Греция: Суперлига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Караискакис
1:0
1' ГолВальбуэна Матьё
2:0
4' ГолРодригес Гарри
2:1
28' ГолМорсай Йонатан
37' Желтая карточкаПерейра Элиас
3:1
73' ГолРодригес Гарри
90' Желтая карточкаКарелис Никос
Ход матча
1'
1:0
4'
2:0
28'
2:1
37'
73'
3:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 16
-
60 Владение мячом, % 40
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Кицос ФотисЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
36 Кане МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Олимпиакос
Панетоликос
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
23 матча
87%
8.7%
4.3%
20 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
43.5%
56.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.45
|Соарес Франсиско
|6
|0.3
|Камара Агибу
|4
|0.2
|Масурас Гиоргос
|4
|0.2
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.2
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.1
|Родригес Гарри
|2
|0.1
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|Бухалакис Андреас
|1
|0.05
|Врусаи Мариус
|1
|0.05
|М'Вила Янн
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Андруцос Танасис
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.25
|Карелис Никос
|5
|0.25
|Мендоса Хавьер
|3 (1)
|0.15
|Дуарте Фредерику
|2
|0.1
|Флорес Дейби
|2
|0.1
|Морсай Йонатан
|2
|0.1
|Жестед Рюди
|1
|0.05
|Вароне Иван
|1
|0.05
|Диас Хорхе
|1
|0.05
|Корнелиус Дерек
|1
|0.05
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Папастатопулос Сократис
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|7
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Хухумис Диамантис
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Барбоза Элдер
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Вергос Николаос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
5
38%
76-90
Пропущено
3
20
0 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
8
40%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
100%
2
10%
76-90
Забито
19
10
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
4
21%
2
20%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
1
5%
1
10%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
3
23%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
32
23
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
6
19%
4
17%
1-15
6
19%
3
13%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
5
16%
6
26%
76-90
Пропущено
9
33
3 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 17
1
11%
5
15%
1-15
2
22%
4
12%
16-30
0
0%
9
27%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
2
22%
6
18%
61-75
4
44%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1
Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2
ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|34 - 11
|50
|2.
|ПАОК
|19
|12
|2
|5
|41 - 21
|38
|3.
|АЕК
|19
|11
|3
|5
|33 - 20
|36
|4.
|Арис Салоники
|19
|9
|5
|5
|19 - 15
|32
|5.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|6.
|Панатинаикос
|20
|9
|3
|8
|30 - 18
|30
|7.
|ПАС Янина
|21
|8
|6
|7
|24 - 22
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|19
|7
|3
|9
|30 - 36
|24
|10.
|Панетоликос
|20
|6
|3
|11
|23 - 37
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|19
|4
|5
|10
|16 - 25
|17
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|18
|1
|6
|11
|7 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|АЕК
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|7.
|ПАС Янина
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Волос
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1