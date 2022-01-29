Греция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Athanasios Diakos
19' Желтая карточкаБехарано Данни
0:1
34' ГолЦилианидис Космас
45' Желтая карточкаТораль Хон
62' Желтая карточкаLuis Gallegos
69' Желтая карточкаСелимович Вахид
80' Желтая карточкаПровидакис Константинос
1:1
82' ГолМанусос Йоргос
2:1
87' ГолМанусос Йоргос
Ход матча
19'
34'
45'
62'
69'
82'
1:1
87'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
7 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
55 Владение мячом, % 45
31
Шаранов
Боян
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
-
28 Luiz Luciano
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Ламия
ОФИ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.21
|Манусос Йоргос
|3 (1)
|0.16
|Тайрон Густаво
|1
|0.05
|Романич Лазар
|1
|0.05
|Cristopher Nunez
|1
|0.05
|Бангура Альхассан
|1
|0.05
|Караманос Тасос
|1
|0.05
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|Големич Владимир
|1
|0.05
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.05
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|6 (2)
|0.3
|Лампру Лазарос
|4 (1)
|0.2
|Luis Gallegos
|2
|0.1
|Тораль Хон
|2
|0.1
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.1
|Вурос Праксителис
|1
|0.05
|Наби Адил
|1
|0.05
|Камау Брюс
|1
|0.05
|Цилианидис Космас
|1
|0.05
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.05
|Диамантис Апостолос
|1
|0.05
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|7
|0
|Сарамантас Гиоргос
|4
|0
|Романич Лазар
|4
|0
|Провидакис Константинос
|4
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|Cristopher Nunez
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|8
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|7
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Luis Gallegos
|5
|0
|Вурос Праксителис
|4
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Балояннис Константинос
|3
|0
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Селимович Вахид
|2
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
4
40%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
25%
3
25%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
8
17
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
3
18%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
15
22
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
3
20%
5
23%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
4
27%
5
23%
76-90
Пропущено
26
27
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
2
8%
5
19%
1-15
6
23%
3
11%
16-30
6
23%
3
11%
31-45
5
19%
7
26%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
5
19%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1
Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2
ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1
Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|14
|4
|0
|30 - 9
|46
|2.
|ПАОК
|18
|12
|1
|5
|40 - 20
|37
|3.
|АЕК
|18
|11
|3
|4
|32 - 18
|36
|4.
|Панатинаикос
|19
|9
|3
|7
|28 - 15
|30
|5.
|Арис Салоники
|18
|8
|5
|5
|17 - 15
|29
|6.
|Астерас
|19
|8
|5
|6
|19 - 15
|29
|7.
|ПАС Янина
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|8.
|ОФИ
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|28 - 35
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|2:0
|19
|4
|5
|10
|16 - 24
|17
|13.
|Атромитос
|0:2
|18
|2
|4
|12
|15 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|17
|1
|6
|10
|7 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|Ионикос
|2:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|0:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|2:0
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|0:2
|10
|0
|3
|7
|6 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|8
|0
|1
|7
|3 - 19
|1