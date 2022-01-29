  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
2:1
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
32' Гол
Каньяс Хосе
35' Желтая карточка
Томас Бединелли
2:0
39' Гол
Reinaldo Lenis
45' Желтая карточка
Каньяс Хосе
2:1
61' Гол
Саломон Патрик
69' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
76' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
80' Желтая карточка
Киакос Яннис
90' Желтая карточка
Хутесиотис Лефтерис
90'+4
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
87
Каньяс
Хосе
99
Vasilios
Mantzis
7
Аосман
Аяс
10
Далсью
92
Reinaldo
Lenis
11
Кабрал
Джерсон
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
29
Струнгис
Стефанос
3
Галвао
Лукас
33
Кастельяно
Дани
4
Денич
Джордже
21
Саломон
Патрик
8
Харисис
Харилаос
95
Ротариу
Дорин
20
Кулурис
Эфтимос
10
Томас
Бединелли
Ионикос
4-4-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Ионикос
Атромитос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:2
ВД
0:1
ВД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.26
Тюрам Рожерио 2 0.11
Reinaldo Lenis 2 0.11
Каньяс Хосе 2 0.11
Вафеас Никос 2 0.11
Далсью 1 0.05
Санчес Сальвадор 1 0.05
Vasilios Mantzis 1 0.05
Киакос Яннис 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 6 (2) 0.33
Муньис Хуан 2 0.11
Спиридонович Срджан 2 0.11
Струнгис Стефанос 2 0.11
Саломон Патрик 1 0.06
Клонаридис Виктор 1 0.06
Василантонопулос Ставрос 1 0.06
Мавроматис Теофанис 1 0.06
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 6 0
Аосман Аяс 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Валерианос Йоргос 4 0
Кабрал Джерсон 4 0
Далсью 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Каньяс Хосе 3 0
Киакос Яннис 3 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Georgios Manalis 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 7 0
Кулурис Эфтимос 5 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Муньис Хуан 2 1
Василантонопулос Ставрос 3 0
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

9
22
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
5
23%
1-15
4
44%
2
9%
16-30
1
11%
4
18%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
7
32%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
6
35%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
19%
1
6%
76-90

Пропущено

25
36
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
12%
6
17%
1-15
5
20%
5
14%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
6
24%
4
11%
46-60
4
16%
7
19%
61-75
3
12%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1
Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0
Атромитос
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3
Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 14 4 0 30 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Панатинаикос 19 9 3 7 28 - 15 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. Астерас 19 8 5 6 19 - 15 29
7. ПАС Янина 19 7 6 6 22 - 20 27
8. ОФИ 20 6 8 6 24 - 25 26
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 19 4 5 10 16 - 25 17
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 17 1 6 10 7 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 8 0 1 7 3 - 19 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Каньяс Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Reinaldo Lenis бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Томас Бединелли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Каньяс Хосе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ионикос 2:1 Атромитос онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 