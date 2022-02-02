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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
1:1
Конец матча

Стадион:
Ионикос
0'
1:0
40' Гол
Nicolas Oroz
57' Желтая карточка
Плателлас Вангелис
57' Желтая карточка
Georgios Mygas
59' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
1:1
72' Гол
Vasilios Mantzis
80' Желтая карточка
Ринер Жан-Пьер
90'+5
30
Пападопулос
Симеон
3
Алхо
Николай
5
Ринер
Жан-Пьер
4
Гюлен
Левент
26
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
20
Nicolas
Oroz
73
Бартоло
Хулиан
17
Регаттен
Адриен
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
92
Reinaldo
Lenis
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
33
Плателлас
Вангелис
7
Аосман
Аяс
99
Vasilios
Mantzis
Волос
4-2-3-1
Ионикос
4-4-2

История личных встреч

Волос
Ионикос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 13 (3) 0.65
Бартоло Хулиан 4 0.2
Nicolas Oroz 4 0.2
Ринер Жан-Пьер 2 0.1
Kevin Rosero 2 0.1
Нинис Сотирис 1 0.05
Феррари Франко 1 0.05
Регаттен Адриен 1 0.05
Фернандес Пауло 1 0.05
Гюлен Левент 1 0.05
Терезиу Александрос 1 0.05
Баррьентос Жан 0 0
Алекс Соареш 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.25
Тюрам Рожерио 2 0.1
Reinaldo Lenis 2 0.1
Каньяс Хосе 2 0.1
Vasilios Mantzis 2 0.1
Вафеас Никос 2 0.1
Далсью 1 0.05
Санчес Сальвадор 1 0.05
Киакос Яннис 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Franco Romero1 5 0
Баррьентос Жан 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Фернандес Пауло 4 0
Ван Веерт Том 2 1
Нинис Сотирис 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алекс Соареш 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Ринер Жан-Пьер 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Гюлен Левент 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 7 0
Валерианос Йоргос 5 0
Аосман Аяс 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Кабрал Джерсон 4 0
Далсью 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Каньяс Хосе 3 0
Киакос Яннис 3 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Плателлас Вангелис 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Georgios Manalis 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
6
40%
2
25%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
12%
3
18%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
3
18%
1
11%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Пропущено

19
9
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
4
44%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
3
16%
1
11%
76-90

Забито

32
17
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
16%
2
12%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
6
19%
3
18%
46-60
2
6%
3
18%
61-75
10
31%
3
18%
76-90

Пропущено

36
26
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
5
14%
3
12%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
9
25%
5
19%
31-45
6
17%
6
23%
46-60
6
17%
4
15%
61-75
6
17%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0
Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0
Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 20 15 5 0 34 - 11 50
2. ПАОК 1:0 20 13 2 5 42 - 21 41
3. АЕК 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Арис Салоники 20 10 5 5 21 - 16 35
5. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
6. Панатинаикос 20 9 3 8 30 - 18 30
7. ПАС Янина 21 8 6 7 24 - 22 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 20 7 4 9 31 - 37 25
10. Панетоликос 20 6 3 11 23 - 37 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 20 4 6 10 17 - 26 18
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 0:1 19 1 6 12 7 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 1:0 10 6 2 2 21 - 11 20
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. Арис Салоники 9 5 3 1 10 - 7 18
7. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
8. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 0:1 10 1 5 4 4 - 10 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 7 3 0 18 - 7 24
2. ПАОК 1:0 10 7 0 3 21 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
7. ПАС Янина 10 3 3 4 9 - 9 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Волос 9 2 3 4 16 - 20 9
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ионикос 11 1 3 7 8 - 17 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 0:1 9 0 1 8 3 - 21 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Николас Орос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 1:1 Ионикос онлайн


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