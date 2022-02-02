Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
1:0
3' ГолРиера Адриан
2:0
35' ГолРиера Адриан
44' Желтая карточкаСтанко Калеб
52' Желтая карточкаВальенте Хосе
78' Желтая карточкаИглесиас Матиас
Ход матча
3'
35'
44'
52'
78'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 15
-
45 Владение мячом, % 55
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Leonid Mina
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Астерас
ПАС Янина
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.3
|Риера Адриан
|5
|0.25
|Рехис Франсеск
|3
|0.15
|Барралес Джеронимо
|3 (2)
|0.15
|Вальенте Хосе
|1
|0.05
|Паскуаль Андрес
|1
|0.05
|Тилика Лео
|1
|0.05
|Христопулос Яннис
|1
|0.05
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.29
|Эррамуспе Родриго
|6 (6)
|0.29
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.1
|Милинчану Николай
|2
|0.1
|Каргас Яннис
|2
|0.1
|Гардавски Михаэль
|1
|0.05
|Пеерсман Марвин
|1
|0.05
|Салиакас Манолис
|1
|0.05
|Бренер Фабрисио
|1
|0.05
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.05
|Конде Педро
|1
|0.05
|Leonid Mina
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|5
|1
|Барралес Джеронимо
|4
|1
|Сони Кевен
|4
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Вальенте Хосе
|4
|0
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Иглесиас Матиас
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|5
|0
|Переа Хуан
|5
|0
|Домингес Хуан
|4
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Каргас Яннис
|4
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Бренер Фабрисио
|3
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Лолис Александрос
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
3
38%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
14%
4
27%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Забито
22
25
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
3
14%
5
20%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
7
32%
4
16%
31-45
2
9%
6
24%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
5
23%
6
24%
76-90
Пропущено
14
21
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
2
14%
7
33%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
4
29%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0
ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|20
|15
|5
|0
|33 - 11
|50
|2.
|ПАОК
|19
|12
|2
|5
|41 - 21
|38
|3.
|АЕК
|19
|11
|3
|5
|33 - 20
|36
|4.
|Арис Салоники
|19
|9
|5
|5
|19 - 15
|32
|5.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|6.
|Панатинаикос
|1:1
|20
|9
|4
|7
|29 - 16
|31
|7.
|ПАС Янина
|21
|8
|6
|7
|24 - 22
|30
|8.
|ОФИ
|1:1
|21
|6
|9
|6
|25 - 26
|27
|9.
|Волос
|19
|7
|3
|9
|30 - 36
|24
|10.
|Панетоликос
|1:2
|20
|6
|3
|11
|23 - 36
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|19
|4
|5
|10
|16 - 25
|17
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|18
|1
|6
|11
|7 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|10
|8
|2
|0
|15 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|1:1
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|АЕК
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|ОФИ
|1:1
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|10.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|1:2
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2:1
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|1:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|1:2
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|7.
|ПАС Янина
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Волос
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|1:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1