2 4 12 15 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 17 1 6 10 7 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. Ионикос 2:0 9 3 3 3 9 - 8 12
10. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 0:2 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 2:0 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 0:2 10 0 3 7 6 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 8 0 1 7 3 - 19 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Шенквельд Барт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Мунафо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Хуанкар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Сони Кевен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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