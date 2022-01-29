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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
2:1
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
19' Желтая карточка
Бехарано Данни
0:1
34' Гол
Цилианидис Космас
45' Желтая карточка
Тораль Хон
62' Желтая карточка
Luis Gallegos
69' Желтая карточка
Селимович Вахид
80' Желтая карточка
Провидакис Константинос
1:1
82' Гол
Манусос Йоргос
2:1
87' Гол
Манусос Йоргос
90'+5
31
Шаранов
Боян
2
Провидакис
Константинос
12
Мартинес
Анхель
II
4
Адежо
Даниэл
88
Kyriakos
Mazoulouxis
19
Бангура
Альхассан
7
Cristopher
Nunez
16
Бехарано
Данни
45
Цукалос
Николаос
28
Романич
Лазар
11
Караманос
Тасос
24
Ватерман
Бой
6
Маринакис
Никос
4
Пасалидис
Триантафиллос
5
Селимович
Вахид
38
Балояннис
Константинос
16
Luis
Gallegos
17
Дурмишай
Фиорин
33
Де
Гузман
Джонатан
19
Цилианидис
Космас
21
Тораль
Хон
7
Лампру
Лазарос
Ламия
4-2-3-1
ОФИ
4-5-1

История личных встреч

Ламия
ОФИ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:3
С
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 4 (1) 0.21
Манусос Йоргос 3 (1) 0.16
Тайрон Густаво 1 0.05
Романич Лазар 1 0.05
Cristopher Nunez 1 0.05
Бангура Альхассан 1 0.05
Караманос Тасос 1 0.05
Бехарано Данни 1 0.05
Големич Владимир 1 0.05
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.05
Сарамантас Гиоргос 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 6 (2) 0.3
Лампру Лазарос 4 (1) 0.2
Luis Gallegos 2 0.1
Тораль Хон 2 0.1
Дурмишай Фиорин 2 0.1
Вурос Праксителис 1 0.05
Наби Адил 1 0.05
Камау Брюс 1 0.05
Цилианидис Космас 1 0.05
Пасалидис Триантафиллос 1 0.05
Диамантис Апостолос 1 0.05
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 0
Сарамантас Гиоргос 4 0
Романич Лазар 4 0
Провидакис Константинос 4 0
Манусос Йоргос 3 0
Гентсоглу Савас 3 0
Theofanis Tsandaris 3 0
Cristopher Nunez 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 8 0
Мельядо Мигель 7 0
Пасалидис Триантафиллос 7 0
Маринакис Никос 5 0
Luis Gallegos 5 0
Вурос Праксителис 4 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Камау Брюс 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Селимович Вахид 2 0
Тораль Хон 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
4
40%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
25%
3
25%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

8
17
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
3
18%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

15
22
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
3
20%
5
23%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Пропущено

26
27
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
2
8%
5
19%
1-15
6
23%
3
11%
16-30
6
23%
3
11%
31-45
5
19%
7
26%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
5
19%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1
Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2
ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1
Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 14 4 0 30 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Панатинаикос 19 9 3 7 28 - 15 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. Астерас 19 8 5 6 19 - 15 29
7. ПАС Янина 19 7 6 6 22 - 20 27
8. ОФИ 20 6 8 6 24 - 25 26
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 2:0 19 4 5 10 16 - 24 17
13. Атромитос 0:2 18 2 4 12 15 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 17 1 6 10 7 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. Ионикос 2:0 9 3 3 3 9 - 8 12
10. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 0:2 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 2:0 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 0:2 10 0 3 7 6 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 8 0 1 7 3 - 19 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Тораль Хон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Цилианидис Космас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ламия 2:1 ОФИ онлайн


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