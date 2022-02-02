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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
3:1
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
1:0
1' Гол
Вальбуэна Матьё
2:0
4' Гол
Родригес Гарри
2:1
28' Гол
Морсай Йонатан
37' Желтая карточка
Перейра Элиас
3:1
73' Гол
Родригес Гарри
90' Желтая карточка
Карелис Никос
90'+4
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
40
Манолас
Костас
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
28
Вальбуэна
Матьё
22
Камара
Агибу
77
Родригес
Гарри
11
Эль-Араби
Юссеф
91
Анестис
Яннис
8
Льюй
Брайан
5
Branko
Vrgoc
4
Fabien
Antunes
21
Перейра
Элиас
37
Цигарас
Ангелос
20
Флорес
Дейби
17
Мартенссон
Йохан
25
Морсай
Йонатан
9
Вергос
Николаос
14
Дуарте
Фредерику
Олимпиакос
4-2-3-1
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

Олимпиакос
Панетоликос

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

23 матча

87%
8.7%
4.3%
20 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

43.5%
56.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:1
С
1:2
К
3:0
К
0:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:5
С
2:1
С
4:0
С
1:4
С
0:2
С
3:1
С
2:5
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.45
Соарес Франсиско 6 0.3
Камара Агибу 4 0.2
Масурас Гиоргос 4 0.2
Сиссе Пап Абу 4 0.2
Вальбуэна Матьё 2 0.1
Родригес Гарри 2 0.1
Лопеш Рони 1 0.05
Бухалакис Андреас 1 0.05
Врусаи Мариус 1 0.05
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Карбовник Михал 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 5 (1) 0.25
Карелис Никос 5 0.25
Мендоса Хавьер 3 (1) 0.15
Дуарте Фредерику 2 0.1
Флорес Дейби 2 0.1
Морсай Йонатан 2 0.1
Жестед Рюди 1 0.05
Вароне Иван 1 0.05
Диас Хорхе 1 0.05
Корнелиус Дерек 1 0.05
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 4 0
Папастатопулос Сократис 3 0
Ба Уссейну 3 0
Камара Агибу 3 0
М'Вила Янн 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Рябчук Олег 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Лала Кенни 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 7 0
Дуарте Фредерику 5 0
Хухумис Диамантис 4 0
Мендоса Хавьер 4 0
Мелиссас Никос 4 0
Льюй Брайан 3 0
Флорес Дейби 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Барбоза Элдер 2 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Малис Александрос 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Перейра Элиас 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
5
38%
76-90

Пропущено

3
20
0 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
8
40%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
100%
2
10%
76-90

Забито

19
10
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
4
21%
2
20%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
1
5%
1
10%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
3
23%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

32
23
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
6
19%
4
17%
1-15
6
19%
3
13%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
5
16%
6
26%
76-90

Пропущено

9
33
3 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 17
1
11%
5
15%
1-15
2
22%
4
12%
16-30
0
0%
9
27%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
2
22%
6
18%
61-75
4
44%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1
Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2
ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 20 15 5 0 34 - 11 50
2. ПАОК 19 12 2 5 41 - 21 38
3. АЕК 19 11 3 5 33 - 20 36
4. Арис Салоники 19 9 5 5 19 - 15 32
5. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
6. Панатинаикос 20 9 3 8 30 - 18 30
7. ПАС Янина 21 8 6 7 24 - 22 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 19 7 3 9 30 - 36 24
10. Панетоликос 20 6 3 11 23 - 37 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 19 4 5 10 16 - 25 17
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 18 1 6 11 7 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 10 6 2 2 21 - 11 20
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 7 3 0 18 - 7 24
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
7. ПАС Янина 10 3 3 4 9 - 9 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Волос 9 2 3 4 16 - 20 9
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 9 0 1 8 3 - 21 1
Где смотреть матч Олимпиакос 3:1 Панетоликос онлайн


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