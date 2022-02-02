Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
1:0
44' ГолН'Диайе Папа
48' Желтая карточкаКамара Абубакар
Ход матча
44'
1:0
48'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
49 Владение мячом, % 51
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
Арис Салоники
АЕК
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
28 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|4 (3)
|0.2
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.2
|Н'Диайе Папа
|3
|0.15
|Матео Гарсия
|3
|0.15
|Мансини Даниэль
|2
|0.1
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.05
|Бертолио Факундо
|1
|0.05
|Брабец Якуб
|1
|0.05
|Матилья Хавьер
|1 (1)
|0.05
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|7
|0.35
|Цубер Стивен
|6 (1)
|0.3
|Гарсия Леви
|3
|0.15
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.15
|Ансарифард Карим
|3
|0.15
|Враньеш Огнен
|3
|0.15
|Манталос Петрос
|2 (1)
|0.1
|Шимански Дамиан
|1
|0.05
|Шахов Евгений
|1
|0.05
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.05
|Цавелас Георгиос
|1
|0.05
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.05
|Митоглу Герасимос
|1
|0.05
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Камара Абубакар
|5
|0
|Мансини Даниэль
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|7
|0
|Симоэш Андре
|6
|0
|Ле Таллек Дамьен
|5
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Шимански Дамиан
|5
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
18
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
13%
4
22%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
4
50%
3
17%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
5
50%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
18%
4
27%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
19
33
11 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
3
16%
8
24%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
6
32%
5
15%
31-45
5
26%
1
3%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
1
5%
8
24%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
20%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
3
20%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2
Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|34 - 11
|50
|2.
|ПАОК
|19
|12
|2
|5
|41 - 21
|38
|3.
|АЕК
|0:1
|20
|11
|3
|6
|33 - 21
|36
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|20
|10
|5
|5
|20 - 15
|35
|5.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|6.
|Панатинаикос
|20
|9
|3
|8
|30 - 18
|30
|7.
|ПАС Янина
|21
|8
|6
|7
|24 - 22
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|1:0
|20
|8
|3
|9
|31 - 36
|27
|10.
|Панетоликос
|20
|6
|3
|11
|23 - 37
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|0:1
|20
|4
|5
|11
|16 - 26
|17
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|18
|1
|6
|11
|7 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|Арис Салоники
|1:0
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|7.
|Волос
|1:0
|11
|6
|0
|5
|15 - 16
|18
|8.
|АЕК
|0:1
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|АЕК
|0:1
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|7.
|ПАС Янина
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Волос
|1:0
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ионикос
|0:1
|11
|1
|2
|8
|7 - 17
|5
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1