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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
2:1
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
1:0
44' Гол
Н'Диайе Папа
48' Желтая карточка
Камара Абубакар
64' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
66' Желтая карточка
Симоэш Андре
74' Желтая карточка
Хаджсафи Эсхан
1:1
85' Гол
Араужо Серхио
86' Желтая карточка
Танкович Муамер
2:1
90' Гол
Сакик Эмануэль
90'+9
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Агбеньену
Лумор
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
15
Итурбе
Хуан
17
Н'Диайе
Папа
7
Мансини
Даниэль
47
Камара
Абубакар
1
Цидотас
Панайотис
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
28
Шахов
Евгений
8
Симоэш
Андре
9
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
17
Цубер
Стивен
Арис Салоники
4-2-3-1
АЕК
4-3-3

История личных встреч

Арис Салоники
АЕК

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

28 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 4 (3) 0.2
Бруну Гама 4 (3) 0.2
Н'Диайе Папа 3 0.15
Матео Гарсия 3 0.15
Мансини Даниэль 2 0.1
Сундгрен Даниэль 1 0.05
Бертолио Факундо 1 0.05
Брабец Якуб 1 0.05
Сакик Эмануэль 1 0.05
Матилья Хавьер 1 (1) 0.05
Агбеньену Лумор 0 0
Фабиано Лейсманн 0 0
Лопес Кристиан 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 8 0.4
Цубер Стивен 6 (1) 0.3
Гарсия Леви 3 0.15
Амрабат Нордин 3 (1) 0.15
Ансарифард Карим 3 0.15
Враньеш Огнен 3 0.15
Манталос Петрос 2 (1) 0.1
Шимански Дамиан 1 0.05
Шахов Евгений 1 0.05
Ле Таллек Дамьен 1 0.05
Цавелас Георгиос 1 0.05
Хаджсафи Эсхан 1 0.05
Митоглу Герасимос 1 0.05
Мохаммади Милад 0 0
Танкович Муамер 0 0
Мишлен Клеман 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 6 0
Джегго Джеймс 5 0
Мансини Даниэль 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Сундгрен Даниэль 2 0
Итурбе Хуан 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0
Ганя Кристиан 1 0
Матео Гарсия 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 7 0
Симоэш Андре 7 0
Ле Таллек Дамьен 5 0
Ансарифард Карим 5 0
Шимански Дамиан 5 0
Манталос Петрос 4 0
Цавелас Георгиос 4 0
Амрабат Нордин 3 0
Рота Лазарос 3 0
Шахов Евгений 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Хаджсафи Эсхан 1 0
Араужо Серхио 1 0
Танкович Муамер 1 0
Сварнас Стратос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
19
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
5
50%
3
16%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
10%
6
32%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
6
50%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
18%
4
27%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

21
34
12 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
3
14%
8
24%
1-15
2
10%
7
21%
16-30
7
33%
5
15%
31-45
5
24%
1
3%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
2
10%
9
26%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
19%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0
Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2
Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 20 15 5 0 34 - 11 50
2. ПАОК 1:0 20 13 2 5 42 - 21 41
3. АЕК 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Арис Салоники 20 10 5 5 21 - 16 35
5. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
6. Панатинаикос 20 9 3 8 30 - 18 30
7. ПАС Янина 21 8 6 7 24 - 22 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 20 7 4 9 31 - 37 25
10. Панетоликос 20 6 3 11 23 - 37 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 20 4 6 10 17 - 26 18
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 0:1 19 1 6 12 7 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 1:0 10 6 2 2 21 - 11 20
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. Арис Салоники 9 5 3 1 10 - 7 18
7. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
8. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 0:1 10 1 5 4 4 - 10 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 7 3 0 18 - 7 24
2. ПАОК 1:0 10 7 0 3 21 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
7. ПАС Янина 10 3 3 4 9 - 9 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Волос 9 2 3 4 16 - 20 9
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ионикос 11 1 3 7 8 - 17 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 0:1 9 0 1 8 3 - 21 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Н'Диайе Папа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арис Салоники 2:1 АЕК онлайн


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