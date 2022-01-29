  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
2:0
Перерыв

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
32' Гол
Каньяс Хосе
34' Желтая карточка
Томас Бединелли
2:0
39' Гол
Reinaldo Lenis
43' Желтая карточка
Каньяс Хосе

Ход матча

32'
Каньяс Хосе
1:0
34'
 
Томас Бединелли
39'
Reinaldo Lenis
2:0
43'
Каньяс Хосе
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Атромитос
2.73
3.00
3.10
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
87
Каньяс
Хосе
99
Vasilios
Mantzis
7
Аосман
Аяс
10
Далсью
92
Reinaldo
Lenis
11
Кабрал
Джерсон
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
29
Струнгис
Стефанос
3
Галвао
Лукас
33
Кастельяно
Дани
4
Денич
Джордже
21
Саломон
Патрик
8
Харисис
Харилаос
95
Ротариу
Дорин
20
Кулурис
Эфтимос
10
Томас
Бединелли
Ионикос
4-4-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
Атромитос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:2
ВД
0:1
ВД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.26
Тюрам Рожерио 2 0.11
Каньяс Хосе 2 0.11
Вафеас Никос 2 0.11
Reinaldo Lenis 1 0.05
Далсью 1 0.05
Санчес Сальвадор 1 0.05
Vasilios Mantzis 1 0.05
Киакос Яннис 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 6 (2) 0.33
Муньис Хуан 2 0.11
Спиридонович Срджан 2 0.11
Струнгис Стефанос 2 0.11
Клонаридис Виктор 1 0.06
Василантонопулос Ставрос 1 0.06
Мавроматис Теофанис 1 0.06
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 6 0
Аосман Аяс 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Кабрал Джерсон 4 0
Далсью 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Валерианос Йоргос 3 0
Каньяс Хосе 2 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Киакос Яннис 2 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Georgios Manalis 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 7 0
Галвао Лукас 3 1
Кулурис Эфтимос 4 0
Муньис Хуан 2 1
Томас Бединелли 2 1
Василантонопулос Ставрос 3 0
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
5
25%
1-15
4
50%
2
10%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
13%
7
35%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
6
38%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Пропущено

24
34
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
13%
6
18%
1-15
5
21%
5
15%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
6
25%
4
12%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
3
13%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1
Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0
Атромитос
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3
Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 14 4 0 30 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Панатинаикос 19 9 3 7 28 - 15 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. Астерас 19 8 5 6 19 - 15 29
7. ПАС Янина 19 7 6 6 22 - 20 27
8. ОФИ 20 6 8 6 24 - 25 26
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 2:0 19 4 5 10 16 - 24 17
13. Атромитос 0:2 18 2 4 12 15 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 17 1 6 10 7 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. Ионикос 2:0 9 3 3 3 9 - 8 12
10. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 0:2 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 2:0 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 0:2 10 0 3 7 6 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 8 0 1 7 3 - 19 1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Каньяс Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Reinaldo Lenis бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Томас Бединелли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Каньяс Хосе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Атромитос
2.73
3.00
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ионикос 2:0 Атромитос онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ионикос
Атромитос

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 