Греция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
1:0
44' ГолН'Диайе Папа
48' Желтая карточкаКамара Абубакар
64' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
66' Желтая карточкаСимоэш Андре
74' Желтая карточкаХаджсафи Эсхан
1:1
85' ГолАраужо Серхио
86' Желтая карточкаТанкович Муамер
2:1
90' ГолСакик Эмануэль
Ход матча
44'
1:0
48'
64'
66'
74'
85'
1:1
86'
90'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
49 Владение мячом, % 51
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
Арис Салоники
АЕК
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
28 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|4 (3)
|0.2
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.2
|Н'Диайе Папа
|3
|0.15
|Матео Гарсия
|3
|0.15
|Мансини Даниэль
|2
|0.1
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.05
|Бертолио Факундо
|1
|0.05
|Брабец Якуб
|1
|0.05
|Сакик Эмануэль
|1
|0.05
|Матилья Хавьер
|1 (1)
|0.05
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|Лопес Кристиан
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|8
|0.4
|Цубер Стивен
|6 (1)
|0.3
|Гарсия Леви
|3
|0.15
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.15
|Ансарифард Карим
|3
|0.15
|Враньеш Огнен
|3
|0.15
|Манталос Петрос
|2 (1)
|0.1
|Шимански Дамиан
|1
|0.05
|Шахов Евгений
|1
|0.05
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.05
|Цавелас Георгиос
|1
|0.05
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.05
|Митоглу Герасимос
|1
|0.05
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|6
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Мансини Даниэль
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|7
|0
|Симоэш Андре
|7
|0
|Ле Таллек Дамьен
|5
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Шимански Дамиан
|5
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
19
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
5
50%
3
16%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
10%
6
32%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
6
50%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
18%
4
27%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
21
34
12 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
3
14%
8
24%
1-15
2
10%
7
21%
16-30
7
33%
5
15%
31-45
5
24%
1
3%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
2
10%
9
26%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
19%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2
Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|34 - 11
|50
|2.
|ПАОК
|1:0
|20
|13
|2
|5
|42 - 21
|41
|3.
|АЕК
|20
|11
|3
|6
|34 - 22
|36
|4.
|Арис Салоники
|20
|10
|5
|5
|21 - 16
|35
|5.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|6.
|Панатинаикос
|20
|9
|3
|8
|30 - 18
|30
|7.
|ПАС Янина
|21
|8
|6
|7
|24 - 22
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|20
|7
|4
|9
|31 - 37
|25
|10.
|Панетоликос
|20
|6
|3
|11
|23 - 37
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|20
|4
|6
|10
|17 - 26
|18
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|19
|1
|6
|12
|7 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|1:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|Арис Салоники
|9
|5
|3
|1
|10 - 7
|18
|7.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|8.
|АЕК
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|10
|1
|5
|4
|4 - 10
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|ПАОК
|1:0
|10
|7
|0
|3
|21 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|7.
|ПАС Янина
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Волос
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ионикос
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1