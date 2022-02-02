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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
2:0
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
1:0
3' Гол
Риера Адриан
2:0
35' Гол
Риера Адриан
44' Желтая карточка
Станко Калеб
52' Желтая карточка
Вальенте Хосе
78' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
90'+4
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
45
Христопулос
Яннис
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
14
Daniel
Santafe
6
Вальенте
Хосе
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
27
Станко
Калеб
5
Карахалиос
Зисис
80
Лиасос
Ангелос
18
Морейра
Ахмад
Мендес
24
Ойкономопулос
Антониос
11
Переа
Хуан
Астерас
4-2-3-1
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
ПАС Янина

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
3:3
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.3
Риера Адриан 5 0.25
Рехис Франсеск 3 0.15
Барралес Джеронимо 3 (2) 0.15
Вальенте Хосе 1 0.05
Паскуаль Андрес 1 0.05
Тилика Лео 1 0.05
Христопулос Яннис 1 0.05
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.29
Эррамуспе Родриго 6 (6) 0.29
Морейра Ахмад Мендес 2 0.1
Милинчану Николай 2 0.1
Каргас Яннис 2 0.1
Гардавски Михаэль 1 0.05
Пеерсман Марвин 1 0.05
Салиакас Манолис 1 0.05
Бренер Фабрисио 1 0.05
Шнайдер Ян-Марк 1 0.05
Конде Педро 1 0.05
Leonid Mina 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 5 1
Барралес Джеронимо 4 1
Сони Кевен 4 0
Гарсия Рубен II 4 0
Вальенте Хосе 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Альварес Федерико 3 0
Риера Адриан 3 0
Кармона Давид 2 0
Иглесиас Матиас 2 0
Бенито Асьер 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Рехис Франсеск 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 5 0
Переа Хуан 5 0
Домингес Хуан 4 0
Гардавски Михаэль 4 0
Каргас Яннис 4 0
Карахалиос Зисис 4 0
Салиакас Манолис 3 0
Бренер Фабрисио 3 0
Лодыгин Юрий 2 0
Лолис Александрос 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Станко Калеб 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Лиасос Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
3
38%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
14%
4
27%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Забито

22
25
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
3
14%
5
20%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
7
32%
4
16%
31-45
2
9%
6
24%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
5
23%
6
24%
76-90

Пропущено

14
21
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
2
14%
7
33%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
4
29%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0
ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 20 15 5 0 33 - 11 50
2. ПАОК 19 12 2 5 41 - 21 38
3. АЕК 19 11 3 5 33 - 20 36
4. Арис Салоники 19 9 5 5 19 - 15 32
5. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
6. Панатинаикос 1:1 20 9 4 7 29 - 16 31
7. ПАС Янина 21 8 6 7 24 - 22 30
8. ОФИ 1:1 21 6 9 6 25 - 26 27
9. Волос 19 7 3 9 30 - 36 24
10. Панетоликос 1:2 20 6 3 11 23 - 36 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 19 4 5 10 16 - 25 17
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 18 1 6 11 7 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 10 8 2 0 15 - 4 26
2. Панатинаикос 1:1 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 10 6 2 2 21 - 11 20
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. ОФИ 1:1 11 2 6 3 14 - 17 12
10. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 1:2 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2:1 10 7 3 0 18 - 7 24
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 1:1 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 1:2 11 4 1 6 14 - 22 13
7. ПАС Янина 10 3 3 4 9 - 9 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Волос 9 2 3 4 16 - 20 9
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 1:1 9 2 2 5 7 - 10 8
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 9 0 1 8 3 - 21 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Станко Калеб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Риера Адриан бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Риера Адриан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 2:0 ПАС Янина онлайн


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