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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:1
Перерыв

Стадион:
ПАОК
0'
9' Желтая карточка
Фатион Антони
13' Желтая карточка
Лисгарас Христос
0:1
31' Гол
Циггарас Теохарис
33' Желтая карточка
Акпом Чуба

Ход матча

9'
Фатион Антони
 
13'
Лисгарас Христос
 
31'
0:1
Циггарас Теохарис
33'
 
Акпом Чуба

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
ПАОК
9.10
4.55
1.47
Все Коэффициенты
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
6
Баксеванидис
Димос
31
Лисгарас
Христос
15
Якимовски
Никола
17
Тютюарима
Йорди
70
Янниотас
Яннис
64
Фатион
Антони
21
Кастро
Фабри
7
Памлидис
Георгиос
20
Сигневич
Николай
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
51
Циггарас
Теохарис
27
Куртич
Ясмин
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
20
Виейринья
47
Акпом
Чуба
Аполлон Смирнис
5-4-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Аполлон Смирнис
ПАОК

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
4:1
С
2:2
С
1:3
С
1:5
С
2:0
С
3:0
С
0:0
С
3:3
КГ
0:3
КГ
3:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.16
Памлидис Георгиос 2 0.11
Дауда Абиола 1 0.05
Фатион Антони 1 (1) 0.05
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 13 (8) 0.65
Акпом Чуба 5 0.25
Свидерски Кароль 4 0.2
Дуглас Гомес 3 (1) 0.15
Живкович Андрия 2 0.1
Мург Томас 2 0.1
Бисесвар Диего 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Митрицэ Александру 1 0.05
Шваб Штефан 1 (1) 0.05
Виейринья 1 (1) 0.05
Ингасон Сверрир 1 0.05
Састре Хуан 1 0.05
Лео Родригес 1 0.05
Лиратцис Элефтериос 1 0.05
Михаилидис Яннис 1 0.05
Циггарас Теохарис 1 0.05
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 9 1
Лисгарас Христос 5 1
Баксеванидис Димос 5 1
Цилулис Сотирис 4 1
Иоаннидис Николаос 5 0
Кастро Фабри 5 0
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Дентакис Антонис 3 0
Якимовски Никола 1 1
Домингес Луис Густаво 2 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Янниотас Яннис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 5 0
Шваб Штефан 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Куртич Ясмин 3 0
Акпом Чуба 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Креспо Хосе 2 0
Мург Томас 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
1
25%
2
10%
46-60
2
50%
5
25%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

3
19
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
33%
1
5%
1-15
1
33%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
33%
6
32%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
14%
4
31%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
7
33%
1
8%
61-75
5
24%
2
15%
76-90

Забито

7
39
3 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 23
1 Забивали первыми 11
12 Не забивали 4
1
14%
3
8%
1-15
1
14%
7
18%
16-30
1
14%
6
15%
31-45
1
14%
4
10%
46-60
2
29%
8
21%
61-75
1
14%
11
28%
76-90

Пропущено

30
23
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
17%
4
17%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
2
7%
6
26%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
9
30%
2
9%
61-75
6
20%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0
Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0
ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 20 15 5 0 34 - 11 50
2. ПАОК 1:0 20 13 2 5 42 - 21 41
3. АЕК 20 11 3 6 34 - 22 36
4. Арис Салоники 20 10 5 5 21 - 16 35
5. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
6. Панатинаикос 20 9 3 8 30 - 18 30
7. ПАС Янина 21 8 6 7 24 - 22 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 20 7 4 9 31 - 37 25
10. Панетоликос 20 6 3 11 23 - 37 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 20 4 6 10 17 - 26 18
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 0:1 19 1 6 12 7 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 1:0 10 6 2 2 21 - 11 20
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. Арис Салоники 9 5 3 1 10 - 7 18
7. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
8. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 0:1 10 1 5 4 4 - 10 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 7 3 0 18 - 7 24
2. ПАОК 1:0 10 7 0 3 21 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
7. ПАС Янина 10 3 3 4 9 - 9 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Волос 9 2 3 4 16 - 20 9
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ионикос 11 1 3 7 8 - 17 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 0:1 9 0 1 8 3 - 21 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Акпом Чуба получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Теохарис Цингарас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Лисгарас Христос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
ПАОК
9.10
4.55
1.47
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Аполлон Смирнис
ПАОК

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