Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Пантессалико
1:0
40' ГолNicolas Oroz
56' Желтая карточкаПлателлас Вангелис
57' Желтая карточкаGeorgios Mygas
59' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
Ход матча
40'
1:0
57'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
55 Владение мячом, % 45
20
Nicolas
Oroz
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Корреа ХорхеНападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Волос
Ионикос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|13 (3)
|0.65
|Бартоло Хулиан
|4
|0.2
|Nicolas Oroz
|4
|0.2
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.1
|Kevin Rosero
|2
|0.1
|Нинис Сотирис
|1
|0.05
|Феррари Франко
|1
|0.05
|Регаттен Адриен
|1
|0.05
|Фернандес Пауло
|1
|0.05
|Гюлен Левент
|1
|0.05
|Терезиу Александрос
|1
|0.05
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Алекс Соареш
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.25
|Тюрам Рожерио
|2
|0.1
|Reinaldo Lenis
|2
|0.1
|Каньяс Хосе
|2
|0.1
|Вафеас Никос
|2
|0.1
|Далсью
|1
|0.05
|Санчес Сальвадор
|1
|0.05
|Vasilios Mantzis
|1
|0.05
|Киакос Яннис
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|6
|0
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Клейман Борис
|5
|0
|Franco Romero1
|5
|0
|Баррьентос Жан
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Фернандес Пауло
|4
|0
|Ван Веерт Том
|2
|1
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Emiliano Purita
|2
|0
|Терезиу Александрос
|2
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|6
|2
|Georgios Mygas
|6
|0
|Аосман Аяс
|5
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Валерианос Йоргос
|4
|0
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|Каньяс Хосе
|3
|0
|Киакос Яннис
|3
|0
|Reinaldo Lenis
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
43%
2
29%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
18%
1
11%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Пропущено
19
9
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
4
44%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
3
16%
1
11%
76-90
Забито
31
16
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
16%
2
13%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
4
13%
4
25%
31-45
6
19%
3
19%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
10
32%
3
19%
76-90
Пропущено
35
25
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
5
14%
3
12%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
9
26%
4
16%
31-45
6
17%
6
24%
46-60
5
14%
4
16%
61-75
6
17%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0
Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0
Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|34 - 11
|50
|2.
|ПАОК
|19
|12
|2
|5
|41 - 21
|38
|3.
|АЕК
|0:1
|20
|11
|3
|6
|33 - 21
|36
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|20
|10
|5
|5
|20 - 15
|35
|5.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|6.
|Панатинаикос
|20
|9
|3
|8
|30 - 18
|30
|7.
|ПАС Янина
|21
|8
|6
|7
|24 - 22
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|1:0
|20
|8
|3
|9
|31 - 36
|27
|10.
|Панетоликос
|20
|6
|3
|11
|23 - 37
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|0:1
|20
|4
|5
|11
|16 - 26
|17
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|18
|1
|6
|11
|7 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|Арис Салоники
|1:0
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|7.
|Волос
|1:0
|11
|6
|0
|5
|15 - 16
|18
|8.
|АЕК
|0:1
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|7
|3
|0
|18 - 7
|24
|2.
|АЕК
|0:1
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|Арис Салоники
|1:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|7.
|ПАС Янина
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Волос
|1:0
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ионикос
|0:1
|11
|1
|2
|8
|7 - 17
|5
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1