Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Перерыв
Стадион: Neapoli Stadium
1:0
32' ГолКаньяс Хосе
34' Желтая карточкаТомас Бединелли
2:0
39' ГолReinaldo Lenis
43' Желтая карточкаКаньяс Хосе
Ход матча
32'
1:0
34'
39'
2:0
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
50 Владение мячом, % 50
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Ионикос
Атромитос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.26
|Тюрам Рожерио
|2
|0.11
|Каньяс Хосе
|2
|0.11
|Вафеас Никос
|2
|0.11
|Reinaldo Lenis
|1
|0.05
|Далсью
|1
|0.05
|Санчес Сальвадор
|1
|0.05
|Vasilios Mantzis
|1
|0.05
|Киакос Яннис
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|6 (2)
|0.33
|Муньис Хуан
|2
|0.11
|Спиридонович Срджан
|2
|0.11
|Струнгис Стефанос
|2
|0.11
|Клонаридис Виктор
|1
|0.06
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.06
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.06
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|6
|2
|Georgios Mygas
|6
|0
|Аосман Аяс
|5
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Reinaldo Lenis
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|7
|0
|Галвао Лукас
|3
|1
|Кулурис Эфтимос
|4
|0
|Муньис Хуан
|2
|1
|Томас Бединелли
|2
|1
|Василантонопулос Ставрос
|3
|0
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
5
25%
1-15
4
50%
2
10%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
13%
7
35%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
6
38%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Пропущено
24
34
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
13%
6
18%
1-15
5
21%
5
15%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
6
25%
4
12%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
3
13%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1
Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0
Атромитос
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3
Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|14
|4
|0
|30 - 9
|46
|2.
|ПАОК
|18
|12
|1
|5
|40 - 20
|37
|3.
|АЕК
|18
|11
|3
|4
|32 - 18
|36
|4.
|Панатинаикос
|19
|9
|3
|7
|28 - 15
|30
|5.
|Арис Салоники
|18
|8
|5
|5
|17 - 15
|29
|6.
|Астерас
|19
|8
|5
|6
|19 - 15
|29
|7.
|ПАС Янина
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|8.
|ОФИ
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|28 - 35
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|2:0
|19
|4
|5
|10
|16 - 24
|17
|13.
|Атромитос
|0:2
|18
|2
|4
|12
|15 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|17
|1
|6
|10
|7 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|Ионикос
|2:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|10.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|0:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|2:0
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|0:2
|10
|0
|3
|7
|6 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|8
|0
|1
|7
|3 - 19
|1